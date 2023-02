La serie Samsung Galaxy S23 è stata svelata ufficialmente durante l’evento Unpacked 2023 e finalmente conosciamo tutte le specifiche e i dettagli relativi ai nuovi flagship. Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra sono tra noi, e alcuni di voi si staranno chiedendo se procedere all’acquisto. Siete possessori di uno smartphone della serie Galaxy S22 e siete indecisi se passare ai nuovi modelli? Volete comprare un nuovo smartphone e non sapete se puntare ai Galaxy S23 o risparmiare e acquistare uno dei modelli dello scorso anno? Allora siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per mostrarvi le differenze tra le serie Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S23, tra specifiche, design e funzionalità. Siete pronti?

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: le differenze nel design

La serie Samsung Galaxy S23 non ha portato enormi stravolgimenti rispetto alla serie Galaxy S22 dello scorso anno, né dal punto di vista delle specifiche né per quanto riguarda il design. Partendo proprio da quest’ultimo, possiamo dire che il produttore ha voluto dare un’identità comune all’intera linea S, eliminando l’alloggiamento perimetrale per creare un design più essenziale: quest’anno gli obiettivi fotografici sono incastonati direttamente nella scocca in vetro su tutti e tre i modelli, e non più soltanto sulla versione Ultra.

Frontalmente sarebbe praticamente impossibile notare differenze estetiche rispetto ai modelli dello scorso anno: al posto del Gorilla Glass Victus+, questa volta abbiamo un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, che garantisce maggiore resistenza per un uso a lungo termine ed è stato progettato per includere il 22% in più di materiali riciclati pre-consumo. Quasi tutto lo spazio è occupato dallo schermo, che offre ancora una volta angoli arrotondati sui modelli “normale” e “Plus” e qualche spigolo in più sul modello Ultra. Quest’ultimo è l’unico, ancora una volta, ad offrire il supporto alla S Pen e bordi leggermente curvi (edge).

Le dimensioni sono molto simili rispetto alle controparti: Galaxy S23 misura 146,3 x 70,9 x 7,6 mm (contro i 146 x 70,6 x 7,6 mm di Galaxy S22) e pesa 168 g (esattamente come S22), Galaxy S23+ 157,8 x 76,2 x 7,6 mm (contro i 157,4 x 75,8 x 7,6 mm di Galaxy S22+) e pesa 196 g (esattamente come S22+) e Galaxy S23 Ultra 163,4 x 78,1 x 8,9 mm e pesa 234 g (contro i 163,3 x 77,9 x 8,9 mm e 229 g di Galaxy S22 Ultra). Cambiano ovviamente le colorazioni, con la serie Galaxy S23 che viene commercializzata nelle versioni Phantom Black, Cream, Green e Lavender.

Caratteristiche tecniche a confronto

Parlavamo di specifiche tecniche non stravolte, è vero, ma questo non significa che la serie Samsung Galaxy S23 non porti alcuna novità rilevante. Il cambiamento principale è costituito dal cuore, che stavolta vede la presenza di un SoC Qualcomm anche nel nostro Paese (niente Exynos, almeno per quest’anno): si tratta più precisamente dello Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, un chipset a 4 nm in una particolare edizione destinata agli smartphone della casa sud-coreana. Al suo fianco abbiamo 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di memoria interna (sempre non espandibile). Stavolta la versione da 128 GB è disponibile solo per il modello “normale”, con memorie UFS 3.1. Le UFS 4.0 partono dalle versioni da 256 GB.

Secondo Samsung, la nuova piattaforma Snapdragon offre grandi passi avanti nelle performance: le prestazioni grafiche e dell’Intelligenza Artificiale di Galaxy S23 Ultra sono migliorate di oltre il 40% rispetto al predecessore. Pensando al gaming, il modello di punta è predisposto per supportare il ray tracing in tempo reale, mentre tutta la gamma offre un sistema di raffreddamento a camera di vapore di dimensioni maggiori, utile per garantire prestazioni costanti e zero rallentamenti.

Non molti cambiamenti, almeno lato hardware, per quanto riguarda il comparto fotografico di Galaxy S23 e Galaxy S23+ rispetto ai loro diretti predecessori: abbiamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8) con Dual Pixel PDAF e OIS, sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° e teleobiettivo da 10 MP (f/2.4) con PDAF e zoom ottico 3x. Aumentano i MP della fotocamera anteriore, che passano da 10 a 12.

