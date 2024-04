Una delle caratteristiche più apprezzate di Samsung Galaxy S24 Ultra (che abbiamo potuto apprezzare anche nella nostra recensione) è costituita dal nuovo vetro Gorilla Glass Armor con trattamento antiriflesso: come abbiamo visto, si tratta di una bella svolta per lo schermo del flagship Android, che rispetto ai concorrenti (e agli altri modelli della gamma) può garantire fino al 75% in meno di riflessi. La domanda che in molti si sono posti è se questo trattamento venga conservato o meno con l’applicazione di pellicole di plastica o di vetro: oggi vediamo di rispondere.

Il trattamento antiriflesso di Samsung Galaxy S24 Ultra rimane con le pellicole?

Samsung Galaxy S24 Ultra mette a disposizione un ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz, Vision Booster, luminosità di picco di 2600 nit, lettore d’impronte digitali integrato e foro per la fotocamera anteriore. Il pannello è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Armor, che costituisce l’evoluzione del Gorilla Glass Victus 2: la nuova soluzione è stata realizzata proprio in collaborazione con Samsung e garantisce una resistenza superiore alle cadute e ai graffi, ma anche un trattamento antiriflesso degno di nota.

Come potete vedere nel nostro video qui sopra, parliamo di una caratteristica davvero interessante, che va a migliorare notevolmente la visibilità sia in interni che in esterni, e che stranamente Samsung non ha particolarmente pubblicizzato in un primo momento.

Molti acquirenti di smartphone, soprattutto dopo una spesa consistente come quella richiesta per portarsi a casa un flagship come Galaxy S24 Ultra, sono soliti applicare una pellicola sullo schermo: questo per fare in modo di proteggere il vetro perlomeno da quei piccoli ma fastidiosi graffi che possono spuntare fuori con il tempo, a furia di tenere lo smartphone in tasca, nella borsa o dove viene riposto quando siamo in movimento.

I più attenti optano alle volte per una pellicola in vetro, capace di donare un po’ di protezione anche nei confronti delle cadute, magari da abbinare a una bella cover (ce ne sono alcune in offerta su Amazon proprio in queste ore). Il trattamento antiriflesso del Gorilla Glass Armor di Samsung Galaxy S24 Ultra è in grado di fare la differenza anche con una pellicola applicata? Abbiamo fatto qualche prova e oggi siamo in grado di darvi una risposta.

Per quanto riguarda le pellicole in vetro, purtroppo la risposta è abbastanza prevedibile: applicarne una sopra lo schermo di S24 Ultra annulla praticamente i vantaggi del trattamento antiriflesso. Potreste notare qualche piccolissimo miglioramento con certe angolazioni e magari in base allo spessore e al tipo di vetro, ma se ci tenete a questa feature il nostro consiglio è quello di lasciar perdere.

Le cose vanno meglio con le pellicole di plastica, perlomeno con la pellicola protettiva antiriflesso di Samsung, disponibile sia sul Samsung Shop Online sia su Amazon e presso altri rivenditori. Purtroppo in fotografia non viene resa del tutto la differenza, ma nelle immagini comparative qui sotto possiamo vedere un breve confronto tra un Samsung Galaxy S24 Ultra con pellicola protettiva Samsung applicata e un Samsung Galaxy S21 con pellicola Samsung (quella pre-applicata dal produttore).

Il trattamento antiriflesso del vetro Gorilla Glass Armor di Samsung Galaxy S24 Ultra viene un po’ “intaccato” dalla presenza della pellicola, ma l’effetto rimane comunque piuttosto apprezzabile nell’utilizzo dello smartphone.

In conclusione, se volete apprezzare fino in fondo il vetro antiriflesso di Samsung Galaxy S24 Ultra dovete rinunciare alle protezioni, ma per una via di mezzo, che consente di avere un po’ di sicurezza contro i graffi e al contempo di non perdere il trattamento, il nostro consiglio è quello di utilizzare le pellicole protettive antiriflesso originali proposte da Samsung. In confezione ci sono due pellicole e tutto ciò che serve per l’applicazione (compreso l’accessorio per l’allineamento e il codice QR che riporta alle video istruzioni).

Il prezzo consigliato non è dei più economici purtroppo (29,90 euro), ma in queste ore sul Samsung Shop Online vengono proposte in offerta con uno sconto del 30% direttamente nel carrello. In alternativa potete trovarle anche su Amazon (spedite da Amazon) all’incirca allo stesso prezzo (sui 19,90 euro). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui sotto:

Acquista le pellicole antiriflesso Samsung per Galaxy S24 Ultra (Samsung Shop Online)

Acquista le pellicole antiriflesso Samsung per Galaxy S24 Ultra (Amazon.it)

Come vi state trovando con il vetro antiriflesso del vostro nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra?