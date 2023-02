Solitamente Samsung sfrutta l’occasione della presentazione di una nuova serie di smartphone molto attesi per lanciare una versione rinnovata della sua interfaccia personalizzata e con Samsung Galaxy S23 è arrivata la tanto attesa One UI 5.1.

Si tratta di una sorta di minor update rispetto alla precedente versione dell’interfaccia, ossia One UI 5 ma, ad ogni modo, non fa mancare qualche nuova funzionalità e, soprattutto, dei miglioramenti più o meno grandi per quanto riguarda l’esperienza complessiva offerta agli utenti.

Fino a questo momento Samsung non ha reso noto quando gli altri suoi smartphone riceveranno One UI 5.1 mentre i modelli che potrebbero essere interessati dall’update dovrebbero essere quelli a partire dalla serie Samsung Galaxy S20, oltre che i device pieghevoli più recenti.

La presunta roadmap di Samsung One UI 5.1

Nelle scorse ore l’operatore canadese Fido ha pubblicato sul proprio forum una roadmap dei prossimi aggiornamenti in fase di rilascio, svelando anche quelli relativi ad alcuni smartphone del colosso coreano.

Ebbene, stando a tale roadmap, entro la fine di febbraio l’aggiornamento che porterà con sé l’interfaccia One UI 5.1 dovrebbe essere rilasciato per i seguenti device:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Più in particolare, secondo questa roadmap di Fido il via al rilascio dell’aggiornamento per tutti gli smartphone in questione dovrebbe essere dato il 22 febbraio, data che riguarda i modelli commercializzati nel mercato canadese ma che può essere presa come punto di riferimento anche per gli altri Paesi (tenendo conto di possibili differenze di qualche giorno).

In sostanza, nel giro di un paio di settimane il team di sviluppatori del colosso coreano potrebbe dare il via alle danze e iniziare a rilasciare l’atteso aggiornamento che porterà con sé l’interfaccia One UI 5.1 e le sue novità. Staremo a vedere.

