Sono passati appena tre giorni dall’ultima offerta relativa a Samsung Galaxy Z Flip4 5G che avevamo giustamente descritto come clamorosa per l’entità dello sconto praticato, ma è già arrivato il momento di rifare il punto della situazione: su eBay, nell’attuale selezione degli Imperdibili, sono spuntate delle nuove offerte su due tagli di memoria del pieghevole clamshell che fissano dei nuovi prezzi minimi per questo dispositivo.

Negli ultimi giorni vi abbiamo segnalato numerose offerte su smartphone Android: ieri mattina si era detto delle promozioni di lancio dei POCO M5 e delle offerte Amazon sui prodotti Realme; subito dopo era stata la volta di Samsung Galaxy A53 5G e dell’altro pieghevole Samsung Galaxy Z Fold4 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione). Adesso vediamo come cala ancora il prezzo del modello mainstream della coppia.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G in offerta su eBay

Samsung Galaxy Z Flip4 5G è uno smartphone pieghevole con formato a conchiglia, capace di unire le tecnologie più avanzate del momento a quel sapore rétro che porta con sé la possibilità di chiudere a metà il dispositivo e infilarlo comodamente in tasca come un classico cellulare clamshell. Con queste nuove offerte reperibili su eBay tocca dei nuovi minimi storici e, data la portata degli sconti, è bene tranquillizzare quanti sentano puzza di bruciato precisando che si tratta di un rivenditore professionale provvisto di un ottimo feedback — potete controllare con i vostri occhi cliccando su questo link —, insomma nulla di poco affidabile e nessun campanello d’allarme.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G si trova attualmente in sconto nei tagli di memoria con 8 GB + 128 GB e con 8 GB + 256 GB, entrambi in varie colorazioni. In particolare, la versione base viene proposta a 799,90 euro, ben 349,10 euro in meno rispetto al listino (1.149 euro), mentre quel la intermedia è acquistabile a 859,90 euro, scontata di 339,10 euro (1.199 euro di listino). Ecco i link per acquistarli subito:

Tutti i prodotti si trovano in Italia e mettono a disposizione una soluzione di spedizione gratuita (spedizione gratis entro 3 giorni, con consegna entro venerdì 16 settembre); del feedback del venditore già si è detto (99,6%), ma è bene ricordare come non manchino neppure la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Perché scegliere Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Il mercato degli smartphone Android e non solo offre una quantità infinita di opzioni tra le quali scegliere, ma naturalmente Samsung Galaxy Z Flip4 5G non è uno smartphone uguale a tanti altri, anzi è decisamente iconico e riconoscibile. Se la parte estetica per voi è importante, questo smartphone potrebbe fare al caso vostro, ma non pensate che si tratti soltanto di uno specchietto per le allodole: parliamo pur sempre di un top di gamma Samsung, con una dotazione tecnica di altissimo livello e la garanzia di un supporto software senza eguali nel panorama Android.

Dal momento che stiamo parlando di uno smartphone comunque costoso e ancora molto recente, torna utile un rapido ripasso della sua scheda tecnica completa:

display interno Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2640 x 1080) con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

display esterno Super AMOLED da 1,9 pollici a risoluzione 260 x 512

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core

8 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera esterna con sensore principale da 12 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8) e ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 123° FoV)

fotocamera anteriore interna da 10 MP (f/2.4) integrata con foro nel display

connettività 5G (single SIM + eSIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galilo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IPX8 contro l’acqua

batteria da 3700 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless 2.0 e condivisione batteria wireless PowerShare

dimensioni: da chiuso 71,9 x 84,9 x 15,9/17,1 mm, da aperto 71,9 x 165,2 x 6,9 mm, peso di 187 g

sistema operativo: Android 12 con One UI 4.1.1.

Ma non fermatevi ai meri dati scritti, guardate anche Samsung Galaxy Z Flip4 5G all’opera nella nostra recensione dedicata.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Infine, non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo ogni giorno e in tempo reale i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.