Si è da poco concluso l’evento di lancio globale di Xiaomi, svoltosi a Monaco di Baviera, in occasione del quale il produttore cinese ha presentato al mondo i nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro, evoluzione intermedia rispetto ai Xiaomi 12 e 12 Pro lanciati in apertura del 2022.

Sebbene non vi siano (praticamente) differenze dal punto di vista estetico rispetto ai predecessori, questi due nuovi smartphone ricalcano in parte le mosse fatte con gli smartphone della serie T nel 2021, e si configurano come prodotti davvero molto interessanti, specie considerando il prezzo di listino a cui vengono proposti (in relazione al mercato attuale).

La serie Xiaomi 12T è ufficiale in Italia

Come anticipato in apertura, Xiaomi ha da poco presentato i due smartphone della nuova serie 12T, due dispositivi molto interessanti che puntano su un design familiare (non cambia praticamente nulla rispetto ai predecessori Xiaomi 12 e 12 Pro) e su specifiche al top ma senza troppi fronzoli. Sono molti i punti in comune tra i due smartphone e, prima di analizzare le caratteristiche distintive di ognuno dei due, è giusto dire quali siano.

Gli Xiaomi 12T e 12T Pro offrono un display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 1220 x 2712 pixel, oltre 68 miliardi di colori, arricchito da funzionalità come AdaptiveSync (regola dinamicamente il refresh rate da 30 a 120 Hz in base ai contenuti visualizzati) e Adaptive Reading (riduce la quantità di luce blu emessa per migliorare il comfort degli occhi). Il display è interrotto unicamente da un foro circolare (centrato) che ospita una fotocamera anteriore da 20 megapixel.

Spostandoci al posteriore, troviamo una scocca smerigliata per assicurare una riduzione delle impronte digitali sul pannello posteriore; il comparto fotografico principale, al netto del sensore principale che cambia (e di parecchio) tra i due smartphone, è triplo su entrambi i modelli e i sensori in comune sono un ultra-grandangolare da 8 megapixel e un macro da 2 megapixel. Completa il comparto multimediale un doppio speaker stereo, anche se manca il jack audio da 3,5 mm.

Altro punto in comune per gli smartphone della serie Xiaomi 12T è riscontrabile sulla batteria: entrambi i dispositivi ospitano un’unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida (via cavo) HyperCharge a 120W: il tutto porta l’autonomia fino a 13,5 ore e consente di ricaricare lo smartphone al 100% in soli 19 minuti; vi è anche il supporto alla tecnologia proprietaria AdaptiveCharge (memorizza le abitudini di ricarica quotidiane degli utenti per ottimizzare la salute della batteria a lungo termine).

Inoltre, entrambi gli smartphone offrono un buon comparto connettività, grazie al supporto alle reti 5G e al Wi-Fi 6, giusto per fare qualche esempio. Gli Xiaomi 12T e 12T Pro arrivano sul mercato con la MIUI 13 basata su Android 12.

Xiaomi 12T Pro è il top: Fotocamera da 200 megapixel e Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm

Lo Xiaomi 12T Pro è il primo smartphone Xiaomi (ad arrivare in Italia) con un sensore fotografico da 200 megapixel, l’ISOCELL HP1 di Samsung per la precisione (lo stesso del Motorola Edge 30 Ultra), con l’ambizione di rendere le immagini diventano ancora più sorprendenti grazie all’in-sensor zoom 2x (sfrutta le capacità dell’ampio sensore da 1/1,22″ per scattare ritratti molto precisi). La fotocamera, poi, è pervasa da algoritmi di Intelligenza Artificiale proprietari di Xiaomi.

Per i più esigenti, il produttore cinese ha introdotto svariate funzionalità che consentono di avere un maggiore potere sugli scatti che vengono catturati: Xiaomi ProCut permette di ottenere diverse composizioni per migliorare lo scatto iniziale o offrire alternative creative all’utente; Ultra Burst consente di scattare 30 foto al secondo, così da non perdere mai il momento perfetto.

Grazie alle potenzialità del proprio sensore principale, che è comunque stabilizzato otticamente e consente di catturare fotografie sfruttando anche il pixel binning 4-in-1 (scatti a circa 50 MP) o 16-in-1 (scatti a circa 16 MP), lo Xiaomi 12T Pro è in grado di registrare video in 8K.

Indubbio punto di forza dello smartphone è il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, una soluzione che rappresenta un netto passo in avanti rispetto al predecessore Snapdragon 8 Gen 1 (cuore pulsante dello Xiaomi 12 Pro), nonostante sulla carta i due SoC siano molto simili.

