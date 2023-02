Dopo un’infinità di rumor che ci hanno accompagnati nelle ultime settimane, finalmente Samsung ha tolto i veli sui nuovi top gamma per questa prima parte di 2023, ovvero i Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, fugando i pochi dubbi rimasti.

Se esteticamente i modelli rappresentano una piccola evoluzione rispetto al concetto messo in campo e portato avanti nelle due precedenti generazioni, dal punto di vista delle specifiche tecniche assistiamo ad una vera e propria rivoluzione, con l’adozione di un SoC Qualcomm a livello globale. Il top di gamma per eccellenza, poi, porta al debutto, all’interno del portfolio prodotti del colosso sudcoreano, un sensore fotografico da 200 megapixel. La nota stonata: probabilmente i prezzi. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sui nuovi smartphone di casa Samsung.

Samsung presenta ufficialmente la serie Galaxy S23

Si è da poco concluso l’evento Samsung Unpacked 2023 con cui il produttore sudcoreano, tra i principali player del panorama Android, ha lanciato i nuovi smartphone top gamma per questa prima parte del 2023, ovvero i Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

Di seguito, riportiamo le parole di TM Roh, Presidente e Direttore della divisione Mobile eXperience Business di Samsung, che ha così commentato il lancio dei nuovi smartphone, progettati con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alle potenzialità fotografiche:

“L’impatto di una tecnologia non si misura soltanto in base a cosa consente agli utenti di oggi, ma valutando anche come contribuisce a creare un futuro migliore. Galaxy S23 Ultra e l’intera serie Galaxy S rappresentano i nuovi standard per un’esperienza di smartphone premium e affidabile. Stiamo ridefinendo le prestazioni di punta unendo potenza e innovazione duratura in dispositivi che hanno un minore impatto ambientale“.

Tra le novità messe in campo rispetto alla passata generazione spiccano la scelta della piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, in una particolare edizione personalizzata for Galaxy, per i modelli destinati a tutti i mercati su scala globale, il potenziamento del comparto fotografico a tutto tondo, con un occhio di riguardo alla Nightography (fotografia in notturna e con scarsa condizione di luminosità), alle potenzialità del nuovo ISP (algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine) e al nuovo sensore da 200 megapixel che debutta su Galaxy S23 Ultra, la scelta di impiegare una maggiore quantità di materiali riciclati rispetto a qualsiasi altro smartphone della serie Galaxy e tutta un’altra serie di altre innovazioni che ora vedremo nel dettaglio.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il primo Samsung con fotocamera da 200 megapixel

Partiamo da Samsung Galaxy S23 Ultra, il vero top gamma della nuova famiglia Galaxy S23 che avrà l’arduo compito di non far rimpiangere il ben riuscito predecessore Samsung Galaxy S22 Ultra (trovate qui la nostra recensione).

In linea di massima, il design dello smartphone non è stato stravolto ma è stato affinato: a colpo d’occhio, infatti, non è molto semplice scovare quelle piccole novità estetiche che, tra curvature leggermente riviste e spostamenti dei sensori fotografici, contribuiscono a migliorarne equilibrio ed ergonomia.

Anteriormente, troviamo un enorme display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione Quad HD+, ancora una volta curvo ai bordi, che offre una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz (in Samsung parlano di Refresh Rate Super Smooth), una luminosità di picco da 1750 nit e un migliorato comfort per quanto concerne la visibilità.

Il display, protetto da vetro Gorilla Glass Victus 2 di Corning, nasconde un sensore ultrasonico di nuova concezione per lo sblocco tramite impronta digitale ed è interrotto, in alto, da un foro circolare centrato che ospita la fotocamera da 12 megapixel, ottima per foto e video selfie, grazie anche al supporto all’HDR.

Proseguendo sull’analisi del comparto multimediale, è al posteriore che Samsung Galaxy S23 Ultra porta la rivoluzione più importante: dopo tre generazioni di Galaxy S Ultra con sensore principale da 108 megapixel (S20 Ultra, S21 Ultra e S22 Ultra), il colosso sudcoreano ha ulteriormente alzato l’asticella introducendo sul proprio top gamma il sensore ISOCELL HP2 da 200 megapixel, stabilizzato otticamente, che consente di scattare foto a 12 megapixel o 50 megapixel (sfruttando il Pixel binning) o a piena risoluzione, ottima notizia.

Ad affiancare il nuovo sensore monstre nel comporre il comparto fotografico quadruplo, troviamo poi un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel, un sensore tele da 10 megapixel (zoom ottico 3x) e un teleobiettivo periscopico da 10 megapixel (zoom ottico 10x); anche questi tre sensori sono stabilizzati otticamente.

Il tutto si unisce alle migliorie apportate alla fotografia in notturna, al nuovo ISP, a tutte le funzionalità dell’app fotocamera e alla suite di strumenti Expert RAW che consente di avere il pieno controllo sui propri scatti in stile DSLR, modificando sia i file RAW (non compressi) che i file in JPEG.

Per quanto concerne la potenza bruta, come detto, il SoC scelto è lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, realizzato da Qualcomm appositamente per i top gamma di casa Samsung: unendo il SoC alla batteria da 5000 mAh, il Galaxy S23 Ultra ha un’autonomia maggiore del 20% e offre prestazioni grafiche e legate all’intelligenza artificiale maggiori del 40% rispetto al predecessore. Galaxy S23 Ultra, inoltre, supporta il Ray Tracing in tempo reale, aprendo la strada al futuro del mobile gaming.

Sul modello top gamma, il SoC è affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione, in tutti e tre i casi con le velocissime memorie UFS 4.0, garanzia di velocità e durabilità nel tempo. Non mancano, poi, un comparto connettività completissimo (reti 5G su due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM, Wi-Fi 6E, UWB, Bluetooth 5.3, GPS, NFC), speaker stereo con audio in alta qualità messo a punto da AKG e la certificazione IP68, che rende lo smartphone impermeabile ad acqua e polvere, e la tanto amata S Pen, ennesimo valore aggiunto del modello Ultra.

Il sistema operativo è Android 13 personalizzato con l’interfaccia proprietaria One UI 5.1, al debutto assoluto. In ultimo, Samsung Galaxy S23 Ultra si può ricaricare tramite ricarica wireless a 10 W o tramite ricarica rapida cablata a 45 W (ricarica lo smartphone da 0% a 65% in 30 minuti), sfruttando la porta USB Type-C 3.2 con uscita video: è infatti presente Samsung DeX (anche wireless).

Scheda tecnica

Ecco la scheda tecnica completa del top gamma per eccellenza, Samsung Galaxy S23 Ultra.

Dimensioni: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

x x Peso: 234 grammi

Materiali: vetro (davanti e dietro) e alluminio (frame laterale) riciclati

(davanti e dietro) e (frame laterale) Display: Dynamic AMOLED 2X da 6,8” curvo ai bordi Risoluzione: QHD+ in 19,3:9 (1440 x 3088 pixel) Frequenza di aggiornamento: variabile , da 1 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz (Game mode) Luminosità di picco: 1750 nits Vision Booster , HDR10+ , Dolby Vision Protezione: Corning Gorilla Glass Victus 2

da curvo ai bordi SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5X)

o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256 , 512 GB o 1 TB (UFS 4.0)

, o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore quadrupla con flash LED: Sensore principale (Samsung ISOCELL HP2) da 1/1,3” con risoluzione 200 MP (f/1.7) con Dual Pixel PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con Dual Pixel PDAF e angolo di visione a 120° Sensore teleobiettivo da 10 MP (f/2.4) con PDAF, OIS e zoom ottico 3x Teleobiettivo periscopico da 10 MP (f/4.9) con Dual Pixel PDAF, OIS e zoom ottico 10x Registrazione video: fino alla risoluzione 8K a 24 o 30 fps o alla 4K a 60 fps

con flash LED: Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 12 MP (f/2.2) con PDAF e angolo di visione a 80°

