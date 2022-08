La raccolta di aggiornamenti software per smartphone Android che vi presentiamo quest’oggi è di fatto un monopolio di Samsung — brand che abbiamo ormai, e giustamente, eletto a modello virtuoso nel mondo del robottino — e si tratta essenzialmente di nuove patch di sicurezza mensili, anche se non tutte dello stesso mese; non manca neppure una piccola sorpresa: il produttore sudcoreano ha rilasciato un nuovo update software per un modello con ben sette anni sulle spalle. Senza ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire le novità di questi aggiornamenti.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Z Fold3 5G, A23, S20, S10, J7: le novità degli aggiornamenti

La lista degli smartphone presenti in questa raccolta è piuttosto lunga, comprende infatti: Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy A23 e Samsung Galaxy J7. Non per tutti questi modelli si tratta di aggiornamenti del tutto inediti, visto che in alcuni casi vi avevamo già segnalato il roll out nei giorni scorsi, tuttavia la disponibilità di screenshot e di dettagli in più sugli update rende opportuno tornare sul punto.

Come si accennava in apertura, per la totalità di questi smartphone Samsung si tratta di nuove patch di sicurezza mensili, tuttavia, dal momento che non tutte sono dello stesso mese, ha senso operare una distinzione.

Della SMR (Security Maintenance Release) di Samsung per il mese di agosto 2022 vi avevamo già parlato all’inizio del mese e pertanto vi rimandiamo al nostro articolo precedente per maggiori dettagli sui fix che contiene. Passiamo ora ai modelli aggiornati:

nel giorno del Samsung Galaxy Unpacked 2022, che vedrà il debutto — tra le altre cose —della nuova generazione di smartphone pieghevoli del brand sudcoreano, sono gli attuali Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy Z Fold3 5G (ecco la nostra recensione) a battere un colpo in Europa, con il primo che sta ricevendo la versione firmware F711BXXU2CVG8 in un file OTA da 427 MB e il secondo che passa alla versione F926BXXU1CVG8 per effetto di un file OTA da circa 437 MB. In entrambi i casi, oltre alle già menzionate patch di sicurezza di agosto, si riportano miglioramenti della stabilità generale del dispositivo.

(ecco la nostra recensione) e (ecco la nostra recensione) a battere un colpo in Europa, con il primo che sta ricevendo la versione firmware F711BXXU2CVG8 in un file OTA da 427 MB e il secondo che passa alla versione F926BXXU1CVG8 per effetto di un file OTA da circa 437 MB. In entrambi i casi, oltre alle già menzionate patch di sicurezza di agosto, si riportano miglioramenti della stabilità generale del dispositivo. il trio composto da Samsung Galaxy S20 , Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G si sta aggiornando in Europa — le prime segnalazioni arrivano da Belgio e Paesi Bassi —, con la versione firmware G98**XXUEFVG5 che arriva in un update da 247 MB. Non ci sono altre novità da segnalare, oltre a miglioramenti nella stabilità generale del sistema e a qualche bugfix non meglio specificato.

, e si sta aggiornando in Europa — le prime segnalazioni arrivano da Belgio e Paesi Bassi —, con la versione firmware G98**XXUEFVG5 che arriva in un update da 247 MB. Non ci sono altre novità da segnalare, oltre a miglioramenti nella stabilità generale del sistema e a qualche bugfix non meglio specificato. il nuovo base di gamma Samsung Galaxy A23 fa un passo in avanti a partire dal mercato russo, con il roll out della versione A235FXXU1AVG2 che, oltre a portare le patch del mese, introduce anche miglioramenti di stabilità della fotocamera, di privacy, sicurezza e stabilità del dispositivo.

Facendo un passo indietro, alle patch di sicurezza di luglio 2022, vanno aggiunti alla lista i nomi di Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10+: preceduti di qualche settimana dal Galaxy S10e, i due ex flagship fanno un bel balzo in Europa con la versione firmware G97*FXXUFHVG4, che porta anche ottimizzazioni per la connettività Bluetooth e per la fotocamera.

Infine, il vetusto Samsung Galaxy J7, modello datato 2015, si risveglia a sorpresa con un nuovo aggiornamento: il modello SM-J700F passa alla build J700FXXU4BVG2 con le patch di sicurezza di aprile 2018; quello SM-J700H alla J700HXXU3BVG2 rimanendo fermo alle patch di agosto 2017. Il changelog riporta solo miglioramenti di stabilità del GPS, mentre si ritiene probabile la presenza di fix per qualche non meglio precisato bug o exploit di sicurezza.

Come aggiornare dispositivi Samsung

Per verificare manualmente la disponibilità degli aggiornamenti descritti sui vostri dispositivi, potete seguire il percorso indicato:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

