Nuove offerte a prezzi da urlo per i top di gamma di Samsung e Xiaomi

Giorno dopo giorno, le offerte per gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone Android non mancano mai e la selezione di oggi è pensata per quanti siano disposti ad accettare compromessi minimi o pressoché nulli: per fare ciò, occorre guardare necessariamente ai top di gamma e quelli segnalati di seguito fanno tutti capo a due soli produttori: Samsung e Xiaomi.

A proposito del colosso cinese — da poco secondo brand a livello europeo —, giusto ieri vi abbiamo ricordato che gli sconti degli Xiaomi Days sono ormai agli sgoccioli e trovate maggiori dettagli nel nostro articolo dedicato. Anche per le offerte di oggi è su eBay che bisogna guardare, precisamente tra gli Imperdibili.

Offerte eBay: top di gamma Samsung e Xiaomi

Spulciando tra gli Imperdibili di eBay saltano fuori numerose offerte per smartphone Samsung e Xiaomi di fascia alta — anche se non necessariamente premium a livello di prezzo —, tutti a loro modo inquadrabili tra i top di gamma. Tutti i prodotti elencati vengono spediti dall’Italia con possibilità di spedizione gratuita, anzi a dire il vero provengono tutti dallo stesso venditore; la sola eccezione è Xiaomi 11T Pro 5G, che ha un venditore diverso e arriva dalla Svizzera; si tratta in ogni caso di venditori con un feedback positivo non inferiore al 99% e che accettano metodi di pagamento sicuri; in tutti i casi è presente la solita Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

Fatte queste necessarie premesse, passiamo alle offerte:

Se tra le offerte appena illustrate non avete trovato quelle giuste per voi, non dimenticate di dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata a tutte le offerte sul mondo Android, di seguito invece trovate il nostro confronto tra due dei protagonisti di questa selezione.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy S22, Xiaomi 12 o Pixel 6? Le 3 versioni “compatte” dei top 2022