Dopo aver rilasciato Samsung Galaxy A14 5G il mese scorso, il colosso sudcoreano ha ora introdotto sul mercato la variante 4G dello stesso smartphone entry-level come anticipato un mese fa.

Samsung Galaxy A14 4G adotta uno schermo LCD HD+ da 6,6 pollici con notch Infinity-V e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il dispositivo è trainato dal SoC MediaTek Helio G80 con un massimo di 6 GB di RAM e include una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 5 MP e una fotocamera macro da 2 MP, mentre frontalmente è presente una fotocamera da 13 MP.

Questo smartphone Samsung è munito di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente ed esegue l’interfaccia One UI 5.0 basata su Android 13. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh.

Specifiche di Samsung Galaxy A14 4G

Schermo LCD Infinity-V FHD+ (2408 × 1080 pixel) da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, luminosità massima di 480 nit

Processore Octa Core MediaTek Helio G80 12nm (Dual 2GHz Cortex-A75 + Hexa 1.8GHz 6x Cortex-A55 CPUs) con GPU ARM Mali-G52 2EEMC2 fino a 950MHz

6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, memoria espandibile fino a 1 TB con microSD

Android 13 con OneUI 5.0

Doppia SIM (nano+nano+microSD)

Fotocamera posteriore: sensore principale da 50 MP con apertura f/2.2, fotocamera ultra grandangolare da 5 MP con apertura f/2.4, sensore da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale: obiettivo da 13 MP con apertura f/2.0

Sensore di impronte digitali montato lateralmente

Connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB C, NFC, jack audio da 3,5 mm

Batteria da 5000 mAh con ricarica da 10W

Dimensioni: 167,7 x 78,0 x 9,1 mm; Peso: 201 g

Disponibilità e prezzi di Samsung Galaxy A14 4G

Samsung Galaxy A14 4G è attualmente disponibile nei colori nero, argento e rosso scuro e sarà presto in vendita in Malesia e in altri mercati. Samsung dovrebbe comunicare i prezzi ufficiali a breve.

