Dopo un’infinità di rumor che ce li hanno fatti conoscere sotto ogni punto di vista, Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G, le nuove proposte di Samsung per la fascia media, sono finalmente ufficiali.

I due smartphone vanno ad allargare la famiglia Galaxy A, che per quanto concerne questa “generazione” annovera già i Galaxy A14 4G, Galaxy A14 5G, presentati all’inizio dell’anno, e i Galaxy A04s e Galaxy A04, presentati nella seconda metà del 2022. Andiamo a scoprire tutto su questi due nuovi smartphone del produttore sudcoreano, caratterizzati da specifiche tecniche interessanti, un design in linea con quello dei modelli di punta e prezzi meno proibitivi di quanto ci si potesse attendere.

Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G sono ufficiali

A 363 giorni di distanza dall’annuncio ufficiale dei predecessori Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, quasi come fosse ormai un appuntamento fisso in questo giovedì di metà marzo, Samsung ha ufficialmente annunciato (anche in Italia) le nuove armi per la fascia media del mercato.

I Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G presentano tante similitudini e altrettante differenze con i predecessori che, in fin dei conti, erano quasi uno lo zoom dell’altro.

Adesso ci troviamo di fronte a due progetti distinti, basati su piattaforme differenti e uniti da un design della zona posteriore ormai distintivo di tutti i Samsung Galaxy; entrambi sono pronti a dire la loro per non far rimpiangere i predecessori e ritagliarsi uno spazio importante all’interno della fascia media del panorama Android che, dopo due anni di stallo, sta finalmente vivendo una nuova primavera.

Il lancio dei nuovi smartphone di fascia media è stato commentato da TM Roh, Presidente di Samsung Electronics MX:

“Le esperienze mobile di ultima generazione sono sempre più essenziali per la vita di tutti i giorni. Grazie ai continui miglioramenti apportati alla serie Galaxy A, un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo può usufruire delle nostre rivoluzionarie innovazioni”.

Samsung Galaxy A54 5G vuole stupire con il suo Exynos 1380

Partiamo dal Samsung Galaxy A54 che, rispetto al predecessore Galaxy A53 5G, diventa leggermente più compatto (almeno in lunghezza) ma più pesante (merito dell’adozione di un frame metallico), mantenendo comunque la certificazione IP67 e la batteria da 5000 mAh (con ricarica rapida cablata a 25 W).

All’anteriore, l’unica differenza è riscontrabile nella diagonale del display che scende da 6,5 pollici a 6,4 pollici ma è ora circondato da cornici più pronunciate; restano invariate le caratteristiche del pannello che offre risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9), la luminosità massima a 1000 nit e la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il display è, ancora una volta, quello che Samsung definisce come Infinity-O, caratterizzato dalla presenza di un foro circolare centrato che ospita la fotocamera anteriore da 32 megapixel; sotto al display è sempre presente il lettore ottico delle impronte digitali.

Spostandoci al posteriore, sparisce l’isola sporgente che conteneva al suo interno il comparto fotografico: i sensori, disposti verticalmente a semaforo, sporgono singolarmente dalla scocca, riproponendo lo stesso design degli smartphone premium della serie Galaxy S23, divenuto una sorta di family feeling per l’intera gamma.

Rispetto al modello 2022, il Samsung Galaxy A54 perde il quarto sensore per la profondità di campo, mantiene invariati i due sensori accessori (ultra-grandangolare da 12 megapixel e macro da 5 megapixel) ma guadagna un nuovo e, almeno sulla carta, più performante sensore principale da 50 megapixel con PDAF e OIS che dovrebbe garantire un importante salto di qualità in ambito fotografico.

Sotto al cofano, batte il recentissimo SoC Exynos 1380 di Samsung, evoluzione dell’Exynos 1280 presente sul predecessore: si tratta di un SoC caratterizzato da una CPU octa-core a doppio cluster che viaggia alle stesse frequenze del modello precedente ma, stavolta, si affida a quattro core prestazionali (Cortex-A78 a 2,4 GHz) e quattro core di efficienza (Cortex-A55 a 2 GHz), e dalla GPU Mali-G68 MP5 a 950 MHz. Il SoC è affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite scheda microSD.

Per il resto, il Samsung Galaxy A54 offre un il supporto alle reti 5G, un comparto connettività abbastanza completo, l’audio stereo e arriva con a bordo la recentissima (e completissima) One UI 5.1, interfaccia personalizzata basata su Android 13.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del Samsung Galaxy A54 5G.

