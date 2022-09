La fascia alta e quella premium del mercato degli smartphone — Android e non solo — sono ricchissime di alternative e questa selezione di offerte ne è la dimostrazione: di seguito troverete modelli più e meno costosi, smartphone classici e pieghevoli; il tutto pescando dalle line-up dei principali produttori del mondo Android, come Samsung, Google, OPPO, Huawei, OnePlus e Realme.

Qualora nessuno dei modelli suggeriti di seguito incontri i vostri gusti, date un’occhiata alle recenti offerte aventi ad oggetto vivo X80 Pro 5G e HONOR 70 5G.

Offerte flagship Android su eBay (23 settembre)

Analogamente a quanto fatto spesso nei giorni precedenti, anche per queste offerte sono stati spulciati gli sconti presenti nella selezione settimanale degli Imperdibili di eBay. Tutti i prodotti elencati di seguito si trovano in Italia, mettono a disposizione una soluzione di spedizione gratuita, figurano nelle vetrine di venditori con ottimi feedback (potete controllare voi stessi qui, qui e qui) e sono corredati della solita Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

Alla luce del numero di prodotti presi in esame e della varietà che li caratterizza, anziché operare una distinzione sulla base del brand di appartenenza, si è scelto di creare tre raggruppamenti che possano facilitare la ricerca dei prodotti più adatti al proprio budget e alle proprie esigenze: il primo gruppo comprende smartphone in offerta a meno di 700 euro; il secondo gruppo è formato dai modelli che oltrepassano tale soglia; l’ultimo, infine, è riservato ai pieghevoli.

Smartphone a meno di 700 euro

Xiaomi 12 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è il modello più economico dell’intera selezione: il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di storage viene proposto a soli 545,90 euro nelle colorazioni Blue e Black; segue Samsung Galaxy S22 5G (ecco la nostra recensione in coppia con S22+), che invece spicca per compattezza e si trova a 669,90 euro nel taglio base da 8 GB + 128 GB e — ancora più interessante — a 689,90 euro con 8 GB + 256 GB. Anche nel caso di Realme GT 2 Pro 5G (di cui abbiamo realizzato una recensione che trovate a questo link), l’offerta interessante riguarda il taglio top da 12 GB + 256 GB a 659,90 euro, mentre l’offerta a 689,99 euro per Google Pixel 6 Pro 5G (ecco la nostra recensione) non è inedita ma rimane ancora degna di nota. Ecco i link diretti per l’acquisto:

Smartphone oltre i 700 euro

Se il vostro budget supera i 700 euro, potete prendere in considerazione uno tra OPPO Reno8 Pro 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S22+ 5G, Xiaomi 12 Pro 5G (ecco la nostra recensione), OnePlus 10 Pro 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy S22 Ultra (che potete ammirare nella nostra recensione e nel confronto appena realizzato con iPhone 14 Pro). Ecco tutti i prezzi e i link all’acquisto:

Smartphone pieghevoli

Nel gruppo dei pieghevoli troviamo soltanto tre nomi: Huawei P50 Pocket (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy Z Fold4 5G e Samsung Galaxy Z Flip4 5G. Ecco i prezzi e i link all’acquisto:

