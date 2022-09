Annunciati ufficialmente anche in Italia una settimana fa, POCO M5 e POCO M5s sono i due nuovi modelli economici di POCO — brand spin-off di Xiaomi molto apprezzato per il rapporto qualità-prezzo dei suoi dispositivi — e da un giorno sono disponibili all’acquisto nel nostro Paese con delle interessanti offerte di lancio, valide sia su Amazon che sullo store online ufficiale.

Per maggiori dettagli sulle specifiche tecniche complete di POCO M5 e POCO M5s, vi rimandiamo all’articolo di lancio e alle pagine dedicate linkate qui sopra, in questa sede ci interessa principalmente l’offerta di lancio della serie M5 di POCO, valida sia sui canali ufficiali po.co, mi.com che su Amazon.

POCO M5 e POCO M5s: offerta sullo store ufficiale

In occasione del lancio sul mercato di POCO M5 e POCO M5s, il produttore cinese ha previsto prima di tutto 20 euro di sconto per tutti coloro i quali decideranno di acquistare uno dei due smartphone, tramite i canali ufficiali riportati, nella finestra temporale compresa tra le ore 13:00 del 12 settembre e le ore 12:59 del 17 settembre 2022. Di seguito il dettaglio dei prezzi scontati con annessi link per l’aquisto dei due smartphone nei vari tagli di memoria:

In aggiunta a questo sconto, su entrambi i modelli è possibile tagliare ulteriori 5 euro dal prezzo finale: dalla mezzanotte del 10 settembre è possibile utilizzare 100 Mi Point per riscattare un Coupon del valore di 5 euro utilizzabile unicamente su POCO M5 e POCO M5s (se siete interessati, fate in fretta, ce ne sono soltanto 200). Ecco il link per procedere.

Se deciderete di acquistare uno dei due smartphone nel periodo di validità dell’offerta di lancio, inoltre, sappiate che potrete beneficiare di Mi Point raddoppiati sul vostro acquisto e che con l’aggiunta di 49,99 euro potrete arricchire il bundle delle esclusive POCO Buds Pro Genshin Impact Edition. Soltanto con POCO M5s sarà possibile acquistare in bundle anche il caricabatterie ufficiale Wall Charger da 33 W. Di seguito trovate la pagina della promozione:

POCO M5s & POCO M5 All-in fun: offerta di lancio

POCO M5 e POCO M5s: offerta di lancio su Amazon

Se da una parte alcune possibilità sono esclusive dello store ufficiale del produttore — dalla possibilità di abbinare accessori in bundle ai Mi Point raddoppiati, passando per il Coupon che dà diritto allo sconto extra di 5 euro —, lo sconto di 20 euro sul prezzo di listino è valido anche su Amazon. Il vantaggio, ove scegliate questo canale di vendita, è che si tratta di tutti prodotti venduti e spediti da Amazon, con tanto di assistenza post-vendita e di spedizione Prime inclusa nel prezzo per i clienti abbonati (ne consegue che entro pochi giorni potreste avere già tra le mani il vostro nuovo smartphone).

Dal momento che i prezzi praticati sono esattamente gli stessi visti poco sopra, non ci resta che riportarvi i link diretti per l’acquisto di tutte le colorazioni e tagli di memoria disponibili:

È bene ricordare che questi prezzi sono promozionali e infatti ciascuna pagina prodotto specifica che lo sconto “Termina tra 3 giorni o ad esaurimento delle scorte disponibili per questa offerta”.