(f/2.2) con PDAF e angolo di visione a Audio: stereo (doppio speaker), 32-bit/384 kHz (Tuned by AKG )

(doppio speaker), (Tuned by ) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico , sotto al display

, sotto al display Sensori: Accelerometro , Barometro , Giroscopio , Bussola , Prossimità , Luce ambientale

, , , , , Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM), 5G /4G/3G/2G

(due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , UWB , GPS , NFC , USB Type-C 3.2

(802.11 ax), , , , , Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 45 W e supporto alla ricarica wireless (a 10 W ), anche inversa (a 4,5 W )

con supporto alla ricarica rapida cablata a e supporto alla ricarica wireless (a ), anche inversa (a ) Sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

Galleria immagini del prodotto

Di seguito, potete trovare una galleria contenente le immagini del Samsung Galaxy S23 Ultra in tutte e quattro le colorazioni.

Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus: evoluzione ma non rivoluzione

Archiviato il modello Ultra, è ora di occuparci dei fratelli minori Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+, successori designati dei Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ (trovate qui la nostra recensione) dello scorso anno.

Esteticamente salta subito all’occhio una novità: il comparto fotografico è stato ridisegnato prendendo spunto da quello del modello Ultra. Ciò si riflette nell’eliminazione dell’alloggiamento perimetrale attorno al comparto fotografico, con i sensori che sporgono singolarmente dalla scocca posteriore, e segna l’inizio dell’era Galaxy con un design più essenziale, con lo scopo preciso di rendere inconfondibile l’intera serie. Sebbene essi abbiano fronte e retro piatto (e non curvo ai bordi come il fratello).

A tal proposito, qua non troviamo il sensore da 200 megapixel ma entrambi gli smartphone si affidano ad un collaudato sistema a tripla fotocamera composto da un sensore grandangolare da 50 megapixel stabilizzato otticamente, un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel e un sensore tele da 10 megapixel per lo zoom ottico 3x.

Rispetto a Galaxy S23 Ultra, i Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ scendono a compromessi anche su altro: il display, rispettivamente da 6,1 pollici e 6,6 pollici, è a risoluzione FHD+ (poco male su queste dimensioni, ne giova la batteria), mantiene la luminosità di picco a 1750 nit ma perde il refresh rate variabile estremo, tarato per variare da 48 a 120 Hz; non vi è il supporto alla tecnologia UWB; entrambi gli smartphone, poi, sono disponibili unicamente con 8 GB di memoria RAM.

Altra differenza, non indifferente, la riscontriamo nei tagli di memoria messi a disposizione dell’utente: Galaxy S23 è disponibile con 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, mentre Galaxy S23+ è disponibile con 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Peccato che il modello base con taglio da 128 GB sia penalizzato dalla memoria UFS 3.1 in luogo delle più performanti UFS 4.0; poco male in senso assoluto ma è comunque una cosa fastidiosa.

Capitolo batteria, in questo caso scendiamo a 3900 mAh per Galaxy S23 e a 4700 mAh per Galaxy S23+, entrambi con supporto alla ricarica rapida via cavo e alla ricarica wireless a 10 W: fa storcere il naso, tuttavia, che il piccolino si ricarichi (via cavo) a 25 W mentre il medio, come il grande di famiglia, a 45 W.

Per il resto, in linea di massima, tra hardware, sistema operativo e software, anche i piccolini della famiglia Galaxy S23 sono dei veri e propri top gamma, condividendo tutto con il fratello maggiore Galaxy S23 Ultra.

Schede tecniche

Ecco la scheda tecnica completa dei Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+.

