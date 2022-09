OnePlus 9, Nord 2 e Nord CE 2 in offerta su Amazon con degli ottimi coupon

Il mese di settembre è quasi giunto alla metà, le offerte online sugli smartphone Android non accennano a rallentare e quest’oggi parliamo di Amazon, che grazie a degli importanti coupon applicabili, permette di acquistare tre smartphone a marchio OnePlus — nella fattispecie, OnePlus 9 5G, OnePlus Nord 2 5G e OnePlus Nord CE 2 5G — ai prezzi più bassi di sempre.

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato diverse offerte interessanti rese disponibili dal colosso dello shopping online, tra le quali possiamo ricordare la promozione monomarca dedicata a Realme e le ghiotte offerte di lancio delle serie OPPO Reno8 5G e Motorola Edge 30. Per non perdervene nessuna, potete salvare tra i preferiti la nostra pagina dedicata alle offerte Amazon.

OnePlus 9 5G, OnePlus Nord 2 5G, OnePlus Nord CE 2 5G: offerte Amazon con coupon

Sulla carta, OnePlus 9 5G, OnePlus Nord 2 5G e OnePlus Nord CE 2 5G sono tre smartphone appartenenti a segmenti di mercato diversi, tuttavia le offerte di seguito descritte vedono i due medi di gamma sempre più vicini e soprattutto l’ex flagship “economico” farsi largo tra i modelli di rango inferiore.

OnePlus 9 5G, nella colorazione Morning Mist e nel taglio di memoria da 8 GB + 128 GB, viene proposto a 583,27 euro, ma grazie al coupon da 150 euro scende fino al prezzo finale di 433,27 euro, per distacco il prezzo più basso mai raggiunto su Amazon (e non solo). Si tratta ancora adesso di un dispositivo dalla dotazione tecnica interessante (per vederlo all’opera, potete fare riferimento alla nostra recensione) e al passo con i tempi: dal display AMOLED a 120 Hz allo Snapdragon 888, passando per una buona dotazione di memoria e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 65 W, fino alla tripla fotocamera posteriore con principale Sony IMX689 da 48 MP, OnePlus 9 5G ha tutte le carte in regola per farsi ancora apprezzare. Ecco il link diretto per acquistarlo subito:

OnePlus 9 5G Morning Mist 8 GB + 128 GB a 433,27 euro con coupon 150 euro

Presentato poco più di un anno fa, OnePlus Nord 2 5G può contare su: un SoC MediaTek Dimensity 1200-AI, un display Fluid AMOLED con refresh rate a 90 Hz, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida Warp Charge a 65 W. Se volete vederlo all’opera, potete fare riferimento alla nostra recensione. Amazon propone il modello Grey Sierra con 8 GB di RAM e 128 GB di storage a soli 289,17 euro (minimo storico) previa applicazione del coupon da 50 euro. Ecco il link diretto per l’acquisto:

OnePlus Nord 2 5G 8 GB + 128 GB Grey Sierra a 289,17 euro con coupon 50 euro

Infine, OnePlus Nord CE 2 5G è il più economico del trio e tra le sue specifiche conta: display AMOLED da 6,43 pollici Full-HD+ a 90 Hz, SoC MediaTek Dimensity 900, la batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 65 watt e tripla fotocamera posteriore. Al seguente link potete vederlo nella nostra recensione. Il modello in offerta è in colorazione Bahama Blue con 8 GB + 128 GB e viene proposto a 260,75 euro applicando il coupon da 50 euro, anche in questo caso è un minimo storico. Ecco il link per l’acquisto:

OnePlus Nord CE 2 5G 8 GB + 128 GB Bahama Blue a 260,75 euro con coupon 50 euro

Tutti gli smartphone segnalati sono venduti e spediti da Amazon, con tanto di assistenza post-vendita e di spedizione Prime inclusa nel prezzo per i clienti abbonati. I prezzi sopra riportati presuppongono l’applicazione dei coupon disponibili, in merito ai quali va precisato che:

lo sconto è visibile nel carrello e si applica spuntando la casella apposita nella pagina di ciascun prodotto;

i Termini delle offerte precisano che i coupon saranno validi “fino al 23 settembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili”.

Leggi anche: migliori smartphone OnePlus di settembre 2022