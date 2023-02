I Samsung Galaxy “S” dopo tanto tempo propongono un processore Qualcomm al loro interno e per quanto il contorno sia stato solo minimamente toccato rispetto alla precedente generazione, i nuovi device cambiano completamente i loro connotati, compiendo un salto di qualità di notevole importanza. I miglioramenti sono tangibili e il compatto dei tre, Galaxy S23 “liscio” è forse il modello che ne trae più giovamento, sistemando una volta per tutte l’annoso problema di autonomia scarsa.

E’ il compimento di un cammino lungo di Samsung alla ricerca del compatto “sostenibile”, non solo bello ma anche pratico e affidabile per la vita di tutti i giorni, scopriamolo nella recensione di Samsung Galaxy S23.

Video recensione di Samsung Galaxy S23

Design ed ergonomia

Il design e le dimensioni (146.3 x 70.9 x 7.6 mm per 168 grammi) di Samsung Galaxy S23 rappresentano il fulcro sul quale si appoggia l’unicità dello smartphone, la differenza principale rispetto al suo fratellone S23 Plus, ma anche alla quasi totalità degli smartphone Android di fascia alta è proprio un’ergonomia fantastica, frutto di dimensioni compatte, materiali di pregio e linee studiate con grande cura. S23 è a tutti gli effetti il miglior smartphone Android compatto attualmente in circolazione, e come avremo modo di vedere nel prosieguo di questa recensione, non solo è maneggevole, ma finalmente è anche solido sul fronte delle prestazioni e della batteria, da sempre il tallone d’Achille dei telefoni più piccoli.

Confermata la certificazione IP68 contro acqua e polvere, mentre c’è stato un upgrade sul Gorilla Glass anteriore e posteriore, in versione Victus 2. Inoltre in questa generazione di Galaxy S ben 12 parti dello smartphone sono fatte con elementi riciclati, il ché conferma, per quanto possibile, l’attenzione all’ambiente del colosso coreano.

Il display rimane da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X a 8 bit, FullHD+ con supporto HDR10+, purtroppo come lo scorso anno non è un LTPO, ma può comunque variare a step la frequenza di aggiornamento tra 48 e 120 Hz, il picco di luminosità è ora cresciuto raggiungendo i 1750 nit in HDR. Frontalmente le cornici sono sottili e simmetriche rendendo le proporzioni dello smartphone equilibrate e piacevoli, con uno stupendo senso di immersività. La qualità del pannello è come sempre elevata, l’utente ha diverse possibilità per i profili colore ma già di fabbrica viene adottata una calibrazione molto accurata.

Il motore di vibrazione non è forte come quello di S23 Ultra ma risulta comunque preciso e presente quando serve, nonostante la OneUI non sia in assoluto uno dei software che fanno più uso dei feedback aptici. Chiudiamo con il lettore di impronte digitali ultrasonico, sicuro, veloce e preciso, seppur la sua efficacia risenta molto di eventuale sudore o umidità sotto i polpastrelli.

Funzionalità

La versione di Android con cui Galaxy S23 esce di fabbrica è la 13, con personalizzazione OneUI 5.1, il supporto allo smartphone è poi garantito per 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza. In questo senso si può davvero stare tranquilli perché nel tempo lo smartphone migliorerà ulteriormente e riceverà tutte le novità messe a punto da Samsung.

L’interfaccia personalizzata è ricchissima di funzionalità e possibilità di personalizzazione, con l’ultima versione è poi stata migliorata in tanti piccoli aspetti, tra cui la velocità, le animazioni, la sicurezza, la modalità Samsung DeX e qualche piccola aggiunta su Galleria e Fotocamera. Ad esempio troviamo ora Expert RAW integrato nell’app fotocamera, insieme anche alla modalità di scatto “cielo stellato” e alla mappa delle costellazioni in realtà aumentata.

