Tra queste offerte Amazon potrebbe nascondersi il vostro nuovo smartphone

Amazon propone ogni giorno offerte interessanti per gli utenti a caccia dei prodotti più disparati e tra questi figurano ovviamente anche gli smartphone Android e oggi ne abbiamo l’ennesima dimostrazione: nella seguente selezione troverete un totale di cinque modelli di varie fasce di prezzo, insomma una varietà di scelte capaci di soddisfare le esigenze un po’ di chiunque.

Prima di procedere, ricordate anche che negli ultimi giorni abbiamo portato alla vostra attenzione una selezione dei migliori smartphone Samsung e Xiaomi, uno sconto per l’entry level POCO M4 Pro, una sorta di Realme-day su Amazon e le ultime offerte degli Xiaomi Days con codice sconto del 20%. Insomma, avete tantissime soluzioni tra le quali individuare il vostro nuovo smartphone Android.

Offerte Amazon: OnePlus 9 5G, Nord 2 5G, Xiaomi 11T Pro 5G, Samsung Galaxy A13, Nokia X10

Quasi tutti i prodotti di seguito elencati sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte.

OnePlus 9 5G non è più uno smartphone di primo pelo, anche se non ha avuto un successore diretto (dopo OnePlus 10 Pro, è arrivato direttamente OnePlus 10T 5G). Si tratta ancora adesso di un dispositivo dalla dotazione tecnica interessante (per vederlo all’opera, potete fare riferimento alla nostra recensione) e al passo con i tempi: dal display AMOLED a 120 Hz allo Snapdragon 888, passando per una buona dotazione di memoria e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 65 W, fino alla tripla fotocamera posteriore con principale Sony IMX689 da 48 MP, OnePlus 9 5G ha tutte le carte in regola per farsi ancora apprezzare. Il modello protagonista della seguente offerta targata Amazon è quello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e la colorazione è quella Blu (Artic Sky); il pacchetto che viene proposto è comprensivo anche di una cover ufficiale, ovvero il Bumper Case in colorazione Sandstone Black, ed è un’esclusiva Amazon. Il prezzo richiesto è di 523,09 euro, scontato del 29%. Ecco il link diretto per acquistarlo subito:

Acquista OnePlus 9 5G con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Blu (Arctic Sky) + Sandstone Bumper Custodia, Nero [Esclusiva Amazon] a 523,09 euro

Quanto a Xiaomi 11T Pro 5G, che nel marasma di smartphone Xiaomi — la famiglia di top di gamma 2022, capeggiata da Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, si è già più volte allargata, dal più economico e recente Xiaomi 12 Lite 5G già recensito all’intera serie Xiaomi 12S con in testa l’estremo modello Ultra — non ha ancora avuto un erede diretto, è ancora perfettamente valido tra lo schermo AMOLED a 120 Hz, il SoC Snapdragon 888, la fotocamera da 108 MP e la batteria da 5.000 mAh con la portentosa ricarica rapida da 120W (trovate a questo link la nostra recensione). Quest’offerta lo vede a 446,90 euro nel taglio da 256 GB ed è spedito da Amazon (con servizio clienti Amazon e Prime). Ecco il link:

Acquista Xiaomi 11T Pro 5G 8 GB + 256 GB Meteorite Gray (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia) a 446,90 euro

Scendendo un po’ di prezzo, OnePlus Nord 2 5G mette sul piatto un SoC MediaTek Dimensity 1200-AI, un display Fluid AMOLED con refresh rate a 90 Hz, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida Warp Charge a 65 W. Se volete vederlo all’opera, potete fare riferimento alla nostra recensione. Adesso, la colorazione Grey Sierra nel taglio da 128 GB costa soli 316,39 euro. Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista OnePlus Nord 2 5G 8 GB + 128 GB Grey Sierra a 316,39 euro

Infine, due modelli per gli utenti che mirano soprattutto a contenere la spesa: Samsung Galaxy A13 (a questo link trovate la nostra recensione del modello Exynos) e Nokia X10. Ecco i link:

Acquista Samsung Galaxy A13 (MediaTek) White 4 GB + 128 GB a 169,99 euro

Acquista Nokia X10 5G 6 GB + 64 GB Green a 209,90 euro