Lo Xiaomi 12T Pro, inoltre, offre un sistema di dissipazione del calore composto da una camera di vapore più grande del 65% e con una copertura di materiale termico superiore del 125% rispetto a quella presente sullo Xiaomi 11T Pro. In sintesi, lo smartphone offre un’esperienza d’uso più migliorata e una grande efficienza energetica senza pericolo di surriscaldamento.

Se ciò non bastasse, gli utenti non dovranno preoccuparsi delle prestazioni a tutto tondo dello smartphone: oltre al SoC e al sistema di raffreddamento, lo Xiaomi 12T Pro può contare su 8 o 12 GB di memoria RAM (LPDDR5) e su 256 GB di spazio di archiviazione (UFS 3.1), oltre che sul potentissimo modem Snapdragon X65 5G di Qualcomm, che garantisce il massimo delle performance quando si è connessi alle reti 5G.

Scheda tecnica completa

Dimensioni: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm

x x Peso: 205 grammi

Display: CrystalRes AMOLED DotDisplay da 6,67” con risoluzione 1220 x 2712 pixel Refresh rate: variabile a 30/60/90/ 120 Hz Campionamento dei tocchi: 480 Hz Form Factor: 20:9 Luminosità: 500 nit (tipica) e 900 nit (picco) Contrasto: 5,000,000:1 Dolby Vision , HDR10+ , HDR adattivo Protezione: Corning Gorilla Glass 5

da con risoluzione x SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno 730 e AI Engine Qualcomm 7th Gen

con GPU e AI Engine Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5)

o (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 256 GB (USF 3.1)

(USF 3.1) Fotocamera posteriore tripla : Sensore principale Samsung ISOCELL HP1 da 200 MP (f/1.69), con OIS, PDAF, pixel da 0.64 μm/1.28 μm (binning 4-in-1)/2.56 μm (binning 16-in-1) e zoom in-sensor 2x Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° e pixel da 1.12 μm Sensore macro da 2 MP (f/2.4) con pixel da 1.75 μm Risoluzione massima video: 8K (con il sensore principale)

: Fotocamera anteriore: 20 MP (f/2.24, sensore da 1/3,47”), con pixel da 0,8 μm, angolo di visione a 78°

(f/2.24, sensore da 1/3,47”), con pixel da 0,8 μm, angolo di visione a 78° Audio: doppio speaker stereo , suono co-ingegnerizzato con Harman Kardon , Dolby Atmos

, suono co-ingegnerizzato con , Reti mobili: Dual SIM , 5G (NSA + SA) /4G/3G/2G (modem Qualcomm Snapdragon X65 5G )

, /4G/3G/2G (modem ) Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , NFC , GPS , USB Type-C

(802.11 ax), , , , Lettore delle impronte digitali: ottico , sotto al display

, sotto al display Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata HyperCharge a 120 W (caricabatterie da 120 W in confezione)

con supporto alla ricarica rapida cablata HyperCharge a (caricabatterie da 120 W in confezione) Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Xiaomi 12T rinnova la fascia alta e porta al debutto il Dimensity 8100-Ultra di MediaTek

Nello Xiaomi 12T batte un cuore pulsante totalmente diverso rispetto a quello del modello Pro, riprendendo la stessa filosofia dello Xiaomi 11T dello scorso anno, all’interno del quale batteva un cuore targato MediaTek: stavolta, il SoC scelto è il Dimensity 8100-Ultra, che fa il debutto sul panorama smartphone.

Si tratta di un SoC prodotto a 5 nm, costituito da una CPU octa-core e dalla GPU Mali-G610 MC6, affiancato da 8 GB di memoria RAM (LPDDR5) e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione (UFS 3.1) non espandibili. Secondo quanto dichiarato dal produttore cinese, rispetto al suo predecessore migliora le prestazioni e l’efficienza energetica del 30%; grazie, poi, alla scelta di memorie velocissime, lo smartphone offre prestazioni al top in qualsiasi momento della giornata.

Al netto del SoC, Xiaomi 12T effettua alcune rinunce sul display (ad esempio perde il supporto al Dolby Vision e all’HDR adattivo) e soprattutto sul comparto fotografico o, meglio, sul sensore principale, dal momento che gli altri due sensori del comparto posteriore e la fotocamera anteriore rimangono gli stessi: la fotocamera principale qui è da 108 megapixel; non consente di girare video in 8K ma consente comunque di ottenere scatti soddisfacenti in qualsiasi condizione di luminosità.

