La serie Samsung Galaxy S23 è arrivata sul mercato solo da poche settimane ma il mondo della tecnologia corre veloce e, pertanto, gli addetti ai lavori sono già proiettati sulla prossima generazione: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy S24.

Nelle scorse ore in Rete si sono diffuse nuove indiscrezioni che danno sostegno alle voci secondo le quali con la generazione del 2024 il colosso coreano avrebbe in programma di migliorare le prestazioni.

Più memoria per la serie Samsung Galaxy S24

In particolare, a dire del leaker Tarun Vats, Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+ potranno contare su un upgrade per quanto riguarda la RAM, che dovrebbe passare da 8 GB a 12 GB mentre la memoria di archiviazione dovrebbe partire da 256 GB. Samsung Galaxy S24 Ultra, invece, dovrebbe arrivare ad avere una dotazione di RAM fino a 16 GB.

Se queste informazioni si dovessero rivelare corrette, la serie Samsung Galaxy S24 potrebbe offrire alcuni miglioramenti che in tanti ritengono necessari per potere alzare l’asticella per quanto riguarda le prestazioni del multitasking e i tempi di caricamento di applicazioni e giochi.

E sempre a proposito di prestazioni, ricordiamo che Samsung dovrebbe riproporre per la prossima generazione la stessa politica seguita per quella di quest’anno per quanto riguarda il processore: ciò significa che la serie Samsung Galaxy S24 dovrebbe essere animata da una CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 leggermente modificata, in modo da aumentarne la potenza.

Altre novità dovrebbero essere quelle relative alla parte software e i nuovi smartphone di punta del colosso coreano dovrebbero arrivare sul mercato con l’interfaccia One UI 6, basata ovviamente su Android 14.

Sarà interessante scoprire se con la serie del prossimo anno il produttore coreano si convincerà ad aumentare anche la velocità di ricarica, aspetto sul quale l’azienda è piuttosto indietro rispetto alle soluzioni offerte dalla concorrenza.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra