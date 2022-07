La famiglia Pixel 6 ha accolto di recente un terzo componente più economico, tuttavia come abbiamo visto nella nostra recensione, il prezzo di listino più basso di Google Pixel 6a porta con sé degli evidenti compromessi e per tutti gli utenti non disposti ad accettarli le scelte più indicate rimangono ancora i top di gamma Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, che al momento si trovano in offerta su Amazon a prezzi tali da spazzare via ogni dubbio.

Sì, avete letto bene: Amazon. Infatti, con l’apertura dei preordini del nuovo medio di gamma Made by Google, il colosso di Mountain View ha aperto un nuovo capitolo della sua presenza sul mercato italiano, rendendo disponibili all’acquisto su Amazon non soltanto i nuovi Pixel 6a e Pixel Buds Pro — li trovate rispettivamente a questo link e a quest’altro link —, ma anche i flagship Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6 e 6 Pro: offerte Amazon

L’approdo degli smartphone di Google su Amazon non è interessante soltanto per la maggiore comodità che ciò comporta nell’acquisto da parte di tanti utenti, ma anche perché ciò favorirà la presenza più frequente di offerte interessanti. Nel caso di specie, occorre prima di tutto ricordare che Google Pixel 6 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e Google Pixel 6 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione) non sono ancora concretamente disponibili all’acquisto, ma lo saranno a partire da domani, venerdì 29 luglio, pertanto allo stato attuale è possibile soltanto piazzare un preordine.

A dispetto di ciò, comunque, i prezzi già disponibili in questo momento sono nettamente più allettanti rispetto a quelli del listino ufficiale italiano e questo vale sia per gli smartphone venduti e spediti da Amazon con la solita ottima assistenza e la spedizione Prime inclusa — a proposito, avete letto del rincaro in arrivo per la sottoscrizione Prime? —, che per gli articoli venduti da altri venditori del marketplace. Vediamo tutti i dettagli.

Google Pixel 6 e 6 Pro venduti e spediti da Amazon

I motivi per partire dalle offerte sugli articoli venduti e spediti da Amazon sono tanti e tutti molto validi: prima di tutto, l’assistenza post-vendita che il colosso dello shopping online è tale da rendere perfettamente giustificato anche un prezzo di acquisto leggermente più alto; in secondo luogo, visto che parliamo di prodotti di fascia alta e quindi piuttosto costosi, non si può non ricordare che Amazon permette di scegliere tra l’acquisto con pagamento in un’unica soluzione e il pagamento rateizzato in più rate mensili (cinque, in questo caso); infine, questi articoli prevedono la spedizione Prime gratuita per gli abbonati e i resi gratuiti.

Google Pixel 6, nel taglio di memoria da 128 GB e nella sola colorazione Nero Tempesta, è disponibile all’acquisto al prezzo di 572,70 euro, contro i 649 euro del listino ufficiale (sconto del 12%). Ecco il link per l’acquisto:

Preordina Google Pixel 6 128 GB Nero Tempesta a 572,70 euro venduto e spedito da Amazon

Google Pixel 6 Pro, nel taglio di memoria da 128 GB e nella sola colorazione Nero Tempesta, è disponibile all’acquisto al prezzo di 836,31 euro, contro gli 899 euro del listino ufficiale (sconto del 7%). Ecco il link per l’acquisto:

Preordina Google Pixel 6 Pro 128 GB Nero Tempesta a 836,31 euro venduto e spedito da Amazon

Altre offerte

Se non volete attendere un altro giorno, oppure puntate a strappare il prezzo migliore, sappiate che ci sono dei venditori terzi che propongono i due flagship di Google a prezzi più bassi.

Google Pixel 6, nella stessa configurazione menzionata sopra, è acquistabile (sempre in preordine) a 525 euro tramite il venditore PRIME ITALIA, ma la spedizione costa 12 euro e la consegna è prevista tra l’8 e il 10 agosto. Ecco il link diretto.

Google Pixel 6 Pro, nella stessa configurazione menzionata sopra, è acquistabile (sempre in preordine) a 729 euro tramite WEBPHONE.STORE con spedizione prevista per il 3 – 4 agosto. Ecco il link diretto.

