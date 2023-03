Il settore dei pieghevoli è ormai lanciato grazie all’adesione da parte di un numero di produttori in costante crescita; ognuno volenteroso di dire la sua in una categoria ancora relativamente giovane.

In ambito Android l’assenza più rumorosa in questi anni è stata quella di Google la quale, come ormai risaputo, si prepara a irrompere nel settore con la propria interpretazione di dispositivo pieghevole, Google Pixel Fold, il quale, anche oggi si è reso protagonista di un ricco leak che ha coinvolto anche il fratellino minore Pixel 7a per quanto riguarda prezzi e non solo. Scopriamone insieme i dettagli.

Google Pixel Fold protagonista di una nuova fuga d’informazioni

Il leak è merito dell’occhio vigile dei colleghi di 9to5google i quali hanno scovato Google Pixel Fold in un elenco trapelato di dispositivi destinati alla vendita al dettaglio in cui viene confermata la denominazione e vengono svelate informazioni riguardo le configurazioni di memoria, le varianti di colore e il presunto periodo di vendita nonchè il prezzo.

Ebbene, dopo mesi di fughe d’informazioni di ogni tipo, culminate con l’avvistamento sulla metropolitana di New York di un’unità di test, il tanto chiacchierato dispositivo di Big G pare destinato alla commercializzazione nel mese di giugno con la presentazione confermata per l’annuale Google I/O, previsto per il 10 maggio prossimo venturo.

Google Pixel Fold dovrebbe infatti essere disponibile nelle varianti da 256 e 512 GB di spazio d’archiviazione sebbene quest’ultima configurazione sia stata avvistata solo nella colorazione nera.

Rimanendo sul versante colori, Google Pixel Fold dovrebbe essere lanciato nelle colorazioni “Carbon” – una variante nera o grigio scuro – e “Porcelain”, molto probabilmente bianca.

In aggiunta, pare che il colosso di Mountain view abbia intenzione di rilasciare delle cover per il dispositivo nei colori di cui sopra con l’aggiunta di una variante “Sky” – un azzurro pastello – la quale dovrebbe riprendere la colorazione avvistata sulle Google Pixel Buds A-Series e Pixel Buds Pro il cui lancio è previsto per il Google I/O.

Presunto prezzo e disponibilità

Stando a quanto affermato dall’indiscrezione, il pieghevole del colosso sembrerebbe destinato a sbarcare sugli scaffali fisici e virtuali nel mese di giugno; un periodo di lancio sicuramente inusuale e prematuro per Google la quale è solita commercializzare i prodotti presentati al Google I/O intorno al mese di luglio, nel migliore dei casi, come avvenuto con Pixel 6a lo scorso anno.

Per quanto riguarda il prezzo, il leak conferma le informazioni trapelate nelle indiscrezioni precedenti, ovvero un costo che dovrebbe attestarsi sui 1700 euro, in linea con la concorrenza nel settore.

Pixel 7a: ecco prezzo, colori e disponibilità

Come accennato in apertura, l’indiscrezione non ha risparmiato neanche Google Pixel 7a, il quale, di fatto, pare non avere più segreti in seguito ai leak degli scorsi giorni che ne hanno svelato specifiche tecniche e lo hanno mostrato in tutta la sua bellezza in alcune foto dal vivo. Ebbene, l’indiscrezione odierna si è occupata di rivelare le specifiche di memoria interna nonchè le varianti di colore e il presunto prezzo di vendita del prossimo smartphone di fascia media la cui presentazione è prevista, anch’essa, in occasione del Google I/O 2023.

Pixel 7a, dunque, dovrebbe poter contare su un unico taglio di memoria da 128 GB; perfettamente in linea con i modelli degli anni precedenti.

Per quanto concerne il lato estetico, Pixel 7a dovrebbe essere lanciato nelle varianti “Carbon”, “Cotton” e “Arctic Blue” con tanto di cover abbinate dello stesso colore.

Parlando di prezzi, il dispositivo dovrebbe attestarsi su un prezzo intorno ai 500 euro in Europa, in leggero aumento rispetto a Pixel 6a, con la commercializzazione attesa per la seconda settimana di giugno.

Nonostante le fonti siano alquanto affidabili, invitiamo a intendere le suddette informazioni, e in particolare quelle riguardanti i prezzi, cum grano salis poichè in nessun modo definitive e suscettibili di cambiamenti.

Il consueto valzer dei leak ci permette di iniziare a dipingere un quadro molto chiaro sia sul Pixel 7a che, soprattutto, su Google Pixel Fold il quale probabilmente continuerà a rendersi protagonista di ulteriori fughe d’informazioni nei prossimi mesi finendo per alimentare la curiosità di appassionati e addetti ai lavori; in attesa del Google I/O in cui capiremo davvero che piega prenderà il futuro della divisione Pixel di Google.