In linea generale comunque la Samsung OneUI non è stata stravolta e con Android 13 mantiene grafica e impostazione di tutto il sistema, confermandosi un netto valore aggiunto all’interno del panorama Android, specialmente per gli utenti che amano avere a disposizione molte funzioni. Tra le particolarità che emergono ci sono Samsung DeX, ovvero un ambiente desktop al quale è possibile accedere collegando lo smartphone ad un monitor o al pc via cavo o wireless e l’integrazione con Windows, che consente di gestire diverse operazioni del telefono direttamente dal PC.

Trovate tutte le principali novità della Samsung One UI 5.1 nel nostro approfondimenti dedicato.

Prestazioni

La grande novità di Samsung Galaxy S23 rispetto al suo predecessore è il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, che oltre ad essere il top di gamma americano del momento, rappresenta anche un netto cambio di scenario dall’abituale piattaforma Exynos adottata da Samsung negli ultimi anni.

Ne abbiamo parlato diffusamente all’interno del nostro confronto tra Galaxy S22 e Galaxy S23 che vi consigliamo di leggere, dopo due settimane abbondanti non possiamo che ribadire quanto i miglioramenti siano stati importanti sul fronte delle prestazioni e dell’autonomia. S23 è scattante, fluido ed estremamente piacevole nell’uso quotidiano, i “LAG” sono soltanto un lontano ricordo e questa è forse la prima volta che ci capita di provare un Samsung di fascia alta così reattivo e performante.

Il SoC di Qualcomm è la classica ciambella uscita col buco, ottiene risultati notevoli nelle performance di picco ma si dimostra anche resistente agli stress test, surclassando nettamente l’Exynos 2200. Nel grafico seguente potete vedere i risultati di uno stress test eseguito su 3D Mark (Wildlife Extreme) per S22 e S23.

La maggiore potenza significa anche maggior surriscaldamento, ma questo è percepibile esclusivamente durante un benchmark, oppure in gaming dopo diversi minuti di gioco, nel normale utilizzo invece Galaxy S23 è sempre fresco, segno che il processore è capace di bilanciare al meglio la potenza e la gestione termica.

Ad impreziosire ulteriormente il pacchetto hardware ci sono le memorie veloci UFS 4.0, che raddoppiano la velocità delle precedenti UFS 3.0, l’incremento di velocità si nota soprattutto nel caricamento delle app e dei giochi, o nel passaggio da una all’altra. Attenzione però che solo la versione da 256 GB di archiviazione è equipaggiata con le UFS 4.0, lo stesso non si può dire per la 128 GB.

La connettività di Samsung Galaxy S23 è ottima seppur ci siano alcune sbavature considerando il posizionamento su una fascia elevata. Mancano il WiFi 7 (ma non è escluso che Samsung possa abilitarlo via update software) e la connettività UWB, inoltre la ricezione telefonica non è tra le migliori.

Fotocamera

A livello hardware non ci sono grandi novità rispetto al predecessore, è cambiato fondamentalmente solo il processore d’immagine integrato nel SoC, mentre i sensori e obiettivi fotografici rimangono gli stessi, ad eccezione della selfie cam che viene completamente rivista con un sensore da 10 MP. La fotocamera principale si appoggia dunque ad un sensore da 50 MP e obiettivo stabilizzato otticamente con apertura F/1.8, troviamo poi una ultrwawide da 12 MP F/2.2 senza AF e un teleobiettivo da 10 MP F/1.39 con stabilizzazione ottica e ingrandimento 3X. Peccato per la mancanza di AF sulla ultra grandangolare, che avrebbe permesso di ottenere belle foto macro molto ravvicinate.

La qualità degli scatti è rimasta praticamente la stessa dello scorso anno, anche se con un forte ingrandimento è possibile notare un miglior livello di dettaglio e una nitidezza superiore, specialmente se nella scena sono presenti molti elementi di piccole dimensioni. Si nota quindi il lavoro del processore d’immagine, che generalmente si comporta meglio di quello presente su Galaxy S22, i risultati più interessanti si ottengono di notte e nei ritratti dove sappiamo che l’intelligenza artificiale ricostruisce la scena in modo accurato e dopo un processo di segmentazione dei vari elementi, in modo da applicare algoritmi diversi su specifiche porzioni della scena. Ancora una volta abbiamo la conferma di come la fotografia computazionale la faccia da padrone e riesca a migliorare anche un hardware che non ha ricevuto reali upgrade da una generazione all’altra.

