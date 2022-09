Gli ultimi indizi vanno tutti nella stessa direzione: sembra ci sia stata finalmente una svolta nella considerazione di Google nei confronti del mercato italiano, al punto che i prossimi top di gamma Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro verranno lanciati fin da subito anche nel nostro Paese, senza i mesi di attesa che erano stati necessari con la precedente (ancora attuale) generazione.

Il Google Store dà l’appuntamento per i Pixel 7

Se in queste ore avete avuto modo di fare un giro sul Google Store italiano, c’è una buona probabilità che abbiate notato — oltre all’invito a registrarsi per la promozione in programma per i 24 anni di Google — anche lo spazio dedicato ai nuovi flagship della gamma Google Pixel 7: nella schermata principale dello store campeggia un’immagine del già noto retro del nuovo modello sotto la scritta “È iniziata l’attesa per i telefoni Pixel 7”, seguita dall’invito a scoprirne di più cliccando sul collegamento apposito.

Ebbene, cliccando su Scopri di più, viene aperta questa pagina: come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, Google ricorda l’appuntamento del prossimo 6 ottobre per conoscere i nuovi Pixel 7 Pro e Pixel 7. Questo vuol dire che l’evento annunciato nei giorni scorsi — che avrà anche un altro atteso protagonista — ci interessa in maniera diretta.

Una gustosa anteprima per alimentare l’attesa

Lo store italiano permette, inoltre, di registrarsi per scoprire in anteprima tutte le novità in arrivo, ma non si ferma qui, anzi mostra il lato posteriore dei due nuovi modelli punta della serie Made by Google in tutte le colorazioni ufficiali:

Google Pixel 7 Pro è visibile in: Nero ossidiana, Grigio Verde e Neve

è visibile in: Nero ossidiana, Grigio Verde e Neve Google Pixel 7 viene mostrato in: Nero ossidiana, Verde Cedro e Neve.

Per la verità, non si tratta di una notizia nuova: le seguenti immagini ufficiali le ritraevano già tutte, ma questa è un’ottima scusa per gustarsi di nuovo le scelte dei tecnici di Mountain View.

Passando oltre il comunque apprezzabile lato estetico dei due smartphone, Big G fornisce già qualche anticipazione ufficiale sulla loro dotazione tecnica, a partire dal motore: al cuore dei nuovi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro ci sarà il SoC Google Tensor di nuova generazione, nel segno della svolta dello scorso anno, e avrà il compito precipuo di sfruttare al meglio tutto il potenziale di Android 13 (a questo link la nostra prova della versione stabile). Il nuovo SoC si chiamerà ufficialmente Google Tensor G2 e il produttore ha già confermato che porterà un upgrade in termini di potenza — che non era stata l’arma principale del predecessore —, aprendo le porte ad un numero crescente di funzionalità utili e intrise di personalizzazione per aree di utilizzo sempre più essenziali quali foto, video, sicurezza e riconoscimento vocale.

Per gustarvi con i vostri occhi tutte le chicche mostrate in anteprima dal colosso di Mountain View, non vi resta che cliccare su questo link.

Google e l’Italia: è sbocciato l’amore?

A questo punto è opportuno fare qualche considerazione sul rapporto di Google con il mercato italiano, che negli ultimi tempi è cambiato più volte e che sembra essersi finalmente assestato in maniera soddisfacente anche per gli utenti.

Gli appassionati dei prodotti di Big G ricorderanno sicuramente la lunga attesa che aveva preceduto il lancio italiano di Google Pixel 6 (ecco la nostra recensione) e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione): presentati negli USA a ottobre 2021, i due smartphone erano stati annunciati in arrivo in Italia ad inizio 2022 e questa vaga comunicazione si era tradotta in una commercializzazione nel mese di febbraio.

A luglio, la svolta: non solo con il medio di gamma Google Pixel 6a venduto fin da subito anche da noi, ma soprattutto con l’approdo ufficiale di Pixel 6 e Pixel 6 Pro su Amazon. Questo fatto senza precedenti evidenzia l’impegno maggiore con cui Google ha finalmente deciso di operare in Italia e viene ora confermato dal fatto che i nuovi flagship Google Pixel 7 e 7 Pro verranno venduti senza ritardi anche da noi.

