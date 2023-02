Come ormai dovreste sapere, nella serata di mercoledì Samsung ha presentato la nuova serie Galaxy S23, già disponibile all’acquisto e già nelle nostre mani. Con il lancio dei nuovi smartphone, il produttore ha portato al debutto anche la One UI 5.1, una versione leggermente rivista di quella lanciata qualche mese fa su tanti prodotti insieme ad Android 13. Andiamo a scoprire insieme le novità più importanti a disposizione, che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane sugli altri modelli.

Le migliori novità della One UI 5.1, che debutta con Galaxy S23

In queste ore stiamo scoprendo più da vicino tutte le novità introdotte dai nuovi smartphone Samsung: abbiamo avuto modo di confrontare nel dettaglio la serie Galaxy S23 con la serie Galaxy S22, abbiamo riassunto le cinque novità più importanti della nuova gamma, abbiamo visto i primi benchmark e abbiamo avuto il tempo di provarli per darvi le prime indicazioni.

È arrivato il momento di dare uno sguardo più dettagliato alla One UI 5.1, il sistema operativo basato su Android 13 che debutta proprio con Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Come ogni anno, il produttore lancia i suoi flagship con una versione più aggiornata della sua personalizzazione di Android, che non va a stravolgere quanto visto finora con l’ultimo major update. Mentre tutti gli altri modelli recenti di smartphone e tablet Samsung possono contare sulla One UI 5.0, la serie Galaxy S23 è l’unica ad offrire al momento la One UI 5.1 con tutte le sue novità. I cambiamenti riguardano diversi aspetti del sistema operativo, dalle funzionalità di collaborazione con i PC a quelle fotografiche, passando per widget, sticker, sfondi, DeX, chiamate e non solo.

Le novità di Fotocamera e Galleria

Partiamo dalle novità fotografiche, che toccano sia l’app Fotocamera sia la Galleria. La One UI 5.1 integra direttamente nella Fotocamera l’app Expert Raw, offrendo un accesso più semplice alle funzionalità più avanzate. Per chi non lo sapesse, quest’ultima app risulta compatibile con gli smartphone di fascia più alta e permette di scattare nel formato RAW con dati di immagine non compressi.

All’interno della Galleria arrivano novità per la modalità Rimasterizza, introdotta nel 2021 e accessibile tramite i Suggerimenti. Con la One UI 5.1 sono state introdotte tre nuove opzioni: una che consente di rimasterizzare le GIF, aumentandone la risoluzione e rimuovendo il rumore per migliorare la nitidezza, una per la rimozione dei riflessi e una per la correzione ultra-grandangolare (che permette di migliorare le eventuali distorsioni). Con la nuova funzione Image Clipper, si possono ora estrarre i soggetti da foto e video: l’Intelligenza Artificiale è in grado di isolarli dallo sfondo, consentendo di ricondividerli esternamente. Quest’ultima novità potrebbe essere esclusiva della serie Galaxy S23: per averne la certezza dovremo aspettare l’arrivo della One UI 5.1 su altri dispositivi.

Sempre all’interno della Galleria possiamo trovare una funzione di ricerca migliorata, che consente di inserire più termini di ricerca per foto e video. Toccando un volto, si possono anche andare a cercare tutte le immagini che lo includono fra quelle nella galleria. Miglioramenti pure per la schermata relativa alle Storie: la One UI 5.1 permette di fare un pinch-out per visualizzare più storie allo stesso tempo e offre un riepilogo, nella parte alta dello schermo, delle storie salvate in un certo momento. In generale l’intera sezione è stata perfezionata e resa più dinamica.

Chiudiamo con le novità della Galleria con qualcosa di adatto ai più esigenti. L’app permette di consultare in modo più semplice i dati EXIF: è sufficiente scorrere verso l’alto per avere sott’occhio tutte le informazioni sulle fotografie.

Le novità per l’ecosistema e la collaborazione con Google

Con la One UI 5.1 ci sono novità che toccano la collaborazione multi-dispositivo. Multi Control, studiato per collegare le funzionalità di mouse e tastiera tra PC e tablet, è stato esteso agli smartphone per garantire una flessibilità maggiore tra i vari dispositivi. Le periferiche di un Galaxy Book, integrate o esterne, possono essere sfruttate sulla One UI 5.1, ad esempio per copiare file dal PC o trascinare con il mouse le immagini. Inoltre è disponibile la funzione Auto Share, che consente di condividere le foto automaticamente con il PC.

