Sebbene manchino ancora parecchi mesi al suo arrivo sul mercato, Google Pixel 8 Pro torna a far parlare di sé mostrandosi in alcuni dettagliatissimi render che mettono in mostra uno smartphone con design leggermente rinnovato e che gode di alcune novità dal punto di vista tecnico.

Il prossimo flagship di casa Google arriverà in compagnia del fratello minore Google Pixel 8, con il quale condividerà il nuovo SoC Tensor G3 (terza generazione dei chip realizzati in collaborazione con Samsung dal colosso di Mounain View); entrambi gli smartphone potrebbero essere anticipati da un teaser che Big G proporrà a maggio durante il Google I/O 2023.

Il Google I/O 2023 si preannuncia scoppiettante

Il prossimo 10 maggio inizierà il Google I/O 2023, conferenza annuale per gli sviluppatori del colosso di Mountain View e, qualora le cose andassero come lo scorso anno, durante il keynote di apertura potrebbe essere messa tanta carne al fuoco riguardo ai dispositivi Made by Google che vedremo giungere sul mercato nella seconda metà dell’anno.

L’edizione 2022 della conferenza è stata caratterizzata dall’annuncio di un gran numero di novità software ma un discreto spazio è stato riservato all’intera gamma Pixel 2022 (e non solo, tra ufficialità come Pixel 6a e Pixel Buds Pro e anticipazioni come Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Watch, ufficializzati poi ad ottobre, e Pixel Tablet, mostrato in un teaser ma ancora non ufficializzato (e questo potrebbe essere l’anno buono).

Nel corso dell’edizione 2023, quindi, ci aspettiamo che Google tiri fuori dal cilindro un bel po’ di novità dal punto di vista hardware: secondo gli ultimi rumor, potrebbe essere la volta buona per conoscere il primo pieghevole Made by Google, ovvero Google Pixel Fold, e lo smartphone di fascia media Pixel 7a, attesi entrambi per un debutto sugli scaffali a brevissimo termine (si parla di giugno).

Oltre alle novità imminenti, ci dovrebbe essere spazio per il teaser della prossima generazione di smartphone di fascia alta/premium di Big G, noti internamente con i nome in codice “Shiba” e “Husky” che corrisponderanno, rispettivamente, a Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro e saranno i primi della gamma a giungere sul mercato con a bordo, nativamente, Android 14.

Proprio il modello di punta è protagonista dell’ultim’ora: lo smartphone si è infatti mostrato in alcuni dettagliatissimi render che lo raffigurano da ogni angolazione, dandoci un’idea del probabile aspetto che potrà avere.

Google Pixel 8 Pro si mostra nei render da ogni angolazione

Questi render di Google Pixel 8 Pro arrivano dalla collaborazione tra il portale smartprix e il noto leaker OnLeaks e ci consentono di dare un primo sguardo al prossimo smartphone di punta del colosso di Mountain View in colorazione nera.

Rispetto al predecessore Pixel 7 Pro (mostrato nell’immagine di copertina), sembra esserci un ulteriore affinamento nel design: il corpo appare ridisegnato per sposare angoli più arrotondati rispetto al passato.

Spostando l’attenzione sul comparto fotografico, notiamo tantissime differenze rispetto al modello 2022: in primo luogo, la camera bar sembra più generosa in termini dimensionali e tutti e tre gli obiettivi sono integrati in un’unica area ovale (invece che in due distinte aree, una ovale per i sensori principale e ultra-grandangolare e una circolare per il sensore periscopico).

In secondo luogo, sotto al flash LED (ora posto in alto e non più allineato con i sensori fotografici) è presente un nuovo sensore la cui funzionalità specifica rimane attualmente sconosciuta (potrerebbe essere un sensore macro, un sensore ToF 3D o una tipologia di sensore totalmente nuova).

Passando all’anteriore, secondo quanto condiviso, Google Pixel 8 Pro potrà contare su un display da circa 6,52 pollici (contro i 6,7 di quello del predecessore), mantenendo il foro circolare centrato per ospitare la singola fotocamera anteriore; la grossa differenza, tuttavia, sarebbe rappresentata dall’abbandono dei bordi curvi per fare spazio ad un pannello piatto.

Sul bordo inferiore, dovremmo ritrovare la porta USB Type-C, l’altoparlante principale e il microfono principale; sul bordo laterale destro dovremmo trovare il pulsante di accensione e spegnimento posto subito sopra al bilanciere del volume; sul bordo laterale sinistro dovrebbe campeggiare unicamente il carrellino per la SIM; sul bordo superiore dovrebbe trovare collocamento solo un microfono ausiliario.

In generale, Google Pixel 8 Pro dovrebbe misurare 162,6 x 76,5 x 8,7 mm che crescono a 12 mm circa includendo la sporgenza della Camera bar (che sembra nuovamente realizzata in metallo per fondersi magnificamente con il frame laterale).

Tutto ciò che sappiamo finora sul prossimo flagship della serie Pixel

Mettendo insieme tutte le informazioni trapelate finora sul Google Pixel 8 Pro, abbiamo provato a ricostruire la sua probabile scheda tecnica.

Dimensioni: 162,6 x 76,5 x 8,7 mm

x x Display: OLED da 6,52″ QHD+ con refresh rate fino a 120 Hz

da con refresh rate fino a SoC: Google Tensor G3 (a 3 nm o 4 nm) con CPU octa-core

(a 3 nm o 4 nm) con CPU octa-core Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore: tripla con flash LED e sensore ausiliario

con flash LED e sensore ausiliario Fotocamera anteriore: singola

Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM o due eSIM), 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G

(Nano-SIM + eSIM o due eSIM), (SA+NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6E (o Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB Type-C

(o Wi-Fi 7), , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Sistema operativo: Android 14

Quando arriverà Google Pixel 8 Pro?

Non vi sono conferme ufficiali del fatto che Google possa effettivamente (e nuovamente) anticipare i prossimi smartphone di punta durante la conferenza annuale per sviluppatori: se così fosse, il prossimo 10 maggio potremmo avere un primo teaser che confermerà o smentirà questi render.

Per l’ufficialità di Google Pixel 8 Pro e del fratello Pixel 8 sarà poi necessario attendere l’autunno, periodo in cui storicamente Big G presenta le proprie novità di punta (per farci un’idea, lo scorso anno Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono stati annunciati il 6 ottobre).

Solo il tempo ci dirà se anche quest’anno sarà così o se il colosso di Mountain View vorrà giocare d’anticipo; le premesse sembrano comunque molto interessanti.

