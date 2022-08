Realme GT Neo3 5G e altri due modelli protagonisti di super offerte su Amazon

Realme GT Neo3 5G, nella versione con ricarica rapida a 80W, è uno dei protagonisti delle offerte Amazon di oggi e accanto a lui ci sono altri due smartphone del produttore cinese: Realme 9 Pro 5G e Realme Narzo 50A Prime. Se ci seguite con attenzione oppure avete dimestichezza con la line-up del brand asiatico, avete già capito che i destinatari di queste tre offerte sono diversi tanto quanto le fasce di prezzo di riferimento, insomma ce n’è davvero per tutti.

Nel ricordarvi che — a proposito di promozioni monomarca — sono ancora attivi gli Xiaomi Days su eBay e che proprio su Amazon sono ancora disponibili le offerte sugli smartphone HONOR, andiamo a scoprire queste nuove proposte.

Offerte Amazon: Realme GT Neo3 5G, Realme 9 Pro, Realme Narzo 50A Prime

Gli smartphone protagonisti di questa selezione sono tre e tutti a marchio Realme, ma si rivolgono a target nettamente diversi: partendo dall’alto, Realme GT Neo3 5G (80W) è il modello da scegliere se avete più di 500 euro da investire e volete un prodotto particolare, oltre che potente e tecnicamente molto avanzato; Realme 9 Pro 5G si colloca nel mezzo, appena sotto i 250 euro, che poi è un budget adeguato per soddisfare le esigenze di tantissimi utenti: non parliamo ovviamente di uno smartphone rivoluzionario, ma fa onestamente il suo dovere; infine, Realme Narzo 50A Prime è il modello pensato per chi bada prima di tutto al risparmio e non ha particolari esigenze da soddisfare.

Prima di passare alle offerte, vale la solita premessa: tutti i modelli di seguito elencati sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti.

Realme GT Neo3 5G è in offerta nella versione con ricarica rapida SuperDart a 80 W (a questo link trovate la nostra recensione dell’ancora più estremo modello da 150W) nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna; il prezzo richiesto è di 549,99 euro ed è il minimo storico per questo modello; lo sconto dell’8% (il prezzo di listino è di 599,99 euro) si applica a tutte e tre le colorazioni. Ecco i link diretti per acquistarle tutte:

Passando a Realme 9 Pro 5G (a questo link trovate la nostra recensione del modello 9 Pro+ 5G), Amazon propone anche altre colorazioni a prezzi scontati, ma l’offerta più interessante è quella per il taglio di memoria 6 GB + 128 GB nel colore Midnight Black: il prezzo di 240,08 euro supera di poco il minimo storico e rappresenta uno sconto del 27% rispetto al listino ufficiale di 329,99 euro. Ecco il link diretto per procedere all’acquisto:

Acquista Realme 9 Pro 5G 6 GB + 128 GB Midnight Black a 240,08 euro

Realme Narzo 50A Prime è facilmente confondibile con il modello Narzo 50i Prime per via del nome, ma è uno smartphone diverso ed è disponibile sul mercato dallo scorso mese di maggio. Adesso, il taglio di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno è acquistabile su Amazon al prezzo minimo storico di 139,99 euro, scontato del 18% (pari a 30 euro) rispetto al listino ufficiale di 169,99 euro. Le colorazioni in offerta sono due, ecco i link diretti per acquistarle:

Acquista Realme Narzo 50A Prima 4 GB + 64 GB Flash Blue a 139,99 euro

Acquista Realme Narzo 50A Prima 4 GB + 64 GB Flash Black a 139,99 euro

Se tra queste offerte non avete trovato quella adatta a voi ma volete ugualmente dare una possibilità a Realme, a questo link trovate le offerte attualmente attive sullo store Amazon del brand.

