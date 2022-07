Non solo la serie Samsung Galaxy S22: anche Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G stanno già iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di agosto 2022. Scopriamo insieme tutte le novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

Samsung anticipa anche questa volta il rilascio delle patch di sicurezza da parte di Google e aggiorna la serie Samsung Galaxy S21. L’update è in distribuzione con i firmware G99xBXXU5CVGB e parte come spesso capita dalla Germania e dai modelli no brand. Le novità non sembrano particolarmente numerose: in arrivo i miglioramenti di sicurezza delle patch di agosto 2022, che il produttore deve ancora dettagliare, qualche bugfix e perfezionamento di stabilità generico.

Per il momento la distribuzione sembra riguardare solo il mercato tedesco, ma siamo certi che nel giro di qualche ora o al massimo giorno potremo accogliere anche in Italia le ultime patch. Per nuove funzionalità o cambiamenti più rilevanti dovremo aspettare la One UI 4.1.1 e soprattutto la One UI 5.0, che sarà basata su Android 13 e forse è già in fase di test.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G. In distribuzione in questo caso il firmware G98*BXXUEFVG5 per le versioni 5G e il G98*FXXUEFVG5 per quelle LTE: le novità non risultano molto numerose e comprendono le patch di sicurezza di agosto 2022, oltre a miglioramenti nella stabilità generale del sistema e a qualche bugfix non specificato.

Anche stavolta il primo Paese a ricevere l’aggiornamento è la Germania, ma non ci sarà da aspettare troppo. Si rimane ovviamente alle One UI 4.1 basata su Android 12, in attesa di saperne di più sull’eventuale One UI 4.1.1 e sulla One UI 5.0 basata su Android 13.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G

Gli aggiornamenti con le patch di sicurezza di agosto 2022 sono partiti dalla Germania e potrebbero non aver ancora raggiunto gli smartphone italiani. Per verificare e provare ad aggiornare Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G via OTA potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

