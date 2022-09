Samsung Galaxy S22 Ultra e Apple iPhone 14 Pro (insieme alla relativa versione iPhone 14 Pro Max) rappresentano il non plus ultra della tecnologia in ambito smartphone. Due prodotti realizzati sì, per tutti, ma soprattutto per chi con il telefono ci lavora e lo utilizza svariate ore al giorno per compiere le attività più disparate. Insomma, la sfida eterna tra Apple e Samsung si rinnova e seppur questi due smartphone non escano in “concomitanza” ma a distanza di svariati mesi, non per forza il più recente è sempre il migliore o quello da scegliere, il prezzo infatti gioca la sua parte.

iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra: video confronto

Entriamo subito nel vivo di questa sfida tra smartphone top di gamma con il nostro video confronto tra Galaxy S22 Ultra e iPhone 14 Pro. Chiariamo aspetti come design, batteria, prestazioni, temperature, benchmark e non solo.

iPhone 14 Pro o Galaxy S22 Ultra: quale scegliere

La domanda è più che lecita e la risposta più scontata è che qualsiasi smartphone deciderete di acquistare vi porterete a casa un prodotto completo a 360 gradi. Ovviamente ciascuno di questi risponde a specifiche esigenze, ad esempio se avete altri prodotti Apple vi risulterà difficile puntare su Samsung per una questione di ecosistema, mentre se trasferite spesso foto, video e file tra lo smartphone e un altro dispositivo vi converrà puntare su S22 Ultra. Allo stesso modo se cercate versatilità nelle foto la casa coreana ha quella marcia in più che Apple non vuole offrire, in nome invece di una qualità impareggiabile in ambito video.

Se il confronto generale tra Galaxy S22 Ultra e iPhone 14 Pro non vi ha aiutato a decidere quale acquistare, niente paura: sul nostro secondo canale YouTube TuttoTech, e ovviamente sul sito TuttoTech.net, uscirà nei prossimi giorni un confronto fotografico specifico per vedere più nel dettaglio anche questo aspetto.

iPhone 14 Pro è disponibile al prezzo di 1339 Euro su Amazon mentre Samsung Galaxy S22 Ultra è disponibile a 969 Euro su eBay (12/256 GB) oppure su Amazon a 999 Euro.