Grazie alla collaborazione con Google, la nuova versione del sistema operativo consente di spingersi oltre alla semplice condivisione dello schermo con Google Meet: con il live sharing, i partecipanti alle videochiamate possono modificare un testo o un documento dall’app Notes.

Widget, sticker e schermata di sblocco

Con la One UI 5.1 ci sono miglioramenti anche per il widget Smart Suggestions (Suggerimenti smart, in italiano). Quest’ultimo è in grado di consigliare le app da utilizzare in un dato momento, o le azioni da compiere: può suggerire, ad esempio, di richiamare qualcuno che aveva provato a contattarci in precedenza, oppure una playlist che ascoltiamo di solito in un certo momento della giornata.

La schermata di sblocco ora risulta ancora più personalizzabile. Si possono selezionare fino a 15 tra foto e video per rendere ancora più personale la lockscreen e creare rapidamente degli sticker che possono essere sovrapposti a un widget esistente.

Altre novità della One UI 5.1

Altra novità che è stata citata da Samsung durante la presentazione dei Galaxy S23 è costituita dalla Modalità Manutenzione. Si tratta di una modalità che risulta particolarmente utile in caso sia necessario inviare lo smartphone in assistenza: quando attivata, non è possibile accedere ai dati personali, come immagini, messaggi e account, e sono disponibili solo le app preinstallate. Per sbloccare il dispositivo occorre disattivare la modalità. In realtà questa non si tratta proprio di una novità della One UI 5.1, visto che risulta già disponibile sulla One UI 5.0 a bordo di diversi modelli (come le serie Galaxy S22, Galaxy S21 e non solo). Probabile che il produttore l’abbia citata perché dalla nuova versione risulterà preinstallata su tutti i prodotti.

Interessante poi l’ampliamento della funzione Bixby Text Calls: lanciata con il supporto alla lingua coreana, ora ha aggiunto l’inglese. Non sappiamo se mai arriverà l’italiano, ma si tratta già di un importante passo avanti. Per chi non sapesse di cosa si tratta, parliamo di una funzione con la quale è possibile rispondere alle telefonate senza parlare: permette di digitare un messaggio che verrà convertito in audio da Bixby e condiviso con l’interlocutore. Anche la risposta vocale del chiamante verrà trascritta dall’assistente, dando modo di leggere la sua risposta. All’interno del menu “Modalità e routine” fa capolino la Modalità Teatro, grazie alla quale si possono automatizzare alcune impostazioni per godersi spettacoli e film, attivando la modalità non disturbare e non solo.

All’interno del changelog apparso in rete in tedesco qualche giorno fa, che dovrebbe essere quello ufficiale, vengono citate diverse altre novità oltre a quelle viste qui sopra, tra le quali possiamo citare:

modificare la tonalità per un selfie è ora più semplice con il pulsante Effetti

con l’album di famiglia condiviso è più semplice condividere le foto, anche sfruttando il riconoscimento dei volti (5 GB di spazio di archiviazione per ciascun membro, fino a 6 persone)

possibilità di salvare screenshot o registrazioni dello schermo in una cartella a scelta

possibilità di utilizzare 3 Emoji in AR per sostituire i volti

miglioramenti del layout e della modifica nei doodle AR

nuovo widget batteria per controllare il livello di batteria dei dispositivi: smartphone, ma anche Galaxy Buds, Galaxy Watch e altri dispositivi supportati

nuovo stile per il widget meteo

possibilità di scegliere sfondi diversi su schermata di sblocco e schermata iniziale a seconda dell’attività corrente (ad esempio lavoro o sport)

ampliamento degli scenari per modalità e routine

inviti più semplici per album, note e calendari condivisi

accesso più semplice alla funzione per impostare gli altoparlanti Wi-Fi come uscita multimediale

multitasking migliorato in modalità DeX

ricerca migliorata per l’app Samsung Internet Browser

configurazione iniziale più rapida e semplice del nuovo smartphone

One UI 5.1 su altri smartphone e tablet Samsung Galaxy

Dopo il debutto sulla serie Galaxy S23, la One UI 5.1 arriverà su tanti altri smartphone Samsung Galaxy. Tra i modelli che la riceveranno sicuramente possiamo citare:

La lista completa sarà probabilmente molto più lunga e comprenderà anche i più recenti tablet e gli smartphone di fascia media, come Samsung Galaxy A53 5G (ad esempio). Per il momento non ci sono indicazioni ufficiali, ma la distribuzione dovrebbe partire nelle prossime settimane, presumibilmente a partire dalla serie Galaxy S22. Continuate a seguirci perché torneremo sicuramente sull’argomento.

