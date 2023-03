A nemmeno 24 ore di distanza rispetto al modello Pro, la stessa sorte tocca al modello “base” Google Pixel 8 protagonista assoluto di alcuni dettagliatissimi render che ce lo mostrano, da ogni angolazione, in una veste che potrebbe essere molto vicina a quella definitiva.

Come dicevamo nella serata di ieri, lui e il fratello maggiore Google Pixel 8 Pro, con il quale condividerà il nuovo SoC Tensor G3 (terza generazione dei chip realizzati in collaborazione con Samsung dal colosso di Mounain View), potrebbero essere anticipati da un teaser che Google proporrà a maggio durante il Google I/O 2023.

Anche Google Pixel 8 protagonista dei render da ogni angolazione

Le ultime ore sono state molto calde, in termini di rumor, riguardo alle novità lato smartphone che Google annuncerà entro la fine dell’anno.

Ad aprire le danze, nel pomeriggio di ieri, sono trapelate nuove e corpose indiscrezioni sul Google Pixel Fold (primo pieghevole del colosso di Mountain View) e sul Google Pixel 7a (attesissimo smartphone di fascia media), due smartphone che, stando a quanto trapelato, potrebbero essere annunciati al Google I/O e arrivare sugli scaffali già a giugno.

In serata, poi, è stato il turno di Google Pixel 8 Pro, il flagship di nuova generazione che potrebbe essere anticipato alla conferenza annuale degli sviluppatori e poi lanciato sul mercato in autunno. Lo smartphone si è mostrato in alcuni dettagliatissimi render che ci hanno raccontato di un dispositivo abbastanza diverso dal predecessore, rispetto al quale manterrà comunque le caratteristiche distintive (la Camera Bar su tutte).

Al pari del fratello maggiore, anche Google Pixel 8 è protagonista dei rendere da ogni angolazione, stavolta in colorazione bianca con Camera Bar argentata, realizzati ancora una volta dal noto leaker OnLeaks che ha collaborato (stavolta) con il portale MySmartPrice.

Cosa possiamo apprendere da questi render

Rispetto al predecessore Pixel 7 (attuale proposta di flagship compatto), anche in questo caso sembra esserci un ulteriore affinamento lato design: pare che le caratteristiche estetiche in comune tra gli smartphone della serie Pixel 8 andranno oltre la Camera Bar; entrambi gli smartphone, infatti, offriranno display piatto e angoli arrotondati.

Tornando alla Camera Bar, anche qui sembra crescere (almeno in rapporto al resto dello smartphone), è ancora realizzata in metallo per fondersi al frame laterale e mantiene una singola area ovale che ospita i due sensori: Google Pixel 8 proporrà nuovamente una configurazione a doppia fotocamera posteriore, con sensore principale e ultra-grandangolare (niente nuovo sensore accessorio come sul modello Pro)

Passando all’anteriore, secondo quanto condiviso, Google Pixel 8 potrà contare su un display da circa 5,8 pollici (contro i 6,3 di quello del predecessore), mantenendo il foro circolare centrato per ospitare la singola fotocamera anteriore. Se una diagonale così venisse confermata, Google lancerebbe sul mercato un vero e proprio flagship compatto.

Sul bordo inferiore, dovremmo ritrovare la porta USB Type-C, l’altoparlante principale e il microfono principale; sul bordo laterale destro dovremmo trovare il pulsante di accensione e spegnimento posto subito sopra al bilanciere del volume; sul bordo laterale sinistro dovrebbe campeggiare unicamente il carrellino per la SIM; sul bordo superiore dovrebbe trovare collocamento solo un microfono ausiliario.

In generale, Google Pixel 8 dovrebbe misurare 150,5 x 70,8 x 8,9 mm che crescono a 12 mm circa includendo la sporgenza della Camera bar; sarebbe un grande passo in avanti rispetto al predecessore (che misura 155,6 x 73,2 x 8,7 mm) in termini di manegevolezza, anche se per le dimensioni suggerite 5,8 pollici di display sembrano un po’ pochi (a titolo di cronaca, il Galaxy S23 offre un display da 6,1 pollici in dimensioni 146,3 x 70,9 mm, visto in pianta).

Tutto ciò che sappiamo finora sul prossimo flagship compatto della serie Pixel

Mettendo insieme tutte le informazioni trapelate finora sul Google Pixel 8, abbiamo provato a ricostruire la probabile scheda tecnica di quello che sarà il prossimo flagship compatto di Big G.

Dimensioni: 150,5 x 70,8 x 8,9 mm

x x Display: OLED da 5,8″ FHD+ con refresh rate fino a 90 Hz (o 120 Hz)

da con refresh rate fino a (o 120 Hz) SoC: Google Tensor G3 (a 3 nm o 4 nm) con CPU octa-core

(a 3 nm o 4 nm) con CPU octa-core Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore: doppia con flash LED

con flash LED Fotocamera anteriore: singola

Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM o due eSIM), 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G

(Nano-SIM + eSIM o due eSIM), (SA+NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6E (o Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB Type-C

(o Wi-Fi 7), , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Sistema operativo: Android 14

Quando arriverà Google Pixel 8?

Come vi raccontavamo ieri, non è ancora chiaro se Google andrà effettivamente (e nuovamente) ad anticipare i prossimi smartphone di punta durante la conferenza annuale per sviluppatori: se così fosse, il prossimo 10 maggio potremmo avere un primo teaser che confermerà o smentirà questi render.

Per l’ufficialità di Google Pixel 8 e del fratello Pixel 8 Pro sarà poi necessario attendere l’autunno, periodo in cui storicamente Big G presenta le proprie novità di punta (per farci un’idea, lo scorso anno Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono stati annunciati il 6 ottobre).

Sebbene in questi dettagli (e in questi render) ci sia qualcosa che sembra non proprio ragionevole (diagonale del display rispetto alle dimensioni), le premesse sembrano piuttosto interessanti.

