Altri tre smartphone Android iniziano ad accogliere l’aggiornamento alla MIUI 14: si tratta di Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 10S e POCO F2 Pro, anche se non tutti accolgono Android 13. Nel frattempo Samsung allarga l’update con le patch di sicurezza di marzo 2023 ai Galaxy S21 no brand e risolve alcuni bug su Galaxy S21 FE. Andiamo a scoprire più da vicino tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamenti MIUI 14 per Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 10S e POCO F2 Pro

La MIUI 14 sta sbarcando su sempre più smartphone del produttore cinese. In queste ore stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 10S e POCO F2 Pro. Xiaomi 12 Pro lo sta accogliendo in versione stabile a partire dall’India insieme ad Android 13: l’annuncio arriva direttamente dall’account Twitter MIUI India di Xiaomi.

Redmi Note 10S sta ricevendo nella versione globale la MIUI 14 con la versione V14.0.2.0.TKLMIXM, basata su Android 13, mentre lo stesso non si può dire di POCO F2 Pro. Lo smartphone sta infatti accogliendo la MIUI 14, ma in una versione basata su Android 12: in questo caso si tratta della build V14.0.1.0.SJKEUXM.

Come abbiamo visto in queste settimane, le novità della MIUI 14 sono parecchie e includono un generale alleggerimento del sistema operativo, una maggiore efficienza, più possibilità di personalizzazione, cambiamenti nelle icone e nelle cartelle, miglioramenti nella ricerca all’interno delle impostazioni e tanto altro. Per maggiori dettagli potete recarvi qui.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

A qualche giorno di distanza dall’avvio della distribuzione per i modelli brandizzati Vodafone, i Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra no brand stanno ricevendo l’aggiornamento con le patch di sicurezza di marzo 2023. I firmware in arrivo sono i G99*BXXS6EWBB e sembrano richiedere un download di circa 200 MB: come abbiamo visto, le correzioni di sicurezza vanno a risolvere diverse vulnerabilità, comprese alcune di livello critico e una specifica per il SoC Exynos 2100.

Non sembrano essere incluse altre novità: del resto, la serie ha appena ricevuto l’aggiornamento alla One UI 5.1.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE ha ricevuto la One UI 5.1 alla fine di febbraio, ma sta accogliendo un nuovo aggiornamento software proprio in queste ore. Sembra infatti che l’update del mese scorso abbia portato qualche bug di troppo a bordo dello smartphone, e che questa nuova release serva per risolverli. Il firmware in distribuzione è il G990BXXU3EWC1 e non integra le patch di sicurezza di marzo 2023 come ci si aspetterebbe.

Le novità che troviamo nel changelog non risultano particolarmente dettagliate, anzi: si parla solo di miglioramenti generici nella stabilità, ed è per questo che ci aspettiamo la soluzione ai problemi arrivati con la One UI 5.1.

Come aggiornare Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 10S, POCO F2 Pro, Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra e Galaxy S21 FE

Per cercare nuovi aggiornamenti su Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 10S e POCO F2 Pro potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“. Discorso simile per Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra e Galaxy S21 FE: potete cercare update via OTA andando in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Se non siete riusciti a trovare niente, non disperate: non dovrete fare altro che riprovare tra qualche ora o giorno.

