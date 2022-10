Ci avviamo verso la conclusione di una settimana decisamente intensa sotto il profilo dei nuovi arrivi — con la stessa Xiaomi che ha fatto la voce grossa con la nuova serie 12T (a questo link trovate già la nostra recensione del modello 12T Pro) — con un poker di offerte aventi ad oggetto smartphone Android di fascia media, nella fattispecie: un Redmi, uno Xiaomi e due POCO.

Offerte eBay per Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi Note 11 Pro+, POCO M4 Pro e X4 Pro 5G (7 ottobre)

Tutte le offerte descritte di seguito sono tratte dalla nuova selezione settimanale degli Imperdibili di eBay e sono ottenibili previa applicazione di un codice sconto del 10% che rimarrà valido fino al 31 dicembre 2022 (lo sconto massimo per ogni singolo acquisto è di 50 euro, ciascun utente può utilizzare il codice fino a 10 volte e non è prevista una soglia di spesa minima; trovate maggiori dettagli su termini e condizioni a questo link). In aggiunta a questo, va premesso che tutti gli smartphone arrivano dallo stesso venditore con feedback positivo — per maggiori informazioni, potete visitare la pagina apposita a questo link —, si trovano in Svizzera ma mettono a disposizione una soluzione di spedizione gratuita in Italia e non mancano della solita Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

Il codice sconto da utilizzare — per farlo, è sufficiente aggiungere il prodotto desiderato nel carrello e inserire il coupon nel campo dedicato prima di procedere al pagamento del prezzo scontato correttamente visualizzato — è PIT10PERTE2022 e permette di acquistare:

Nel caso in cui vogliate alzare ancora un po’ l’asticella della qualità e abbiate un budget superiore, vi rimandiamo al nostro articolo di ieri in cui vi abbiamo segnalato le offerte relative alla vecchia serie Xiaomi 12: Xiaomi 12 Lite 5G a 389 euro, Xiaomi 12X 5G a 499,90 euro, Xiaomi 12 5G a 539,90 euro e Xiaomi 12 Pro 5G a 809,90 euro; sono tutte ancora disponibili nel momento in cui scriviamo.