Dimensioni e peso: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm e 168 grammi (Galaxy S23) 157,8 x 76,2 x 7,6 mm e 196 grammi (Galaxy S23+)

Materiali: vetro (davanti e dietro) e alluminio (frame laterale) riciclati

(davanti e dietro) e (frame laterale) Display: Dynamic AMOLED 2X da 6,1” (Galaxy S23) e 6,6” (Galaxy S23+) Risoluzione: FHD+ in 19,5:9 (1080 x 2340 pixel) Frequenza di aggiornamento: variabile , da 48 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz (Game mode) Luminosità di picco: 1750 nits Vision Booster , HDR10+ , Dolby Vision Protezione: Corning Gorilla Glass Victus 2

da (Galaxy S23) e (Galaxy S23+) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5X) Spazio di archiviazione: Galaxy S23: 128 GB (UFS 3.1) o 256 GB (UFS 4.0) Galaxy S23+: 256 o 512 GB (UFS 4.0)

Fotocamera posteriore tripla con flash LED: Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con Dual Pixel PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° Sensore teleobiettivo da 10 MP (f/2.4) con PDAF e zoom ottico 3x Registrazione video: fino alla risoluzione 8K a 24 o 30 fps o alla 4K a 60 fps

con flash LED: Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 12 MP (f/2.2) con PDAF e angolo di visione a 80°

(f/2.2) con PDAF e angolo di visione a Audio: stereo (doppio speaker), 32-bit/384 kHz (Tuned by AKG )

(doppio speaker), (Tuned by ) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico , sotto al display

, sotto al display Sensori: Accelerometro , Barometro , Giroscopio , Bussola , Prossimità , Luce ambientale

, , , , , Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM), 5G /4G/3G/2G

(due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , GPS , NFC , USB Type-C 3.2

(802.11 ax), , , , Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: Galaxy S23: unità da 3900 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W e supporto alla ricarica wireless (a 10 W ), anche inversa (a 4,5 W ) Galaxy S23+: unità da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 45 W e supporto alla ricarica wireless (a 10 W ), anche inversa (a 4,5 W )

Sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

Gallerie immagini dei prodotti

Di seguito, ecco una galleria che mostra le immagini del Samsung Galaxy S23 in tutte e quattro le colorazioni.

Ora, invece, vi proponiamo una galleria che mostra le immagini del Samsung Galaxy S23+ in tutte e quattro le colorazioni.

One UI 5.1, supporto software, durabilità e sostenibilità

Assieme ai Samsung Galaxy S23 debutta, come detto, la nuova One UI 5.1, aggiornamento intermedio della One UI 5 basata su Android 13, anticipata dai rumor qualche giorno fa. Il colosso sudcoreano si è principalmente concentrato sull’opera di affinamento, andando a migliorare molte delle proprie app predefinite (e non), introducendo un paio di nuovi widget, lavorando sulla propria app fotocamera e sulle funzionalità per la realtà aumentata e, in generale, ottimizzando la connettività per migliorare l’intero ecosistema che si arricchisce anche dei nuovi notebook Samsung Galaxy Book3 Pro e Galaxy Book3 Ultra (a proposito, ne abbiamo parlato in un articolo dedicato sul nostro portale TuttoTech.net).

Al netto di ciò, Samsung si conferma regina degli aggiornamenti, garantendo agli utenti che sceglieranno uno dei nuovi top gamma i soliti quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. L’esperienza premium, inoltre, si estende anche ai programmi (a pagamento) che salvaguardano la durata dei dispositivi, come Samsung Care+ che si preoccuperà di fornire assistenza in caso di danni accidentali, riparazioni e tanto altro.

Il colosso sudcoreano ha inoltre scelto di impiegare un numero ancora maggiore di materiali riciclati rispetto alla precedente serie Galaxy S22, alzando l’asticella tecnologica ma pensando comunque al pianeta: sono stati utilizzati alluminio pre-consumo e vetro riciclati, plastica riciclata post-consumo (ottenuta da reti da pesca dismesse, serbatoi per l’acqua e bottiglie in PET).

La confezione di vendita, che purtroppo è ridotta all’osso contenendo unicamente smartphone, spilletta per il carrellino della SIM e cavo con doppio spinotto USB-C, è realizzata con il 100% di carta riciclata. Tutte queste scelte hanno consentito alla serie Samsung Galaxy S23 di ottenere la certificazione UL ECOLOGO a riconoscimento del contenuto impatto ambientale del prodotto.

