Samsung è uno dei primi produttori di smartphone al mondo, solo che spesso la si ricorda per i suoi dispositivi top di gamma e non per quelli che effettivamente le permettono di mantenere la supremazia sul mercato. Galaxy A13 è la soluzione più economica di tutta la serie A ed esattamente come il modello dello scorso anno vuole rivolgersi ad un pubblico che punta al risparmio senza trascurare l’affidabilità del prodotto. Scopriamo insieme come si è comportato in questi giorni di test all’interno della nostra recensione.

Video recensione Samsung Galaxy A13

Design & Ergonomia

Samsung sembrerebbe aver capito che anche la fascia bassa non va trascurata quando si parla di design. Infatti A13 migliora nettamente le linee che abbiamo visto su A12, garantendo al dispositivo un look piacevole pur utilizzando materiali economici. Lo smartphone è infatti interamente realizzato in plastica con una serie di colorazioni allegre e giovanili, sicuramente apprezzate dal target di riferimento.

Sicuramente non possiamo parlare di un design ricercato perché in questa fascia di prezzo sarebbe complicato, ma comunque rispetto a tanti altri competitor lui non c’è affatto dispiaciuto. Anche il grip durante l’utilizzo si è dimostrato sufficiente ad evitare scivoloni pericolosi che potrebbero danneggiare il dispositivo.

Frontalmente il display è un 6.6” con tecnologia IPS. Si tratta di un’unità senza fronzoli, quindi niente refresh rate elevati o particolari doti ma comunque in linea con la fascia di prezzo. La taratura del colore è decisamente sufficiente, ma purtroppo su schermate bianche è evidente che ci sia un viraggio al grigio.

Le cornici laterali come potevamo aspettarci non sono particolarmente ottimizzate, risultano infatti spesse e purtroppo anche asimmetriche tra la parte superiore e quella inferiore. Sul bordo destro troviamo il lettore d’impronta, abbastanza affidabile ma non particolarmente comodo a causa di un incavo poco pronunciato nella scocca. Bene invece la presenza di una porta USB di tipo C che però purtroppo non garantisce la ricarica rapida dello smartphone.

Hardware & Prestazioni

Questo Samsung Galaxy A13 non ha particolari doti di velocità purtroppo, ma c’era decisamente aspettarselo. Il target di questo smartphone può senz’altro fare a meno di un pochino di reattività a fronte ovviamente di un bel risparmio economico rispetto a tutti gli altri modelli della linea.

Sotto al cofano monta un Exynos 850, un SoC a 8nm che nella versione che abbiamo testato ha 4 GB di memoria RAM. Ma questo se ci pensate non è limitate, mentre invece purtroppo lo è lo storage di soli 64 GB con memorie eMMC 5.1. Ci siamo più volti chiesti il perché di questa scelta infelice, senza però arrivare a capirne le motivazioni.

Si tratta quindi di uno smartphone non particolarmente scattante, abbastanza inchiodato e che ci farà aspettare qualche secondo di troppo nell’apertura delle varie applicazioni.

Funzionalità

Un punto a favore di Samsung A13 è senz’altro la presenza di One UI 4.1, la stessa che avevamo visto anche sugli smartphone di fascia alta del produttore coreano. Questo significa avere la presenza di Android 12 e un pacchetto ricco di funzionalità e prestazioni che pongono questo dispositivo in una posizione di rilievo rispetto ai soliti “cinesoni” di fascia bassa.

Fotocamera

Il comparto fotografico di questo A13 è completo ma poco elettrizzante. Troviamo infatti un sensore principale da 50 megapixel aiutato da una grandangolare da 5 megapixel e due sensori da 2 megapixel per le macro e la profondità di campo. Si poteva forse pensare di rimuovere queste ultime due camere e investire qualcosa sulla grandangolare che purtroppo soffre tantissimo della sua scarsa definizione.

Gli scatti dal sensore principale sono abbastanza piacevoli e decisamente promossi per un utilizzo social, contrariamente a quanto avviene con il sensore da 5 megapixel. Oltre ad un’evidente mancanza di dettaglio le immagini sono deformate e sfocate all’esterno con un viraggio al magenta. Anche in notturna i risultati sono piuttosto deludenti, specialmente se non avete una mano particolarmente ferma.

Autonomia

Samsung A13 monta una batteria da 5000 mAh e questo gli permetterà di avere un’autonomia di tutto rispetto che si attesta sulle 6/7h di display attivo. Sicuramente la versione 5G farà registrare risultati leggermente inferiori a questi. Peccato inoltre per la ricarica, solo 15W, che nel 2022 è abbastanza deludente.

In conclusione

Per comprendere meglio questo smartphone bisogna capire effettivamente il suo costo per l’utente finale. Attualmente è possibile trovarlo intorno ai 190€ su Amazon, forse un prezzo esagerato in relazione alle sue potenzialità ma come ben sappiamo i dispositivi del produttore coreano tendono a scendere di prezzo abbastanza rapidamente. Quando si attesterà intorno ai 150€ diventerà automaticamente una buona opzione per chi è alla ricerca di un base gamma con delle ottime referenze.

Finché resterà intorno ai 180 Euro il nostro consiglio è quello di preferire il Samsung Galaxy A22 5G, che ha prestazioni fotografiche e di reattività superiori.