Nuove offerte online molto interessanti per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono spuntati più di una volta nelle offerte online delle scorse settimane, tuttavia negli ultimi giorni si è assistito ad una brusca risalita dei prezzi, con conseguente minore appetibilità dei due modelli; la situazione cambia radicalmente oggi, con i due top di gamma Made by Google nuovamente in offerta a prezzi decisamente interessanti, anzi per il Pro si tratta di un nuovo minimo: per la prima volta lo vediamo scendere sotto la soglia dei 700 euro.

Negli ultimi giorni abbiamo portato alla vostra attenzione numerose offerte interessanti per smartphone Android di vari brand e fasce di prezzo: dalle offerte di lancio dei low cost POCO M5 e POCO M5s, ai clamorosi sconti relativi a Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4, fino agli imperdibili coupon sconto per OnePlus attivi su Amazon. Adesso, veniamo a due modelli che non hanno bisogno di presentazioni.

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: offerte eBay

Come spesso nelle ultime settimane, per queste due nuove offerte ci muoviamo ancora una volta su eBay. Il meno costoso Google Pixel 6 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è stato riconosciuto dagli addetti ai lavori come il più equilibrato della gamma, finanche dopo il lancio del nuovo medio di gamma Google Pixel 6a. Dal canto suo, in attesa dei prossimi e già chiacchierati Pixel 7 — che arriveranno tra meno di un mese anche in Italia —, Google Pixel 6 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è ancora oggi il modello posizionato più in alto nella line-up per via di una maggiore completezza tecnica.

Nel momento in cui scriviamo, Google Pixel 6 5G, nel taglio di memoria da 128 GB, è in offerta a 549,99 euro, con spedizione gratuita dall’Italia e consegna prevista entro martedì 20 settembre; anch’esso spedito dall’Italia (con tempistiche analoghe), Google Pixel 6 Pro 5G viene proposto al prezzo mai visto prima di 689,99 euro, sempre con spedizione gratis dal nostro Paese. Se da una parte il secondo è disponibile solo in colorazione Stormy Black, per il primo il venditore chiede di specificare nelle note la propria scelta tra Stormy Black, Sorta Seafoam e Kinda Coral. Ecco i link diretti per acquistarli subito:

Il venditore è lo stesso per entrambi i modelli e ha il 100% di feedback positivo; non manca comunque la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato“).

Perché queste offerte sono convenienti

Se per un verso Google Pixel 6 5G era già stato acquistabile in precedenza esattamente allo stesso prezzo, per Google Pixel 6 Pro 5G di tratta invece di una cifra senza precedenti, che diventa tanto più allettante tenendo in considerazione la recente risalita dei prezzi online dei due top di gamma del colosso di Mountain View. A questo proposito, sappiate che se le due offerte disponibili su eBay non vi hanno convinti fino in fondo e preferite ugualmente rivolgervi ad Amazon, dovrete farvi carico di sovrapprezzi considerevoli (a meno di non voler attendere occasioni migliori): Google Pixel 6 ha superato nuovamente il muro dei 600 euro e Google Pixel 6 Pro quello degli 800 euro. Le condizioni previste per i modelli venduti, spediti e assistiti da Amazon (con spedizione Prime gratuita per i clienti muniti di abbonamento) sono, infatti, le seguenti:

