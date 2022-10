Ottime offerte sulla “vecchia” serie Xiaomi 12 5G al gran completo

A due giorni dalla presentazione ufficiale della nuova serie 12T di Xiaomi (a questo link trovate già la nostra recensione del modello 12T Pro), sono tutti i modelli della “vecchia” serie Xiaomi 12 a prendersi un momento di gloria con una serie di offerte online davvero interessanti.

Nel caso in cui questi prodotti non fossero di vostro interesse, vi ricordiamo che potete sempre visitare la nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android, dove vi segnaliamo ogni giorno le occasioni più interessanti reperibili in giro per il web. Detto questo, torniamo a noi.

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12 Lite 5G: offerte eBay (6 ottobre)

I modelli coinvolti in queste offerte, tutte facenti parte degli Imperdibili di eBay, sono: Xiaomi 12 5G, Xiaomi 12X 5G, Xiaomi 12 Lite 5G e Xiaomi 12 Pro 5G. Prima di entrare nei dettagli di ogni singola offerta è importante premettere che tutti gli smartphone elencati di seguito si trovano in Italia, mettono a disposizione una soluzione di spedizione gratuita e vengono venduti da venditori con feedback positivi elevati (nella pagina di ciascun prodotto è presente il link per controllare) con tanto di Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e in qualche caso di Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12 Lite 5G è il più economico della raccolta e finalmente si trova a prezzi più in linea con le sue caratteristiche: il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna è disponibile a 389 euro nelle due colorazioni Black e Green. Ecco i link per l’acquisto:

Lo smartphone può contare su una fotocamera principale da ben 108 megapixel (sensore HM2) affiancata da una ultra-grandangolare da 8 megapixel e da una macro da 2 megapixel, mentre il display è un AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz. Per selfie e videochiamate è disponibile la fotocamera frontale da 32 MP. Il SoC è il collaudato Snapdragon 778G di Qualcomm. La batteria è da 4300 mAh e supporta la ricarica turbo da 67 W (cablata), che consente di arrivare al 100% in circa 40 minuti.

Xiaomi 12X 5G

Salendo un po’ di prezzo si trova Xiaomi 12X 5G a 499,90 euro nel taglio 8 GB + 256 GB nei colori Black e Purple. Ecco i link per l’acquisto:

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Xiaomi 12X 5G troviamo un display AMOLED da 6,28 Full-HD+ 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 870, 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, fotocamera frontale da 32 MP, tripla fotocamera posteriore composta da un sensore primario Sony IMX766 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 13 MP e un sensore macro da 5 MP. Il dispositivo include anche un doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata a 67 W e interfaccia MIUI 13 basata su Android 12.

Xiaomi 12 5G

L’offerta relativa a Xiaomi 12 5G è ancora più interessante di quella appena descritta: 539,90 euro per il taglio 8 GB + 256 GB nei colori Black e Blue. Ecco i link all’acquisto:

Ricordiamo che la scheda tecnica di Xiaomi 12 5G comprende:

display AMOLED TruColor da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 1.100 nit

processore octa core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5

128 GB o 256 GB di memoria interna (con tecnologia UFS 3.1)

fotocamera anteriore da 32 megapixel

tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e da un teleobiettivo da 5 megapixel)

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

connettività 5G, supporto dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo e Beidou

batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata da 67 W e wireless da 50 W)

dimensioni pari a 152,7 x 69,9 x 8,16 mm

peso pari a 180 grammi

Xiaomi 12 Pro 5G in offerta su eBay

Per il top di gamma Xiaomi 12 Pro 5G, il prezzo di listino di 1.199,90 euro è solo un lontano ricordo: il taglio 12 GB + 256 GB, nella sola colorazione Blue, è acquistabile a 809,90 euro, ecco il link:

Xiaomi 12 Pro 5G 12 GB + 256 GB Blue a 809,90 euro

La scheda tecnica di questo modello include:

display AMOLED LTPO 20:9 da 6,73 pollici WQHD+ (3200 x 1440) con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 o 12 GB di RAM LPDDR5

256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX707 da 50 MP (f/1.9), ultra-grandangolare da 50 MP (115°, f/2.2) e tele da 50 MP (f/1.9)

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.45)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C

quad speaker by Harman Kardon con Dolby Atmos

batteria da 4600 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 120 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W

Android 12 con MIUI 13

dimensioni di 163,6 x 74,6 x 8,16 mm

peso di 205 grammi.