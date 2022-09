vivo X80 Pro 5G costa quasi 200 euro in meno grazie a quest’offerta Amazon

Il mercato degli smartphone — Android e non solo — pullula di alternative interessanti soprattutto nella fascia premium e quest’anno, accanto alle proposte dei soliti brand, c’è anche il top di gamma di vivo che merita di essere preso in considerazione: vivo X80 Pro 5G non è il più famoso tra i flagship, tuttavia ha diverse frecce al proprio arco, ha saputo convincere praticamente tutti gli addetti ai lavori che hanno avuto modo di provarlo e grazie a quest’offerta su Amazon vede il suo prezzo tagliato di quasi 200 euro rispetto al listino.

vivo X80 Pro 5G in offerta su Amazon: nuovo minimo

Pur con lo sconto illustrato di seguito, vivo X80 Pro 5G rimane uno smartphone del segmento premium, pertanto non è un prodotto a buon mercato; se cercate qualcosa di meno costoso, date un’occhiata alla nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android.

Tornando a noi, in questo momento vivo X80 Pro 5G è disponibile all’acquisto al prezzo di 1.104,14 euro, con uno sconto del 15% — che corrisponde a 194,86 euro — rispetto al prezzo di listino ufficiale (1.299 euro). Il dispositivo, nell’unica colorazione Cosmic Black, dispone di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Si tratta di un nuovo minimo per questo smartphone, finora mai visto con sconti degni di nota.

È importante chiarire che il prodotto non è venduto da Amazon bensì da un venditore terzo del marketplace (il 100% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi dovrebbe comunque bastare a farvi dormire sonni tranquilli), tuttavia è proprio Amazon a farsi carico della spedizione e del servizio clienti; per giunta è disponibile anche la spedizione Prime in un giorno: i clienti aventi la sottoscrizione attiva potrebbero averlo tra le mani già domani senza costi aggiuntivi.

Ecco il link diretto per acquistarlo:

Acquista vivo X80 Pro 5G 12 GB + 256 GB Cosmic Black a 1.104,14 euro

Perché scegliere vivo X80 Pro 5G

Come detto in apertura, la fascia premium del mercato degli smartphone non manca certo di alternative tra cui scegliere; vivo X80 Pro 5G arriva con l’obiettivo di stupire grazie al nuovo comparto fotografico co-ingegnerizzato con ZEISS, ma non si fa mancare neppure una dotazione tecnica da modello premium senza compromessi. Non ci credete? Di seguito trovate un riassunto della sua scheda tecnica, mentre per maggiori dettagli potete fare riferimento al nostro articolo dedicato.

Scheda tecnica di vivo X80 Pro

display da 6,78 pollici con pannello E5 Samsung AMOLED, risoluzione 3200 x 1440 pixel (WQHD+), 20:9, 517 ppi, refresh rate variabile (LTPO) fino a 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz, luminosità di 500 nit (picco di 1.500 nit), rapporto screen-to-body del 92,22%, HDR10+, DCI-P3, 105%NTSC, 8000000:1, 10-bit Colours (1.07 billion colours), certificazioni SGS Eye Care Display Certification e Displaymate A+, vetro SCHOTT Xensation Up.

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con Adreno 730

12 GB di RAM LPDDR5

256 GB di memoria interna UFS 3.1

batteria dual-cell da 4.700 mAh con ricarica rapida FlashCharge da 80 W e FlashCharge Wireless da 50 W

fotocamera anteriore da 32MP, f/2,45, 24mm, 80°, 1/2,8”, 0,8μm

fotocamera posteriore da: 50MP, GNV, f/1,57, 23mm, 85°, 1/1,31”, 1,2μm, PDAF+OIS, 1G+6P Lens 48MP, IMX598, f/2,2, 14mm 114° Super Wide-Angle/ 3,5cm Super Macro, 1/2”, 0,8μm, PDAF, 6P Lens 12MP, IMX663, f/1,85, 50mm Portrait, Gimbal+OIS, 1/2,93”, 1,22μm, PDAF, 2x optical zoom, 6P Lens 8MP, f/3,4, 1/4,4”, 125mm, 1,0μm, PDAF+OIS, zoom ottico 5x, 4P Lens, Hyper-zoom fino a 60x.

stabilizzazione dell’immagine: Active Centering OIS + Gimble System + EIS; registrazione video 4K@60fps e 8K@30fps

connettività: Dual Nano SIM, 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2.4GHz / 5GHz MIMO, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC), Dual-Frequency GPS, A-GPS/GPS/Galileo/GLONASS/BDS/QZSS, USB 3.1 Type-C.

certificazione IP68 e sensore d’impronte 3D Ultrasonic

dimensioni di 164,57 x 75,30 x 9,10mm e peso di 219 g

sistema operativo Android 12 con FuntouchOS 12.

Visto che l’investimento è di quelli importanti, non fermatevi al dato scritto e gustatevi la nostra recensione.