I selfie sono davvero super, alla pari del top di gamma Galaxy S23 Ultra, hanno un’ottima interpretazione dell’incarnato e non mancano di dettaglio, grazie soprattutto all’accuratezza della messa a fuoco gestita automaticamente. I vantaggi poi si ripercuotono nei video selfie, fantastici e ben spendibili anche sui social network o in video chiamata.

Passando ai video la novità del 2023 è la risoluzione 8K a 30 fps (prima era a 24 fps) con una stabilizzazione digitale molto migliorata nel pieno formato. A differenza di S23 Ultra non c’è stato alcun cambiamento hardware nel sistema ottico di stabilizzazione, che rimane quindi “classico” ma comunque efficace. Nulla da dire sulla qualità, che si conferma eccellente.

Previous Next Fullscreen

Autonomia e Ricarica

Su Samsung Galaxy S23 il modulo batteria è da 3900 mAh, leggermente cresciuto dai 3700 mAh dello scorso anno. A fare però la differenza è il nuovo SoC che gestisce con parsimonia l’energia e spinge sull’acceleratore (e sui consumi) solo quando strettamente necessario. Il risultato è uno smartphone piuttosto prevedibile e costante nelle sue capacità di rendimento: quando lo stressate consuma tanto, almeno quando Galaxy S22, mentre nell’utilizzo più tranquillo e per operazioni semplici (social, chat, navigazione web, documenti) la sua efficienza è sorprendente, con consumi ridotti all’osso.

Traducendo in numeri il concetto appena espresso, è facile arrivare a sera con almeno 6 ore di display acceso, coprendo quindi senza problemi una giornata piena di utilizzo medio. Se invece si sta un po’ più attenti o si utilizza sporadicamente il telefono, allora i due giorni sono alla portata con numeri da sogno considerando le dimensioni generali del prodotto, addirittura quasi 8 ore di schermo attivo!

In conclusione

Chiudiamo la recensione di Samsung Galaxy S23 con le disponibilità, prezzi e promo di lancio. In Italia il prezzo di listino per la versione 8/128 GB è di 979 Euro, mentre in versione 8/256 GB a 1039 Euro.

Per celebrare il lancio dei nuovi top gamma, Samsung propone un paio di promozioni legate all’acquisto e alla registrazione del prodotto:

PROMO CASHBACK

Gli utenti che acquisteranno uno degli smartphone nelle loro versioni più carrozzate (ovvero Galaxy S23 Ultra da 1 TB o da 515 GB, Galaxy S23+ da 512 GB o Galaxy S23 da 256 GB) sul Samsung Shop Online entro il 19 febbraio 2023 e lo registreranno entro il 24 aprile 2023 a questo link, COUPON da applicare: “WEEKENDS23”,riceveranno un rimborso (a mezzo bonifico bancario entro 45 giorni dalla ricezione dell’e-mail di convalida) proporzionale rispetto allo smartphone acquistato (rispettivamente, riproponendo l’ordine seguito poco sopra, di 240 euro, 180 euro, 120 euro o 60 euro).

PROMO SAMSUNG +VALORE

Acquistando Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra entro il 31 marzo 2023 e registrando il prodotto a questo link entro il 21 aprile 2023, è possibile ottenere una super valutazione del proprio dispositivo usato.

Preordina Samsung Galaxy S23 sul sito ufficiale di Samsung

Vi consigliamo sicuramente la variante con taglio di memoria superiore, sia perché basata su memorie UFS 4.0, sia perché già di fabbrica oltre 30 GB vengono occupati dal sistema operativo, rendendo il taglio da 128 GB forse un po’ troppo stretto.