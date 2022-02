La funzionalitĂ Magic Eraser di Google Pixel 6 consente di rimuovere comodamente persone e oggetti indesiderati dalle foto. Purtroppo questa funzionalitĂ sta causando qualche grattacapo dopo un recente aggiornamento di Google Foto.

Vari utenti su Reddit e Twitter stanno segnalando che l’app Google Foto si arresta in modo anomalo quando si tenta di utilizzare lo strumento Magic Eraser.

Sembra che il problema sia correlato in particolare alla versione 5.76.0.425427310 di Google Foto e per ora non sembra esserci un modo per risolvere questa magagna.

Magic Eraser manda in crash Google Foto su Pixel 6 e Pixel 6 Pro

In risposta a un paio di reclami l’assistenza di Google sta consigliando agli utenti interessati di seguire i passaggi per la risoluzione dei problemi elencati in questa pagina di supporto.

Android 12 è stato un aggiornamento insolitamente problematico per molti dispositivi, ma per la gamma Google Pixel 6 il processo è stato particolarmente travagliato.

A dicembre Google è stata costretta a interrompere il lancio di un aggiornamento dopo che i proprietari di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro si sono lamentati del fatto che stava causando problemi di connettivitĂ , inoltre a novembre proprio lo strumento Magic Eraser è “magicamente scomparso” dai Pixel 6 dopo un aggiornamento di Google Foto.

Nel caso foste ancora in tempo, potreste valutare di disabilitare gli aggiornamenti automatici per l’app Google Foto se possedete uno smartphone della famiglia Google Pixel 6.

