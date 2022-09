Oggi è il primo lunedì del mese, ma le Offerte di settembre di Amazon sono già attive da diversi giorni e se ci seguite con attenzione avete notato la presenza di numerosi smartphone Android a prezzo scontato: i modelli in offerta coprono diverse fasce di prezzo e quest’oggi abbiamo deciso di mettere sotto la lente la fascia media, imponendo un range di prezzo dai 200 ai 500 euro.

La settimana scorsa vi abbiamo già parlato in maniera dettagliata delle offerte rese disponibili da Amazon in questo periodo, partendo dalla promozione Warehouse, passando per le Offerte di settembre su smartphone Android, smartwatch, altri prodotti tecnologici e qualche minimo storico da tenere d’occhio. Con questa nuova selezione abbiamo deciso di puntare il mirino su una fascia, quella media, che riunisce opzioni appetibili per la stragrande maggioranza degli utenti, sia per budget che per esigenze di utilizzo.

Offerte di settembre di Amazon: fascia media (200–500 euro)

Nei giorni scorsi, seguendo il filo dell’organizzazione proposta dal colosso dello shopping online, vi avevamo proposto degli speciali dedicati alle offerte sugli smartphone Samsung, Xiaomi, OPPO, OnePlus e Google. Oggi, invece, mettiamo da parte i focus monomarca e guardiamo piuttosto agli smartphone in base alla fascia di prezzo di appartenenza, restringendo il campo di ricerca da una soglia minima di 200 euro ad una massima di 500 euro.

Come al solito, tutti gli smartphone elencati qui di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte.

Partendo dai modelli più economici della selezione, vale a dire quelli che non oltrepassano il limite dei 300 euro, è già possibile trovare delle soluzioni molto valide in relazione al prezzo richiesto, come ad esempio il low cost POCO M4 Pro, il più particolare OPPO Reno7 e il più prestante del lotto: OnePlus Nord 2 5G. Ecco i prezzi richiesti:

Veniamo ora al gruppetto più interessante, quello che raccoglie smartphone dalla maggiore completezza tecnica ma dal prezzo ancora alla portata di molti: si va dagli immancabili Redmi Note — qui nelle versioni più carrozzate — all’ottimo OnePlus Nord 2T 5G, salendo fino a Google Pixel 6a. Ecco i modelli più interessanti in offerta:

Concludiamo con tre smartphone che non appartengono propriamente alla fascia media, ma che rientrano ugualmente entro la soglia massima di 500 euro:

