Gli aggiornamenti per gli smartphone Android non si fermano mai e anche quest’oggi toccano diversi modelli: immancabile Samsung, che sta rilasciando nuovi update per Galaxy A54 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy M13 5G e Galaxy A14 5G, ma c’è anche Xiaomi con i suoi Mi 10T e Mi 10T Pro. Intanto arrivano buone notizie per i possessori di Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro e Xiaomi Mi 10 Ultra. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutte le novità .

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy M13 5G e Galaxy A14 5G

Iniziamo da Samsung, che sta rilasciando nuove patch di sicurezza e la One UI 5.1 per alcuni suoi smartphone. Samsung Galaxy A54 5G sta ricevendo in Italia il suo primo aggiornamento software dopo il debutto di qualche giorno fa, ma rimane alle patch di febbraio 2023. La versione A546BXXU1AWC4 porta miglioramenti durante l’utilizzo della fotocamera e perfezionamenti generali per quanto riguarda la stabilità del sistema. Naturalmente lo smartphone dispone già della One UI 5.1 sin dalla sua uscita.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di marzo 2023, che vanno a correggere decine di vulnerabilità , alcune delle quali di livello critico. Il nuovo firmware F916BXXS2JWC1 è in distribuzione anche in Europa, oltre che negli Stati Uniti (con le versioni F916USQS2JWC1 e F916U1TBS2JWC2) e in tanti altri Paesi sparsi per il mondo. Anche in questo caso non sembrano essere state integrate nuove funzionalità .

Passando alla fascia bassa, Samsung Galaxy M13 5G e Samsung Galaxy A14 5G stanno accogliendo l’aggiornamento alla One UI 5.1 con patch di sicurezza di febbraio 2023 e marzo 2023 (rispettivamente). Per il secondo si tratta del primo update, visto che il debutto è avvenuto solo poche settimane fa. Per Galaxy M13 5G c’è il firmware M136BXXU2CWB3, per Galaxy A14 5G il firmware A146BXXU1BWC3. Entrambi sono in distribuzione a partire dall’India.

Le novità della One UI 5.1 le abbiamo viste diverse volte a partire dal lancio dei Galaxy S23, anche se non tutte vengono integrate sugli smartphone di fascia bassa. Troviamo miglioramenti nell’app Galleria, con ricerche più avanzate e possibilità di visualizzare più facilmente i dati EXIF, i nuovi widget per la batteria e il meteo dinamico, il rinnovato widget Suggerimento smart, Routines e modalità più avanzate, possibilità di scegliere dove salvare screenshot e registrazioni video, miglioramenti nel multitasking e non solo.

Novità aggiornamento MIUI 14 per Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro

Passiamo a Xiaomi perché in queste ore è in distribuzione in Europa l’aggiornamento alla MIUI 14 per Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro. Purtroppo niente Android 13: la nuova versione, V14.0.1.0.SJDEUXM, è ancora basata su Android 12. Qualche giorno fa era partito il rollout per Redmi K30S Ultra, il corrispondente cinese di Xiaomi Mi 10T Pro.

Le novità includono un generale rinnovamento del sistema, con maggiori possibilità di personalizzazione, nuovi widget, icone e cartelle ridisegnate, qualche miglioramento nell’efficienza generale e non solo. In aggiunta ci sono le patch di sicurezza di marzo 2023.

Novità in arrivo per Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra

Nel frattempo giungono buone notizie per i possessori di Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra. In base a quanto segnalato, i tre smartphone riceveranno in Cina la MIUI 14 basata su Android 13. Il mese scorso erano già trapelate alcune indicazioni in tal senso, e a quanto pare i firmware stanno passando attraverso una fase di test interna: ci aspettiamo un rollout tra la fine di marzo e il mese di aprile 2023. Probabilmente si tratterà dell’ultima major update per i tre smartphone, usciti circa tre anni fa.

Come aggiornare Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy M13 5G, Galaxy A14 5G, Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra

Gli aggiornamenti di cui abbiamo parlato qui sopra potrebbero non aver ancora raggiunto tutti gli smartphone sparsi per il mondo. Per controllare l’arrivo di un nuovo update per Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy M13 5G e Galaxy A14 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Per controllare l’arrivo di aggiornamenti su Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“. Se non avete trovato niente, potete attendere qualche giorno e riprovare.

Potrebbe interessarti: Unboxing e prime impressioni su Samsung Galaxy A54 5G