Tramite un post sul proprio blog ufficiale The Keyword, Google ha da poco annunciato che una funzionalità di Google Foto, finora esclusiva degli smartphone Google Pixel più recenti, diventa disponibile per tutti gli abbonati a Google One, sia su dispositivi Android che su dispositivi iOS.

La funzionalità in questione è la Gomma magica, uno strumento che consente di rimuovere, in post-produzione, soggetti o oggetti indesiderati dalle proprie fotografie attraverso la libreria di Google Foto.

La gomma magica ha esordito con i Google Pixel 6

Con il lancio dei Google Pixel 6 (trovate qui la nostra recensione) e Google Pixel 6 Pro (trovate qui la nostra recensione), smartphone che hanno inaugurato un nuovo corso con cambio di rotta in termini di design e in termini di SoC con il passaggio ai chip Tensor progettati internamente (e fortemente pervasi dall’IA), Google ha lanciato alcune funzionalità esclusive tra cui rientra quella chiamata “Gomma magica”, uno strumento di Google Foto che, come detto, consente di rimuovere oggetti e soggetti indesiderati da una fotografia.

Nel tempo, la funzionalità ha creato non pochi problemi ai possessori dei due smartphone, problematiche poi (fortunatamente) rientrate.

Nel tempo, la gomma magica si è evoluta, guadagnando nuove potenzialità con il lancio del Google Pixel 6a (trovate qui la nostra recensione) e venendo ulteriormente affinata, poi, con il lancio dei top gamma 2022 Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Nonostante i passi in avanti, le nuove potenzialità e la propria integrazione all’interno di Google Foto, questo potente strumento è rimasto esclusivo degli smartphone Google Pixel più recenti. Fino ad ora.

La gomma magica sbarca su tutti i dispositivi Android e iOS

Come anticipato in apertura, Big G si è affidata ad un post sul proprio blog ufficiale per annunciare la disponibilità della funzionalità “Gomma magica” di Google Foto su tutti gli smartphone Android e iOS.

L’unico requisito è che gli utenti siano abbonati a Google One, il piano in abbonamento del colosso di Mountain View che consente di ottenere (a pagamento) spazio di archiviazione e alcune funzionalità aggiuntive (che variano al seconda dell’abbonamento sottoscritto).

La gomma magica arriva per tutti nella sua versione completa, quella che consente di cancellare o “camuffare” i soggetti/oggetti indesiderati o fastidiosi nelle proprie foto scattate in precedenza: oltre alla possibilità di selezionare manualmente le parti su cui fare intervenire l’intelligenza artificiale, è essa che, in prima istanza, analizza lo scatto alla ricerca di cose da rimuovere (come mostrato dall’esempio qua sotto).

Per gli utenti Pixel arriva un nuovo effetto HDR per i video

Un’altra novità di Google Foto, esclusiva stavolta degli utenti in possesso di uno smartphone Google Pixel, è un nuovo effetto HDR che consente di migliorare la luminosità ed il contrasto dei video.

Lo strumento va ad affiancarsi alla sua controparte destinata alle foto che consente di bilanciare al meglio primi piani scuri e sfondi luminosi (o viceversa).

Le altre novità

Nuovi stili esclusivi per l’editor dei collage

Una delle funzionalità di Google Foto, permette di creare collage con le proprie fotografie. L’editor, ora, si arricchisce con nuovi stili che consentono ancora più personalizzazione.

Una delle funzionalità di Google Foto, permette di creare collage con le proprie fotografie. L’editor, ora, si arricchisce con nuovi stili che consentono ancora più personalizzazione. Spedizioni delle stampe fotografiche gratuita per gli abbonati Google One

Per gli abbonati Google One, il colosso di Mountain View offre, da oggi, la possibilità di usufruire della spedizione gratuita per gli ordini di stampe fotografiche attraverso Google Foto in vari mercati, tra cui quelli dell’Unione Europea (Italia inclusa).

Tutte queste funzionalità sono in rollout, già da oggi, all’interno di Google Foto, per gli abbonati Google One (con qualsiasi piano) e per gli utenti Pixel.

Per provare la gomma magica e le altre nuove funzionalità, potete scaricare o aggiornare l’app Google Foto su Android attraverso il Google Play Store, effettuando un tap sul badge sottostante. Qualora siate utenti iOS, potete scaricare l’app attraverso l’App Store di Apple, con la pagina raggiungibile tramite questo link.

