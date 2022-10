Spigen è uno dei produttori di cover per smartphone più conosciuti e apprezzati dagli utenti, motivo per cui non stupisce più di tanto che sia appena entrato a far parte della lista di produttori Made for Google Pixel.

Spigen diventa partner ufficiale Google con le cover per Pixel 7

A meno che viviate in una caverna, saprete che nella giornata di ieri Google ha tenuto l’evento di presentazione ufficiale di Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Watch e, sempre nella giornata di ieri, abbiamo avuto modo di dare un primo sguardo ad alcuni degli accessori ufficiali per i dispositivi in questione.

Sono molti gli utenti che contestualmente all’acquisto di un nuovo smartphone, cercano anche una cover per proteggerlo, considerando però che questo tipo di accessorio nasconde le linee e le fattezze del dispositivo, solitamente si cerca qualcosa che abbia un design ricercato oppure completamente trasparente.

Se dunque siete tra i primi ad aver pre ordinato uno dei nuovi Pixel, sappiate che Google ha ufficialmente riconosciuto Spigen come partner ufficiale Made for Google, e quindi i suoi accessori per la linea Pixel 7, dando garanzia all’utente di una perfetta compatibilità:

Il badge Made for Google indica che un prodotto è stato progettato e realizzato da uno dei nostri principali partner di prodotto. Che si tratti di un accessorio per il tuo Pixel o di un nuovo prodotto che funziona con il tuo dispositivo Nest, puoi star certo che funziona con il tuo prodotto Google e soddisfa i nostri standard di compatibilità.

Spigen si è presumibilmente guadagnata la partnership in questione grazie alla sua reputazione, e va quindi ad unirsi a tutti quei brand che possono già fregiarsi del marchio Made for Google come Bellroy, DBrand, Incipio, Moment, OtterBox e altri; l’elenco è comunque in continua espansione, non è dunque da escludere che in futuro ci sia molta più scelta per acquistare un accessorio ufficiale per i nuovi Pixel.

Attualmente potete dare uno sguardo ai prodotti Spigen sulla pagina Amazon ufficiale del marchio, dove, oltre alle cover per Pixel 7 e Pixel 7 Pro, vedrete disponibili anche delle custodie per le Pixel Buds Pro.

Potrebbe interessati anche: Sembra che Google si aspetti un incremento delle vendite con la serie Pixel 7