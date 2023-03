Un giorno via l’altro, si infittisce la rete delle indiscrezioni aventi ad oggetto i prossimi smartphone di Google, nella fattispecie il medio di gamma Google Pixel 7a e il decisamente più pregiato primo pieghevole Google Pixel Fold: anche con il rumor di oggi, i due modelli viaggiano in coppia e pure questa volta si parla di probabili prezzi di vendita.

Nuove conferme sui prezzi di Google Pixel 7a e Fold

Le ultime giornate hanno visto il medio di gamma Google Pixel 7a grande protagonista: il successore dell’apprezzato ma non rivoluzionario Pixel 6a sembra non avere più nulla da nascondere dopo l’emersione di una serie di anticipazioni, di una duplice galleria di foto — dal vivo, non meri render — e del mese di lancio con annesse colorazioni e prezzi di listino.

Quest’ultimo leak ha chiamato in causa anche il primo pieghevole di Google, quel chiacchieratissimo Google Pixel Fold che appassionati e addetti ai lavori stanno aspettando con grandissima curiosità.

Mentre nella giornata di ieri vi avevamo segnalato i presunti prezzi di vendita in euro di entrambi i modelli, oggi diamo maggiore completezza al quadro grazie al leaker Yogesh Brar. Quest’ultimo, in apertura di tweet, ha riproposto l’indiscrezione sul lancio di coppia che sarebbe in preparazione per il Google I/O 2023 (che ha già delle date ufficiali), tornando poi sui prezzi:

Google Pixel Fold dovrebbe avere un prezzo compreso tra i 1.300 e i 1.500 dollari , dunque decisamente di meno rispetto a quanto prospettato ieri.

dovrebbe avere un prezzo compreso , dunque decisamente di meno rispetto a quanto prospettato ieri. Google Pixel 7a dovrebbe costare tra i 450 e i 500 dollari, perfettamente in linea con le attese.

Periodi di lancio

Detto della finestra temporale in cui dovrebbe collocarsi la presentazione ufficiale dei due modelli, Brar affronta anche il tema altrettanto rilevante della disponibilità all’acquisto, non sbugiardando quanto emerso ieri:

il più economico Google Pixel 7a dovrebbe arrivare in commercio a livello globale agli inizi del Q3 2023 ;

; il più ambizioso Google Pixel Fold sarà nettamente più esclusivo, al punto tale che Big G dovrebbe commercializzarlo solo in pochi mercati selezionati.

In attesa di capire se l’Italia rientrerà o meno in questa selezione, sappiate che la macchina dei rumor si è già messa in moto per i futuri flagship Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 7 | Recensione Google Pixel 7 Pro