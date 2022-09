Ancora qualche giorno per approfittarne di una promozione speciale pensata per HONOR 70 5G: lo smartphone del produttore cinese, presentato per il mercato europeo a inizio settembre 2022, può essere acquistato con uno sconto di 70 euro, da aggiungere a due regali. Vediamo come sfruttare il coupon.

Regali e coupon da 70 euro per HONOR 70 5G

HONOR 70 5G è uno smartphone di fascia medio-alta presentato in Cina nel mese di maggio, ma lanciato per il mercato europeo sul palco di IFA 2022. Offre un display OLED curvo da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz. A bordo il SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus octa core, affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX800 da 54 MP, sensore ultra-grandangolare e macro da 50 MP e sensore di profondità da 2 MP, e una fotocamera anteriore con sensore da 32 MP. Completa la connettività, con 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C, e la batteria è da 4800 mAh (con ricarica rapida SuperCharge da 66 W).

Lo smartphone è disponibile sul sito HiHonor nelle tre colorazioni Crystal Silver (esclusiva online), Midnight Black ed Emerald Green al prezzo di partenza di 549,90 euro (8-128 GB). Incluse nel prezzo le cuffie HONOR Earbuds 3 Pro (valore di 149,90 euro) e una cover in silicone. Fino al 30 settembre 2022, salvo esaurimento scorte, è possibile portarsi a casa HONOR 70 5G a 479,90 euro, spedizione compresa (consegna entro 3-5 giorni lavorativi): per far scendere il prezzo basta digitare il coupon AHONOR70PR durante la fase di checkout.

Per procedere all’acquisto sul sito HiHonor è possibile seguire il link qui sotto, mentre in fondo è disponibile la nostra recensione.

Acquista HONOR 70 5G

