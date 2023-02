Nelle ultime ore, con un po’ di anticipo rispetto a quella che era la tabella di marcia trapelata un paio di giorni fa, alcuni dispositivi del colosso coreano stanno ricevendo l’aggiornamento all’interfaccia proprietaria One UI 5.1 in Europa; le serie Samsung Galaxy S20, S21, S22, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3 e Z Flip3 si uniscono quindi agli ultimi nati Samsung Galaxy S23 come unici beneficiari, per il momento, dell’ultima versione della One UI.

L’ultima versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung, la One UI 5.1, ha fatto il suo debutto ufficiale insieme alla famiglia Samsung Galaxy S23, rimanendo finora prerogativa degli appena citati dispositivi. Nelle ultime ore però, una serie di altri smartphone dell’azienda ha iniziato a ricevere l’aggiornamento in questione.

Cominciamo con la precedente famiglia di top di gamma di Samsung, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra stanno infatti ricevendo un nuovo aggiornamento che porta la versione del firmware alla S90xBXXU3CWAI; l’update, con un peso di circa 2 GB, è attualmente in fase di rilascio in Germania, ma nei prossimi giorni (o ore) dovrebbe raggiungere anche i dispositivi presenti negli altri paesi europei.

Passiamo ora agli ultimi due smartphone pieghevoli di Samsung, anche Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 infatti stanno ricevendo il medesimo aggiornamento, attualmente in rilascio in Germania e Paesi Bassi, ma atteso a breve anche in tutti gli altri Paesi europei interessati; l’update porta il firmware alla versione F936BXXU1CWAC (Z Fold4) e, con un peso poco superiore ai 2 GB, introduce tutte le novità dell’ultima versione dell’interfaccia One UI 5.1.

È tempo di aggiornamenti anche per alcune vecchie glorie, stando infatti a quanto riportato da alcuni utenti su Reddit, sembra che anche diversi dispositivi delle serie Galaxy S20 e Galaxy S21 stiano ricevendo nelle ultime ore l’aggiornamento alla One UI 5.1; in questo caso in base al dispositivo l’aggiornamento ha un peso che varia dai 1,4 GB ai 1,9 GB circa.

Fuori dall’Europa invece, anche i pieghevoli della passata generazione, Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 stanno ricevendo l’update alla OneUI 5.1, le versioni firmware sono rispettivamente la F926BTBU3EWB1 e la F711BXXU4EWB1 e sono in fase di rilascio in India e Tailandia ma, considerando la carrellata di smartphone di cui sopra, non dovrebbe mancare molto prima che i dispositivi appena citati ricevano l’aggiornamento in questione anche da noi.

Come detto per tutti gli smartphone sopra citati, l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile a breve anche in tutti gli altri paesi europei, Italia compresa: come di consueto per controllare manualmente l’eventuale presenza dell’update sarà sufficiente recarsi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa. Una volta installato l’aggiornamento, potrete beneficiare non solo di tutte le novità introdotte grazie all’ultima versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung, la One UI 5.1, ma anche di quanto implementato con le ultime patch di sicurezza di febbraio 2023.

