Prosegue la nostra carrellata sulle Offerte di settembre di Amazon e, dopo gli speciali dei giorni scorsi dedicati a Samsung, Xiaomi e OPPO, il focus di oggi riguarda esclusivamente gli sconti relativi agli smartphone OnePlus, che interessano quasi tutti i modelli del produttore cinese, dal più economico OnePlus Nord CE 2 5G fino al top di gamma assoluto OnePlus 10 Pro 5G.

Già nei giorni precedenti vi avevamo parlato in maniera dettagliata delle offerte rese disponibili da Amazon in questo periodo, partendo dalla promozione Warehouse, passando per le Offerte di settembre su smartphone Android, smartwatch, altri prodotti tecnologici e qualche minimo storico da tenere d’occhio. Oggi, come detto, vogliamo porre OnePlus sotto la lente di ingrandimento e scovare le migliori occasioni attualmente disponibili.

Offerte di settembre di Amazon: focus su OnePlus

La sezione Offerte di settembre di Amazon comprende una promozione dedicata al mondo mobile al cui interno si trovano offerte raggruppate in base al brand e, mentre le prime tre sono dedicate rispettivamente a Samsung, Xiaomi e OPPO, la quarta è riservata ad un brand che al pari di quest’ultimo è controllato dalla BBK Electronics: OnePlus. Nella pagina dedicata è possibile trovare sia smartphone Android che altri prodotti, nella fattispecie cuffie true wireless, anche se in questa sede ci interessano i primi.

Tutti i prodotti elencati qui di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con tanto di spedizione Prime (gratuita solo per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte.

Il più economico tra i modelli in offerta è OnePlus Nord CE 2 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione): lo smartphone viene offerto al prezzo di 266,11 euro, con uno sconto del 26% rispetto al listino di 359 euro, ed è nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; il prezzo migliore è per il colore Bahama Blue, ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista OnePlus Nord CE 2 5G 8 GB + 128 GB Bahama Blue a 266,11 euro

Salendo leggermente di prezzo, c’è l’ottimo OnePlus Nord 2 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) appena entro la soglia dei 300 euro: il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno è acquistabile a 299 euro (sconto del 25%, pari a 100 euro). Ecco il link per acquistarlo nella colorazione più iconica:

Acquista OnePlus Nord 2 5G 8 GB + 128 GB Blue Haze a 299 euro

Proseguendo nella nostra scalata verso l’alto, OnePlus Nord 2T 5G (ecco la nostra recensione), va tenuto in considerazione al prezzo scontato di 349 euro (60 euro in meno) per il taglio 8 GB + 128 GB. Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista OnePlus Nord 2T 5G 8 GB + 128 GB Grey Shadow a 349 euro

Seguono i top di gamma della precedente generazione: OnePlus 9 5G (ecco la nostra recensione) e OnePlus 9 Pro 5G (ecco la nostra recensione) sono ancora degli smartphone tecnicamente validi e sono in offerta rispettivamente a 499 euro (sconto del 31%) e 619,51 euro (sconto del 33) nella stessa versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ecco i link diretti per acquistarli:

Per finire, il modello di riferimento attuale, quel OnePlus 10 Pro 5G di cui trovate a questo link la nostra recensione, è disponibile all’acquisto al 16% in meno rispetto al prezzo di listino nel taglio 8 GB + 128 GB: il prezzo richiesto è di 769 euro. Di seguito trovate il link per acquistarlo:

Acquista OnePlus 10 Pro 5G 8 GB + 128 GB Volcanic Black a 769 euro

Per altre colorazioni e tagli di memoria e per gli altri prodotti OnePlus in sconto, potete fare riferimento a questo link.

