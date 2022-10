L’evento hardware dello scorso 6 ottobre ha riacceso l’entusiasmo degli appassionati di prodotti Made by Google: i nuovi smartphone di punta Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro hanno subito fatto breccia nei cuori dei fan e per coloro i quali si sono affrettati a piazzare i primi preordini c’è una grande notizia: sono partite le prime spedizioni e nel giro di qualche giorno i Pixel 7 giungeranno tra le mani dei legittimi proprietari.

Google Pixel 7 e 7 Pro: prime spedizioni al via

Nelle ore e nei giorni immediatamente successivi all’annuncio di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, i due smartphone sono entrati in tanti discorsi: dalle prime analisi del nuovo cuore pulsante, il chipset Google Tensor G2, ai primi accessori ufficiali e non con tanto di ingresso di Spigen nella famiglia Made for Google Pixel, fino alle nuove suonerie già disponibili anche per i modelli precedenti.

Se avete seguito la vicenda, sapete già che al termine della presentazione il colosso di Mountain View ha prontamente aperto i preordini per i nuovi smartphone della serie Pixel, con tanto di vantaggi diversificati in base ai vari mercati. A differenza di quanto era avvenuto lo scorso anno, quando gli appassionati italiani avevano dovuto attendere per mesi prima di poter acquistare i Pixel 6 (arrivati poi anche su Amazon soltanto in estate, insieme a Pixel 6a), questa volta Google ha deciso di tenere in considerazione anche l’Italia fin dal primo momento: Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro sono in preordine e saranno disponibili per tutti dal 13 ottobre, sia sullo store ufficiale che su Amazon. Senza voler aprire il discorso relativo ai bundle — del resto solo in Francia, Germania e UK sono previsti le ghiotte promozioni di lancio inclusive di Pixel Buds Pro e Pixel Watch (inutile provare ad acquistare sugli store esteri: per i premi occorre avere un indirizzo di spedizione nel Paese specifico, né vale sfruttare servizi di forwarding) —, è bene ricordare che gli acquirenti italiani hanno diritto a 3 mesi di prova gratuita dei servizi Google One e YouTube Premium.

Veniamo adesso all’ottima notizia del giorno che possiamo raccontarvi per esperienza diretta (diversi membri della redazione si sono lasciati indurre in tentazione piazzando preordini in tempo zero [n.d.r]): come potete vedere dallo screenshot sottostante, a pochi giorni dall’annuncio degli smartphone sono già partite le prime spedizioni. Parliamo naturalmente dei preordini, visto che per la disponibilità generalizzata la data è quella già nota. Insomma, se anche voi avete ceduto al fascino dei nuovi Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, sappiate che anche il vostro pacco non tarderà ad arrivare: il corriere potrebbe suonare da un momento all’altro.

Perché scegliere Google Pixel 7 e 7 Pro

Mentre lo scorso anno i Pixel 6 erano stati dei modelli di rottura — dal design totalmente stravolto e subito divenuto iconico al primo SoC proprietario nella storia degli smartphone Google —, i Pixel 7 arrivano invece nel segno della continuità: le linee estetiche sono state solo leggermente riviste (con la barra delle fotocamere ora in metallo e le dimensioni più contenute) e al cuore dei dispositivi c’è il nuovo Google Tensor G2.

Detto che a livello hardware non si registrano rivoluzioni, sul piano software Google ha nuovamente superato se stessa: la funzione Foto nitida per recuperare vecchi scatti (anche non realizzati col Pixel) e i selfie con inquadratura guidata per le persone persone non vedenti o ipovedenti sono solo due esempi decisamente interessanti.

La vera killer feature di Google Pixel 7 e 7 Pro potrebbe essere rappresentata dal fattore economico: mentre il resto del mercato parla di rincari su tutta la linea, Big G ha mantenuto esattamente gli stessi prezzi dello scorso anno.

Qui sotto trovate tutti i link Amazon per le varie versioni e colorazioni. Ovviamente sono in vendita sul Google Store alle stesse condizioni.