Dimensioni: 158,2 x 76,7 x 8,2 mm

x x Peso: 202 grammi

Display: Super AMOLED da 6,4” FHD+ (1080 x 2340 pixel) Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco a 1000 nit

da (1080 x 2340 pixel) SoC: Samsung Exynos 1380 (5 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MP5

(5 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB , espandibili tramite scheda microSD

o , espandibili tramite scheda microSD Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 123° Sensore macro da 5 MP (f/2.4)

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (f/2.2)

(f/2.2) Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , GPS, NFC , USB Type-C

(802.11 ax), , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Certificazione: IP67

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

Galleria immagini dello smartphone

Samsung Galaxy A34 5G cresce e punta su un SoC diverso

Esteticamente, il nuovo Samsung Galaxy A34 combina l’anteriore del predecessore Samsung Galaxy A33 5G con il posteriore del fratello Galaxy A54 rispetto al quale offre dimensioni leggermente più generose, mantenendo comunque la batteria da 5000 mAh (con ricarica rapida cablata a 25 W) e la certificazione IP67.

Anteriormente è presente un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz: rispetto al modello precedente, il display cresce notevolmente, guadagna il refresh rate a 120 Hz e una maggiore ottimizzazione della cornice inferiore, aspetto che gli conferisce maggior pregio; Samsung ha comunque deciso di mantenere il notch a goccia per ospitare la fotocamera anteriore da 13 megapixel; il colosso sudcoreano avrebbe, forse, potuto osare con un foro anche qua ma, magari, non ha voluto rischiare di pestare i piedi proprio al Galaxy A54.

Posteriormente, con la stessa disposizione del fratello maggiore, Samsung Galaxy A34 offre un comparto fotografico triplo composto da un sensore principale da 48 megapixel con PDAF e OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel.

Lato prestazioni, qua cambia completamente la musica rispetto al modello 2022: per il nuovo Galaxy A34, Samsung ha abbandonato i SoC fatti in casa e ha scelto il Dimensity 1080, una piattaforma targata MediaTek, prodotta a 6 nm, che si affida ad una CPU octa-core (due Cortex-A78 a 2,6 GHz e sei Cortex-A55 a 2 GHz) e alla GPU Mali-G68 MC4. Al SoC sono poi affiancati 6 o 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite scheda microSD.

Per il resto, lo smartphone propone, bene o male, le stesse specifiche del fratello maggiore.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del Samsung Galaxy A34 5G.

Dimensioni: 161,3 x 78,1 x 8,2 mm

x x Peso: 199 grammi

Display: Super AMOLED da 6,6” FHD+ (1080 x 2400 pixel) con refresh rate a 120 Hz e Vision Booster

da (1080 x 2400 pixel) con refresh rate a e SoC: MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MC4

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 o 8 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB , espandibili tramite scheda microSD

o , espandibili tramite scheda microSD Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 48 MP (f/1.8) con AF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con FF e angolo di visione a 123° Sensore macro da 5 MP (f/2.4) con FF

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 13 MP (f/2.2) con FF, all’interno di un notch a goccia

(f/2.2) con FF, all’interno di un notch a goccia Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.2 , GPS, NFC , USB Type-C

, , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Certificazione: IP67

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

Galleria immagini dello smartphone

Disponibilità e prezzi dei nuovi Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G

I nuovi Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G saranno disponibili, anche in Italia a partire dalla seconda metà di marzo. I due smartphone, in realtà, risultano già pre-ordinabili su Amazon, con data di uscita indicata nel prossimo 20 marzo.

Il Samsung Galaxy A54 arriva in quattro colorazioni (Awesome Graphite, Awesome Lime, Awesome Violet e Awesome White) e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 499,90 euro

al prezzo di Configurazione 8+256 GB al prezzo di 569,90 euro

Pre-ordina il nuovo Samsung Galaxy A54 5G su Amazon.it

Anche il Samsung Galaxy A34 arriva in quattro colorazioni (Awesome Graphite, Awesome Lime, Awesome Violet e Awesome Silver) e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Configurazione 6+128 GB al prezzo di 399,90 euro

al prezzo di Configurazione 8+256 GB al prezzo di 469,90 euro

Pre-ordina il nuovo Samsung Galaxy A34 5G su Amazon.it

Vedremo se i due smartphone riusciranno (quantomeno) a replicare il successo dei predecessori: il Galaxy A54 5G avrà l’arduo compito di far dimenticare definitivamente il Galaxy A52s 5G (trovate qui la nostra recensione), ancora oggi uno dei migliori smartphone sulla fascia media del mercato, e di avere la meglio sul competitor diretto Xiaomi 13 Lite (trovate qui la nostra recensione).

D’altro canto, il Galaxy A34 5G dovrà invece difendersi da un’agguerrita concorrenza, rientrando in una fascia del mercato decisamente affollata; probabilmente lo smartphone diventerà ancor più appetibile una volta che il prezzo inizierà a calare.

