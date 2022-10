Il giorno lungamente atteso è finalmente arrivato: dopo le anteprime del Google I/O e le interminabili settimane di leak e anticipazioni, nel pomeriggio di oggi sono stati annunciati ufficialmente i nuovi Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, che arrivano fin da subito anche in Italia e sono accompagnati dagli immancabili accessori ufficiali.

Prima di vedere più da vicino questi prodotti, vi ricordiamo che durante lo stesso evento hardware il colosso di Mountain View ha dedicato il dovuto spazio anche all’attesissimo Google Pixel Watch, regalandoci poi un’altra gustosa anteprima del Pixel Tablet.

Primi accessori ufficiali per Google Pixel 7 e 7 Pro

Per scoprire i primi accessori ufficiali per affiancano al lancio sul mercato i nuovissimi Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro bisogna guardare nella sezione dedicata dello store ufficiale di Google, dove ci sono alcune cover già disponibili all’acquisto e non solo.

Per entrambi i modelli sono già disponibili all’acquisto, o meglio alla prenotazione, le custodie ufficiali abbinate alle rispettive colorazioni. Il prezzo richiesto è lo stesso, 29,99 euro, ed è prevista la spedizione gratuita. Le potete vedere nelle immagini sottostanti e acquistare ai seguenti link:

Per le belle custodie in pelle Bellroy, Google propone tre colorazioni per ciascun modello e chiede 49 euro per Pixel 7 e 55 euro per Pixel 7 Pro.

Rimanendo in tema di protezione dei dispositivi, Google chiede 21,99 euro per la custodia trasparente in TPU — la trovate a questo link — e la stessa cifra per la pellicola protettiva in TPU (qui per il modello non Pro).

Passando agli accessori per la ricarica, il Google Store propone:

Infine, non dimenticate che la line-up di Big G comprende anche delle cuffie true wireless: le più economiche Google Pixel Buds A-Series e le più recenti e pregiate Google Pixel Buds Pro (ecco la nostra recensione).

Per tutti gli accessori ufficiali di Google Pixel 7 e 7 Pro potete fare riferimento al Google Store italiano.

A seguire i link per acquistare gli smartphone:

Leggi anche: Google lancia Pixel 7 e Pixel 7 Pro in Italia: evoluzione e bellezza a prezzi wow