I miglioramenti più evidenti riguardano Galaxy S23 Ultra, che offre una quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP. Il nuovo algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine (ISP) basato sull’Intelligenza Artificiale aiuta a correggere il rumore visivo, che in genere aumenta con la scarsa luminosità. Lo smartphone porta al debutto il sensore Adaptive Pixel da 200 MP, che sfrutta il pixel binning per supportare contemporaneamente diversi livelli di elaborazione ad alta risoluzione (12, 50 e 200 MP). Tra gli altri miglioramenti apportati alle fotocamere abbiamo la possibilità di girare video 8K migliorati a 30 fotogrammi al secondo con un angolo più ampio, uno stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) raddoppiato in tutte le direzioni (per foto più nitide e video più stabili), l’Intelligenza Artificiale avanzata basata sugli oggetti in grado di analizzare tutti i dettagli (tratti più fini del viso, come capelli e occhi) per riprodurre con maggiore cura le caratteristiche del soggetto, e la nuova funzionalità di Registrazione Audio 360 per i video, che attraverso le cuffie Galaxy Buds2 Pro permette di registrare e riprodurre suoni multidimensionali.

Galaxy S23 Ultra è l’unico a non avere un aumento dei mAh della batteria (rimangono 5000). Galaxy S23 e Galaxy S23+ passano invece da 3700 (S22) e 4500 mAh (S22+) a 3900 e 4700 mAh rispettivamente.

Ecco nel dettaglio le schede tecniche dei tre nuovi smartphone Android, messe a confronto con quelle dei modelli dello scorso anno (in grassetto i principali cambiamenti)

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: schede tecniche a confronto

display: Galaxy S23: Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici Full-HD+, con refresh rate variabile tra 48 e 120 Hz, frequenza di campionamento di 240 Hz, luminosità di picco di 1750 nit , Vision Booster , vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 e lettore d’impronte ultrasonico integrato Galaxy S22: Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici Full-HD+, con refresh rate variabile tra 10 e 120 Hz, frequenza di campionamento di 240 Hz, luminosità di picco di 1300 nit, vetro Corning Gorilla Glass Victus+ e lettore d’impronte ultrasonico integrato

SoC: Galaxy S23: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy a 4 nm Galaxy S22: Exynos 2200 a 4 nm (in Italia, ma non solo)

memorie: Galaxy S23: 8 GB di RAM LPDDR5X e 128 GB (UFS 3.1) o 256 GB ( UFS 4.0 ) di storage interno (non espandibile) Galaxy S22: 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di storage interno UFS 3.1 (non espandibile)

fotocamere: Galaxy S23: tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8) con Dual Pixel PDAF e OIS, sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° e teleobiettivo da 10 MP (f/2.4) con PDAF e zoom ottico 3x; fotocamera anteriore da 12 MP (f/2.2) con PDAF e angolo di visione a 80° Galaxy S22: tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 120° FoV) e teleobiettivo da 10 MP (zoom ottico 3x, OIS, f/2.4); fotocamera anteriore da 10 MP (f/2.2, angolo di visione di 80°)

connettività: Galaxy S23: 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.3 , GPS, NFC, porta USB Type-C 3.2 Galaxy S22: 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, porta USB Type-C 3.1

certificazione IP68 contro acqua e polvere per entrambi

batteria: Galaxy S23: 3900 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W e supporto alla ricarica wireless a 10 W, anche inversa (PowerShare) Galaxy S22: 3700 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W e supporto alla ricarica wireless a 15 W, anche inversa (PowerShare)

sistema operativo: Galaxy S23: One UI 5.1 basata su Android 13 Galaxy S22: One UI 4.1 basata su Android 12 (al lancio), attualmente One UI 5.0 basata su Android 13

dimensioni e peso: Galaxy S23: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm e 168 g Galaxy S22: 146 x 70,6 x 7,6 mm e 168 g

Samsung Galaxy S23+ vs Samsung Galaxy S22+: schede tecniche a confronto

display: Galaxy S23+: Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici Full-HD+, con refresh rate variabile tra 48 e 120 Hz, frequenza di campionamento di 240 Hz, luminosità di picco di 1750 nit, Vision Booster , vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 e lettore d’impronte ultrasonico integrato Galaxy S22+: Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici Full-HD+, con refresh rate variabile tra 10 e 120 Hz, frequenza di campionamento di 240 Hz, luminosità di picco di 1750 nit, vetro Corning Gorilla Glass Victus+ e lettore d’impronte ultrasonico integrato

SoC: Galaxy S23+: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy a 4 nm Galaxy S22+: Exynos 2200 a 4 nm (in Italia, ma non solo)

memorie: Galaxy S23+: 8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB o 512 GB ( UFS 4.0 ) di storage interno (non espandibile) Galaxy S22+: 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di storage interno UFS 3.1 (non espandibile)

fotocamere: Galaxy S23+: tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8) con Dual Pixel PDAF e OIS, sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° e teleobiettivo da 10 MP (f/2.4) con PDAF e zoom ottico 3x; fotocamera anteriore da 12 MP (f/2.2) con PDAF e angolo di visione a 80° Galaxy S22+: tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 120° FoV) e teleobiettivo da 10 MP (zoom ottico 3x, OIS, f/2.4); fotocamera anteriore da 10 MP (f/2.2, angolo di visione di 80°)

connettività: Galaxy S23+: 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 , GPS, NFC, UWB, porta USB Type-C 3.2 Galaxy S22+: 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, UWB, porta USB Type-C 3.1

certificazione IP68 contro acqua e polvere per entrambi

batteria: Galaxy S23+: 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 45 W e supporto alla ricarica wireless a 10 W, anche inversa (PowerShare) Galaxy S22+: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 45 W e supporto alla ricarica wireless a 15 W, anche inversa (PowerShare)

sistema operativo: Galaxy S23+: One UI 5.1 basata su Android 13 Galaxy S22+: One UI 4.1 basata su Android 12 (al lancio), attualmente One UI 5.0 basata su Android 13

dimensioni e peso: Galaxy S23+: 157,8 x 76,2 x 7,6 mm e 196 g Galaxy S22+: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm e 196 g