Disponibilità, prezzi e promo lancio dei Samsung Galaxy S23

I nuovi Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra arrivano sul mercato italiano in quattro colorazioni, Phantom Black, Cream, Green e Lavender, e saranno disponibili presso gli operatori telefonici, i negozi (anche online) delle principali catene dell’elettronica di consumo e il sito ufficiale del colosso sudcoreano a partire dal prossimo febbraio. I preordini, almeno sul sito ufficiale, sono attivi già da oggi.

Questi, invece, sono i prezzi di vendita ufficiali per il mercato italiano:

Samsung Galaxy S23 In configurazione 8+128 GB ha un prezzo di listino di 979,00 euro In configurazione 8+256 GB ha un prezzo di listino di 1039,00 euro

Samsung Galaxy S23+ In configurazione 8+256 GB ha un prezzo di listino di 1229,00 euro In configurazione 8+512 GB ha un prezzo di listino di 1349,00 euro



Preordina Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ sul sito ufficiale di Samsung

Samsung Galaxy S23 Ultra In configurazione 8+256 GB ha un prezzo di listino di 1479,00 euro In configurazione 12+512 GB ha un prezzo di listino di 1659,00 euro In configurazione 12 GB + 1 TB ha un prezzo di listino di 1899,00 euro



Preordina Samsung Galaxy S23 Ultra sul sito ufficiale di Samsung

Per celebrare il lancio dei nuovi top gamma, Samsung propone un paio di promozioni legate all’acquisto e alla registrazione del prodotto:

PROMO CASHBACK

Gli utenti che acquisteranno uno degli smartphone nelle loro versioni più carrozzate (ovvero Galaxy S23 Ultra da 1 TB o da 515 GB , Galaxy S23+ da 512 GB o Galaxy S23 da 256 GB ) sul Samsung Shop Online entro il 16 febbraio 2023 e lo registreranno entro il 24 aprile 2023 a questo link, riceveranno un rimborso (a mezzo bonifico bancario entro 45 giorni dalla ricezione dell’e-mail di convalida) proporzionale rispetto allo smartphone acquistato (rispettivamente, riproponendo l’ordine seguito poco sopra, di 240 euro , 180 euro , 120 euro o 60 euro ).

Gli utenti che acquisteranno uno degli smartphone nelle loro versioni più carrozzate (ovvero da o da , da o da ) sul Samsung Shop Online entro il 16 febbraio 2023 e lo registreranno entro il 24 aprile 2023 a questo link, riceveranno un rimborso (a mezzo bonifico bancario entro 45 giorni dalla ricezione dell’e-mail di convalida) proporzionale rispetto allo smartphone acquistato (rispettivamente, riproponendo l’ordine seguito poco sopra, di , , o ). PROMO SAMSUNG +VALORE

Acquistando Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra entro il 31 marzo 2023 e registrando il prodotto a questo link entro il 21 aprile 2023, è possibile ottenere una super valutazione del proprio dispositivo usato.

Segnaliamo, infine, che gli smartphone sono già acquistabili anche su Amazon in tutte le colorazioni e configurazioni di memoria previste, con disponibilità immediata. Ecco i link diretti:

Colorazioni esclusive, solo sul Samsung Shop

Come accade già da tempo (e come anticipato dai rumor), anche i nuovi Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra arrivano in alcune colorazioni esclusive dello shop ufficiale del colosso sudcoreano.

Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ sono acquistabili anche nelle due colorazioni Graphite e Lime, caratterizzate da un frame scuro (tendente al nero) e chiaro (tendente al bianco) rispettivamente.

Anche Samsung Galaxy S23 Ultra arriva in alcune colorazioni esclusive che, in questo caso, salgono a quattro: oltre alle colorazioni Graphite e Lime, condivise coi fratelli minori, troviamo la colorazione Sky Blue (con frame chiaro) e Red (con frame scuro).

Come ricorda Samsung, “i colori esclusivi richiedono una produzione dedicata. La spedizione è prevista a partire da 3-6 settimane successive dalla data di conferma ordine.“

