Samsung Galaxy S24 Ultra e Xiaomi 14 Ultra rappresentano in questo 2024 i prodotti più competitivi del mercato degli smartphone Android, insieme ad HONOR Magic6 Pro. Parliamo di prodotti con un prezzo di listino pari a 1499 euro e se siete indecisi su quale acquistare siete arrivati nel posto giusto perché in questo confronto analizzeremo tutte le differenze.

Samsung Galaxy S24 Ultra è la punta di diamante della casa coreana, il più interessante della famiglia in quanto dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 e di una serie di specifiche tecniche all’ultimo grido per offrire il meglio (o quasi) della tecnologia ad oggi disponibile. L’obiettivo dell’azienda è chiaramente quello di offrire un prodotto versatile e capace di rispondere bene ad un ampio ventaglio di esigenze.

Xiaomi 14 Ultra invece è l’ultimo nato della casa cinese, anch’esso vuole essere completo a 360° ma indubbiamente si propone innanzitutto come il camera phone da scegliere per chi vuole esprimere la propria creatività fotografica.

Fatte queste doverose premesse, è il momento di entrare nel dettaglio.

Samsung Galaxy S24 Ultra e Xiaomi 14 Ultra: video confronto

Samsung Galaxy S24 Ultra

Gli smartphone di Samsung sono in genere quelli che offrono maggior equilibrio fra tutte le specifiche. L’azienda coreana pensa sempre a tutto e realizza prodotti completi, dall’hardware al software. Samsung Galaxy S24 Ultra incarna questa descrizione meglio di qualsiasi altro prodotto dell’azienda, con un hardware da riferimento e una potenziale longevità senza paragoni: 7 anni di aggiornamenti Android e patch di sicurezza.

Rispetto a Xiaomi 14 Ultra dove vince è principalmente sul display, grazie a un vetro protettivo con trattamento anti riflesso che nessun altro prodotto può vantare (riduce il 75% dei riflessi) e sul software dove risulta oggettivamente il più completo del mercato. Samsung DEX per chi è interessato alla produttività, Samsung Good Lock per chi è interessato alla personalizzazione, Galaxy AI per chi vuole avere vita facile con editing al volo di contenuti o traduzioni live, anche di chiamate. Anche nell’audio ha una marca in più rispetto allo smartphone di Xiaomi.

Ultimo ma non ultimo il prezzo. Se è vero che Samsung Galaxy S24 Ultra costa di listino esattamente come Xiaomi 14 Ultra, è altrettanto vero che più facilmente va in offerta trovandosi già oggi, a distanza di qualche mese, in offerta ad almeno 200 euro in meno (a volte con relativo coupon sconto).

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra e Samsung Galaxy S24 Ultra hanno moltissimi punti in comune, lo vedremo più nel dettaglio fra poco, ma su batteria e fotocamere riesce ad offrire qualcosa in più. Sul primo punto non tanto in termini di autonomia, dove anzi offre circa un 15% in meno rispetto a Galaxy S24 Ultra (comunque un’autonomia che porta a sera tranquillamente) bensì in termini di velocità di ricarica potendo ricaricarsi da 0 a 100 in meno di 20 minuti grazie alla ricarica a 100W cablata e 80W wireless. Sul punto fotocamere invece l’argomento è complesso: Xiaomi 14 Ultra non è quello più solido riguardo la qualità dei punta e scatta ma è quello più completo e aggiornato lato hardware e che dà più di una soddisfazione a chi vuole spendere qualche minuto nell’utilizzare funzioni come scatto manuale, RAW e LOG nei video.

Dove si equivalgono

In tutti gli altri aspetti non ancora menzionati sono due smartphone che si equivalgono come ad esempio nella ricezione, nelle prestazioni e nella costruzione.

Prezzi e conclusioni

Samsung Galaxy S24 Ultra è disponibile ufficialmente a 1499€ in versione 256 GB, 1619€ in versione 512GB e 1859€ in versione 1TB. Ulteriori dettagli li trovate nella scheda tecnica di Samsung Galaxy S24 Ultra e nella relativa recensione completa.

Xiaomi 14 Ultra è disponibile di listino al prezzo di 1499€ in versione 512 GB. Ulteriori dettagli li trovate nella scheda tecnica di Xiaomi 14 Ultra e nella sua recensione completa.

Se volete acquistarli in sconto vi ricordiamo che vi segnaliamo giornalmente le migliori offerte sul nostro canale Telegram e WhatsApp Prezzi.Tech.