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: schede tecniche a confronto

display: Galaxy S23 Ultra: Dynamic AMOLED 2X edge da 6,8 pollici QHD+, con refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz, frequenza di campionamento di 240 Hz, luminosità di picco di 1750 nit, Vision Booster , vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 , lettore d’impronte ultrasonico integrato e supporto alla S Pen Galaxy S22 Ultra: Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici QHD+, con refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz, frequenza di campionamento di 240 Hz, luminosità di picco di 1750 nit, vetro Corning Gorilla Glass Victus+, lettore d’impronte ultrasonico integrato e supporto alla S Pen

SoC: Galaxy S23 Ultra: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy a 4 nm Galaxy S22 Ultra: Exynos 2200 a 4 nm (in Italia, ma non solo)

memorie: Galaxy S23 Ultra: 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB, 512 GB o 1 TB ( UFS 4.0 ) di storage interno (non espandibile) Galaxy S22 Ultra: 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128, 256, 512 GB o 1 TB di storage interno UFS 3.1 (non espandibile)

fotocamere: Galaxy S23 Ultra: quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale ( Samsung ISOCELL HP2 ) da 1/1,3” da 200 MP (f/1.7) con Dual Pixel PDAF, Laser AF e OIS, sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con Dual Pixel PDAF e angolo di visione a 120°, teleobiettivo da 10 MP (f/2.4) con PDAF, OIS e zoom ottico 3x e teleobiettivo periscopico da 10 MP (f/4.9) con Dual Pixel PDAF, OIS e zoom ottico 10x; fotocamera anteriore da 12 MP (f/2.2) con PDAF e angolo di visione a 80° Galaxy S22 Ultra: quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (Dual Pixel AF, f/1.8, 85° FoV), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 120° FoV), tele da 10 MP (zoom ottico 3x, f/2.4, 36° FoV) e tele da 10 MP (zoom ottico 10x, f/4.9, 11° FoV); fotocamera anteriore da 40 MP (f/2.2, 80° FoV)

connettività: Galaxy S23 Ultra: 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, UWB, porta USB Type-C 3.2 Galaxy S22 Ultra: 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, UWB, porta USB Type-C 3.1

certificazione IP68 contro acqua e polvere per entrambi

batteria: Galaxy S23 Ultra: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 45 W e supporto alla ricarica wireless a 10 W, anche inversa (PowerShare) Galaxy S22 Ultra: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 45 W e supporto alla ricarica wireless a 15 W, anche inversa (PowerShare)

sistema operativo: Galaxy S23 Ultra: One UI 5.1 basata su Android 13 Galaxy S22 Ultra: One UI 4.1 basata su Android 12 (al lancio), attualmente One UI 5.0 basata su Android 13

dimensioni e peso: Galaxy S23 Ultra: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm e 234 g Galaxy S22 Ultra: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm e 229 g

La comparazione dei prezzi di lancio: le cifre salgono

Purtroppo, come abbiamo visto, con la serie Samsung Galaxy S23 abbiamo prezzi di lancio più alti per tutti e tre i modelli, a parità di memorie:

Galaxy S23: 8-128 GB a 979 euro 8-256 GB a 1039 euro

Galaxy S22: 8-128 GB a 879 euro 8-256 GB a 929 euro

Galaxy S23+: 8-256 GB a 1229 euro 8-512 GB a 1349 euro

Galaxy S22+: 8-128 GB a 1079 euro 8-256 GB a 1129 euro

Galaxy S23 Ultra: 8-256 GB: 1479 euro 12-512 GB: 1659 euro 12 GB – 1 TB: 1899 euro

Galaxy S22 Ultra: 8-128 GB a 1279 euro 12-256 GB a 1379 euro 12-512 GB a 1489 euro 12 GB – 1 TB a 1689 euro



Anche stavolta il produttore propone un paio di iniziative promozionali di lancio: grazie al cashback, potete acquistare gli smartphone con le memorie più capienti allo stesso prezzo delle versioni meno generose, ma solo con gli ordini tramite Samsung Shop entro il 16 febbraio 2023 (con registrazioni entro il 24 aprile 2023). In più c’è la “solita” promozione Samsung+ Valore, con super valutazione dell’usato.