Scheda tecnica completa

Dimensioni: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm

x x Peso: 202 grammi

Display: CrystalRes AMOLED DotDisplay da 6,67” con risoluzione 1220 x 2712 pixel Refresh rate: variabile a 30/60/90/ 120 Hz Campionamento dei tocchi: 480 Hz Form Factor: 20:9 Luminosità: 500 nit (tipica) e 900 nit (picco) Contrasto: 5,000,000:1 HDR10+ Protezione: Corning Gorilla Glass 5

da con risoluzione x SoC: MediaTek Dimensity 8100-Ultra con GPU Mali-G610 MC6

con GPU Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (USF 3.1)

o (USF 3.1) Fotocamera posteriore tripla : Sensore principale Samsung ISOCELL HM6 da 108 MP (f/1.7), con OIS, PDAF, pixel da 1.92 μm (binning 9-in-1) Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° e pixel da 1.12 μm Sensore macro da 2 MP (f/2.4) con pixel da 1.75 μm

: Fotocamera anteriore: 20 MP (f/2.24, sensore da 1/3,47”), con pixel da 0,8 μm, angolo di visione a 78°

(f/2.24, sensore da 1/3,47”), con pixel da 0,8 μm, angolo di visione a 78° Audio: doppio speaker stereo , Dolby Atmos

, Reti mobili: Dual SIM , 5G (NSA + SA) /4G/3G/2G

, /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB Type-C

(802.11 ax), , , , Lettore delle impronte digitali: ottico , sotto al display

, sotto al display Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata HyperCharge a 120 W (caricabatterie da 120 W in confezione)

con supporto alla ricarica rapida cablata HyperCharge a (caricabatterie da 120 W in confezione) Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Disponibilità e prezzi dei nuovi smartphone Xiaomi

I nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro saranno disponibili al pre-ordine già da domani, 5 ottobre 2022, sul sito ufficiale mi.com, su Amazon, presso gli Xiaomi Store, presso i principali operatori telefonici e presso i principali negozi di elettronica di consumo.

Xiaomi 12T Pro arriva in tre colorazioni, Cosmic Black, Clear Blue e Lunar Silver, e in due configurazioni di memoria, 8+256 GB e 12+256 GB, proposte ai seguenti prezzi:

Xiaomi 12T Pro (8+256 GB) al prezzo di 849,90 euro

al prezzo di Xiaomi 12T Pro (12+256 GB) al prezzo di 899,90 euro

Anche Xiaomi 12T arriva nelle medesime tre colorazioni e in due configurazioni di memoria, 8+128 GB e 8+256 GB, proposte ai seguenti prezzi:

Xiaomi 12T (8+128 GB) al prezzo di 599,90 euro

al prezzo di Xiaomi 12T (8+256 GB) al prezzo di 649,90 euro

Promo lancio sui due smartphone

In occasione del lancio, e per un periodo limitato di tempo, il produttore cinese ha previsto alcune interessanti promozioni su entrambi gli smartphone:

Promo dal 5 al 21 ottobre sul sito ufficiale mi.com

Lo Xiaomi 12T (8+256 GB) sarà acquistabile, al prezzo di listino di 649,90 euro , in bundle con un prodotto a scelta tra la friggitrice ad aria Mi Smart Air Fryer 3.5L , le cuffie TWS Redmi Buds 4 Pro , il dispenser smart di cibo per animali Xiaomi Smart Pet Fod Feeder . Lo Xiaomi 12T Pro (8+256 GB) sarà acquistabile, al prezzo di listino di 899,90 euro , in bundle con il nuovo Redmi Pad .

Lo sarà acquistabile, al prezzo di listino di , in bundle con un prodotto a scelta tra la friggitrice ad aria , le cuffie TWS , il dispenser smart di cibo per animali . Lo sarà acquistabile, al prezzo di listino di , in bundle con il nuovo . Promo dal 5 al 21 ottobre su Amazon

Su Amazon, invece, Xiaomi 12T Pro (8+256 GB) sarà acquistabile, al prezzo di listino di 849,90 euro , in bundle con il Redmi Pad .

Su Amazon, invece, sarà acquistabile, al prezzo di listino di , in bundle con il . Promo per la prima settimana (sconti early bird)

Lo Xiaomi 12T (8+128 GB) sarà acquistabile sul sito ufficiale com e presso gli Xiaomi Store al prezzo di 499,90 euro; il 12T Pro (12+256 GB) sarà invece acquistabile, sempre sul sito ufficiale mi.com e presso gli Xiaomi Store, al prezzo di 749,90 euro.

