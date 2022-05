Così come avviene ogni anno, anche l’edizione 2022 di Google I/O rappresenta l’occasione scelta dal colosso di Mountain View per annunciare le novità a cui il team dell’azienda lavora e ciò con particolare riferimento all’aspetto software.

Se è vero che nella giornata inaugurale dell’evento il colosso di Mountain View ha presentato ufficialmente Google Pixel 6a e ha dato ad appassionati e addetti ai lavori un assaggio della serie Google Pixel 7 e del chiacchieratissimo Google Pixel Watch, l’azienda ha comunque voluto puntare i riflettori soprattutto sulle novità relative ai suoi servizi e alle sue applicazioni.

Del resto, è proprio l’ecosistema creato da Google il vero punto di forza della sua offerta e chi acquista i prodotti del colosso di Mountain View lo fa anche e soprattutto perché sa che potrà fare affidamento su una suite completa di servizi.

Magic Eraser si arricchisce di una funzione

Per quanto riguarda il comparto smartphone, fin dal primo modello della serie Google Pixel il produttore statunitense ha puntato molto sul comparto fotografico e ciò non solo per la parte hardware ma anche e soprattutto per quella software, riuscendo a garantire risultati bel al di sopra delle aspettative.

Con il passare degli anni Google ha continuato a migliorare i suoi algoritmi dedicati al settore imaging e all’elaborazione delle foto e la funzionalità Magic Eraser (o Gomma Magica) rappresenta uno dei risultati più interessanti di ciò che il colosso di Mountain View è in grado di garantire agli utenti: si tratta, infatti, di una funzione introdotta con la serie Google Pixel 6 per consentire di rimuovere completamente persone ed oggetti indesiderati dalle foto.

Ebbene, con Google Pixel 6a arriva una nuova versione di Magic Eraser in Google Foto che è in grado di cambiare i colori degli oggetti nelle immagini, in modo da “fondersi” più facilmente nella scena.

Il team di Google ha fornito anche una dimostrazione ieri, trasformando il colore di una ghiacciaia per farlo adattare a quello della sabbia.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire quando tale funzionalità sarà disponibile per gli utenti e quali modelli della serie Google Pixel supporterà.