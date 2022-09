Quando si entra in un segmento di mercato come quello al quale appartiene Samsung Galaxy Z Fold4 5G, si ha una certa difficoltà ad associare i prodotti all’idea di risparmio, del resto parliamo di una categoria — quella dei pieghevoli, con particolare riferimento a quelli di fascia top (i.e. non a conchiglia) — ancora piuttosto recente e di uno smartphone con il quale il produttore sudcoreano ha aperto nuovi orizzonti per la produttività mobile, ma per fortuna esistono offerte come quelle di oggi che lo rendono quantomeno più avvicinabile.

Negli ultimi giorni vi abbiamo segnalato numerose offerte su smartphone Android: solo questa mattina abbiamo visto le promozioni di lancio dei POCO M5, l’Offerta Tech di Esselunga e le offerte Amazon sui prodotti Realme; pochi minuti fa è stata la volta di Samsung Galaxy A53 5G, mentre per gli oltre 300 euro di sconto sull’altro nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Flip4 5G bisogna tornare indietro di un paio di giorni.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G in offerta su eBay

Come per le ultime due offerte linkate qui sopra, anche nel caso di Samsung Galaxy Z Fold4 5G ci dobbiamo muovere sul marketplace di eBay, con offerte che toccano due diversi tagli di memoria e che permettono di abbattere l’ostico prezzo di listino fino ad un massimo di 600 euro. Scontistiche così forti potrebbero giustamente far drizzare le antenne a tutti gli interessati e magari insospettire un po’ gli utenti più smaliziati, ma potete stare tranquilli: si tratta di un rivenditore professionale e anche provvisto di un ottimo feedback — potete controllare con i vostri occhi cliccando su questo link —, insomma nulla di poco affidabile e nessun campanello d’allarme.

Passando alle offerte, Samsung Galaxy Z Fold4 5G è disponibile all’acquisto al prezzo di 1.359,90 euro nel taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, per uno sconto di 519,10 euro rispetto al listino ufficiale (1.879 euro); lo sconto è persino più forte per il taglio di memoria da 12 GB + 512 GB, che viene proposto a 1.399,90 euro, vale a dire 599,10 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Ecco i link per acquistarli subito:

Tutti i prodotti si trovano in Italia e mettono a disposizione una soluzione di spedizione gratuita (spedizione gratis entro 3 giorni, con consegna entro giovedì 15 settembre); del feedback del venditore già si è detto (99,6%), ma è bene ricordare come non manchino neppure la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Perché scegliere Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Dal momento che parliamo di uno smartphone decisamente particolare e per certi versi unico nel suo genere, è molto probabile che se state leggendo queste righe siate già molto informati sul suo conto. Samsung Galaxy Z Fold4 5G è una sorta di coltellino svizzero della produttività mobile e unisce un mare di funzioni dedicate (figlie del connubio Android 12L–One UI 4.1.1) ad un supporto software senza eguali nel panorama Android.

Di seguito trovate un riepilogo della sua scheda tecnica completa:

display interno Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex 21,6:18 da 7,6 pollici a risoluzione QXGA+ (2176 x 1812) con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED 2x 23,1:9 da 6,2 pollici a risoluzione HD+ (2316 x 904) con refresh rate adattivo da 48 a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core

12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 123° FoV) e tele da 10 MP (PDAF, f/2.4, OIS, zoom ottico 3x)

fotocamera anteriore esterna da 10 MP (f/2.2) integrata con foro nel display

fotocamera interna da 4 MP (f/1.8) sotto al display

connettività 5G (dual SIM + eSIM), Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 + 6 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galilo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IPX8 contro l’acqua

batteria da 4400 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless 2.0 e condivisione batteria wireless PowerShare

dimensioni: da chiuso 67,1 x 155,1 x 14,2/15,8 mm, da aperto 130,1 x 155,1 x 6,3 mm, peso di 263 g

sistema operativo: Android 12L con One UI 4.1.1

E per vederlo all’opera non dovete fare altro che gustarvi la nostra recensione.

Forse ti sei perso: Recensione Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.