Il team di sviluppatori di Samsung continua a lavorare duramente per aggiornare i vari smartphone dell’azienda all’interfaccia One UI 5.1 e nelle scorse ore ha rilasciato il relativo update per i Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy S21 FE e Galaxy A23.

One UI 5.1 sbarca su altri tre Samsung

Iniziando da Samsung Galaxy Z Flip, il nuovo firmware è contraddistinto dalla sigla F700FXXUAJWAD e, oltre che l’interfaccia One UI 5.1, porta con sé anche le patch di sicurezza di febbraio 2023.

Tale update al momento è stato segnalato in Australia ma a breve dovrebbe arrivare anche in altri mercati.

Passando a Samsung Galaxy S21 FE, i modelli con processore Exynos stanno ricevendo un update che porta il software alla versione G990EXXU4EWBE o G990EXXU4EWBD, implementando tra le altre cose le patch di sicurezza di febbraio 2023.

La disponibilità di tale aggiornamento è stata segnalata in India, Thailandia e Turchia ma nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche in altri mercati.

Anche per il modello di fascia media Samsung Galaxy A23 è arrivato il momento di assaggiare la nuova interfaccia personalizzata del colosso coreano con il firmware versione A235FXXU2CWB4, che porta con sé le patch di sicurezza di febbraio 2023.

Tale aggiornamento è disponibile in Ucraina ma presto dovrebbe estendersi ad altri Paesi.

Ricordiamo che tra le principali novità di One UI 5.1 troviamo miglioramenti per la Fotocamera, la Galleria e la gestione delle app in Multitasking, un nuovo widget Meteo dinamico, un nuovo widget per la batteria dei dispositivi connessi e miglioramenti per il widget Suggerimento Smart.

Come procedere all’aggiornamento

Quando l’update sarà effettivamente disponibile per i vostri smartphone, sarà il sistema a segnalarvelo attraverso un’apposita notifica.

I più impazienti possono provare ad effettuare una ricerca manuale della sua disponibilità andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione Aggiornamento software.

