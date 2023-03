Mancano ancora diversi mesi prima dell’annuncio e dell’arrivo sul mercato di Google Pixel 7a, ma lo smartphone continua a far parlare di sé grazie ad anticipazioni e apparizioni che stanno delineando il quadro di quello che sarà il nuovo dispositivo per la fascia media di Google.

Dopo essere apparso in alcune foto sfocate qualche giorno fa, Google Pixel 7a ha fatto la sua comparsa in Vietnam e il portale Zing News ci ha fornito un dettagliato hands-on dello smartphone con tanto di foto e conferme sulle specifiche tecniche del fratellino più piccolo di Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Google Pixel 7a prenderà molte caratteristiche dai suoi fratelli maggiori

Le foto in basso ci mostrano nel dettaglio quello che presumibilmente sarà il design definitivo di Google Pixel 7a, che nella parte posteriore riprende in tutto e per tutto l’estetica di Pixel 7, soprattutto nella barra delle fotocamere che questa volta si presenta con una rifinitura più opaca, abbandonando il vetro visto su Pixel 6a.

È però girando Google Pixel 7a che vengono fuori le differenze con i fratelli maggiori: lo smartphone possiede infatti un display da 6.1 pollici con cornici pronunciate, le stesse di Pixel 6a, ma a differenza di quest’ultimo si tratta di un pannello a 90 Hz. Trattandosi di un’unità di test, il leaker non è stato in grado di accendere completamente lo smartphone, ma accedendo al fastboot è riuscito a confermare una memoria interna da 128 GB e una memoria RAM da 8 GB (2 GB in più rispetto al modello dello scorso anno).

Sempre secondo il leaker le due fotocamere posteriori dovrebbero essere entrambe lenti da 12 megapixel, anche se non ha potuto confermarlo senza poter accedere al software. I rumor dei giorni scorsi vedevano invece l’utilizzo di un sensore Sony IMX787 da 64 megapixel per la fotocamera principale. È presente infine un solo slot per la scheda SIM e ad oggi non ci è dato sapere se il dispositivo potrà supportare una seconda eSIM.

In ogni caso il tutto verrà confermato nel corso dei prossimi mesi: Google ha presentato il modello dello scorso anno durante il Google I/O di maggio, dunque è verosimile che anche Google Pixel 7a verrà mostrato ufficialmente al pubblico durante quell’occasione.