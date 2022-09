Con il primo fine settimana del mese finalmente arrivato, anche oggi ci sono alcune Offerte di settembre di Amazon da conoscere più da vicino e in questa selezione — dopo gli speciali dei giorni scorsi dedicati a Samsung, Xiaomi, OPPO e OnePlus — trovano posto tutti gli ultimi smartphone Made by Google, vale a dire: Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro e Google Pixel 6a.

A dire il vero, dal momento che il colosso dello shopping online ha deciso di giocare d’anticipo, già negli ultimi giorni di agosto vi avevamo parlato in maniera dettagliata delle offerte rese disponibili da Amazon in questo periodo, partendo dalla promozione Warehouse, passando per le Offerte di settembre su smartphone Android, smartwatch, altri prodotti tecnologici e qualche minimo storico da tenere d’occhio. Con questa nuova piccola selezione andiamo a guardare in casa del colosso di Mountain View.

Offerte di settembre di Amazon: focus su Google

La sezione Offerte di settembre di Amazon comprende una promozione dedicata al mondo mobile al cui interno si trovano offerte raggruppate in base al brand e, se le prime quattro sono dedicate rispettivamente a Samsung, Xiaomi, OPPO e OnePlus, la penultima pagina è tutta per Google.

A voler essere più precisi, a differenza di quanto visto per i primi quattro produttori, nel caso di Big G non si tratta di una vera e propria pagina comprensiva di più modelli, quanto piuttosto di una singola offerta avente per protagonista il nuovo medio di gamma Google Pixel 6a, tuttavia, dal momento che anche i modelli di punta Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro vengono ora venduti direttamente da Amazon e per giunta sono disponibili a prezzi molto invitanti, ha perfettamente senso includerli tutti in questa raccolta.

Tutti gli smartphone elencati qui di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte.

Google Pixel 6a è il più nuovo dei tre modelli e anche quello meno ambizioso dal punto di vista tecnico, per vederlo all’opera potete fare riferimento alla nostra recensione. Il medio di gamma della famiglia Pixel fa parte dei minimi storici che vi avevamo segnalato nei giorni scorsi in quanto, sebbene venga ancora proposto ai 459 euro del prezzo di listino, c’è la cover ufficiale inclusa nel bundle, pertanto siamo tecnicamente di fronte ad uno uno sconto di 29 euro (5%). Ecco tutte le combinazioni disponibili:

Il meno costoso Google Pixel 6 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è ritenuto da tutti il più equilibrato della gamma, mentre — in attesa dei prossimi, già chiacchierati, Pixel 7 che arriveranno in autunno — Google Pixel 6 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è ancora oggi il modello posizionato più in alto nella line-up per via di una maggiore completezza tecnica. Come avevamo correttamente previsto, l’arrivo di entrambi su Amazon.it ne sta facilitando la reperibilità a prezzi più vantaggiosi e le offerte di oggi — che non sono neppure un caso isolato — ne sono la dimostrazione: Pixel 6 è acquistabile a circa 550 euro, il 15% in meno rispetto al listino; Pixel 6 Pro si trova a circa 787 euro (sconto del 12%). Ecco i link per acquistarli:

