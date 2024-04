Nuovi aggiornamenti in distribuzione per dispositivi a marchio Samsung, OnePlus e Huawei: più precisamente parliamo di Samsung Galaxy A55 5G, Samsung Galaxy A35 5G, OnePlus Nord 3 5G, OnePlus 10T, Huawei MatePad Pro 11 e Huawei MatePad Pro 13.2. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo sugli smartphone Android e sui tablet HarmonyOS.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A55 e Galaxy A35 5G

Partiamo da Samsung, che in questi giorni sta rilasciando una serie di update un po’ “a sorpresa” per diversi suoi modelli, con un aggiornamento del supporto della banda LTE TDD. Tra questi anche Samsung Galaxy A55 5G, che in queste ore sta però accogliendo un ulteriore aggiornamento della sua One UI: a brevissima distanza dalla versione A556BXXU1AXC4, che restava alle patch di sicurezza di marzo 2024, in rollout in Italia c’è il firmware A556BXXS2AXD3.

Le novità del nuovo aggiornamento non sono poi molte: parliamo infatti delle patch di sicurezza di aprile 2024, che vanno a correggere 27 vulnerabilità comuni al sistema operativo Google (CVE) e a 17 vulnerabilità specifiche per i dispositivi della casa di Seoul (SVE); in più dovrebbero essere stati integrati perfezionamenti non specificati per quanto riguarda la stabilità del sistema. Il download richiesto è di circa 200 MB.

C’è un aggiornamento in distribuzione anche per Samsung Galaxy A35 5G, e si tratta di fatto del primo per il nuovo smartphone Android. In Italia è disponibile il firmware A356BXXU1AXBB, che però non porta cambiamenti a livello di patch di sicurezza. Quali sono dunque le novità? Il dispositivo di fascia media accoglie gli aggiornamenti del supporto della banda LTE TDD citati più su: secondo quanto riportato, i modelli acquistati in Germania non sono in grado di ricevere i segnali nelle bande LTE TDD in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svizzera e Repubblica Ceca.

Novità aggiornamenti OnePlus Nord 3 5G e OnePlus 10T

OnePlus non rimane a guardare e rilascia nuovi aggiornamenti per due modelli, ossia OnePlus Nord 3 5G e OnePlus 10T. Il primo sta accogliendo in Europa OxygenOS 14.0.0.510 attraverso la versione CPH2493_14.0.0.510(EX01), che porta le patch di sicurezza di aprile 2024 e diverse ulteriori novità. Il changelog diffuso dal produttore cinese parla dei seguenti cambiamenti:

aggiunta l’opzione per gli screenshot parziali nella Smart Sidebar;

ora è possibile creare collage di foto senza cornici in Foto;

ora è possibile tenere premuto il tasto volume giù per accendere la torcia quando lo schermo è spento;

ora è possibile inserire la prima lettera del nome di un’app per eseguire una ricerca dalla barra nella modalità drawer della schermata Home;

ora è possibile assegnare un volume specifico a ciascuna applicazione;

miglioramenti per il design della barra del volume per facilitarne l’uso e offrire una maggiore coerenza visiva;

migliorata la stabilità del sistema;

integrate le patch di sicurezza di aprile 2024.

Come detto, si aggiorna anche OnePlus 10T: in Europa è in distribuzione OxygenOS 14.0.0.701 attraverso la versione CPH2415_14.0.0.701(EX01). Le novità non si limitano all’integrazione delle patch di sicurezza di aprile 2024, ma comprendono vari miglioramenti e non solo: si tratta sostanzialmente degli stessi cambiamenti visti qui sopra per il modello della gamma Nord, tra i quali troviamo l’opzione per gli screenshot parziali, la possibilità di creare collage senza cornici, di accendere la torcia a schermo spento e così via.

Entrambi gli aggiornamenti sono già in rollout in Europa, anche se potrebbero non avervi ancora raggiunto via OTA.

Novità aggiornamenti Huawei MatePad Pro 11 e 13.2

Chiudiamo con Huawei MatePad Pro 11 e Huawei MatePad Pro 13.2, che stanno iniziando a ricevere una nuova versione di HarmonyOS 4.2 in Cina: più precisamente parliamo della versione 4.2.0.208, che porta con sé diversi miglioramenti.

Quali sono le novità? La casa cinese parla di miglioramenti nella fluidità di gesti e animazioni, dell’aggiunta di una funzione che modifica l’aspetto dello sfondo del menu di controllo, di un passaggio più rapido da un’app all’altra e di perfezionamenti generali alla stabilità del sistema. In più, è stata integrata una nuova funzionalità di compressione dello spazio di archiviazione, che dovrebbe aiutare a liberare un po’ di spazio comprimendo file e applicazioni che non vengono utilizzati spesso (senza perdita di dati).

Non è finita qui, perché il changelog cita una nuova funzione che consente agli utenti di scegliere se il tablet deve connettersi automaticamente alle nuove reti o a quelle utilizzate in precedenza, e l’aggiunta di un modo per bloccare la pubblicità nelle app attraverso il semplice scuotimento del dispositivo.

Come aggiornare Samsung Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, OnePlus Nord 3 5G, OnePlus 10T, Huawei MatePad Pro 11 e MatePad Pro 13.2

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento su Samsung Galaxy A55 5G o Galaxy A35 5G potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche utilizzare Smart Switch per la ricerca di update, dopo aver collegato lo smartphone al PC. Su OnePlus Nord 3 5G e OnePlus 10T, il percorso da seguire è “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Discorso simile per i tablet Huawei MatePad Pro 11 e MatePad Pro 13.2, che possono controllare l’arrivo di update di HarmonyOS attraverso le impostazioni di sistema.