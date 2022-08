Nel corso degli ultimi giorni di luglio Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento di sicurezza di agosto per i suoi smartphone Android.

Samsung Galaxy S22 è stato il primo a ottenere l’update e i prossimi saranno Samsung Galaxy S21 e Galaxy S20.

Le patch di sicurezza di agosto sono in arrivo per molti smartphone Samsung

L’aggiornamento Samsung introduce le correzioni apportate da Google per circa 24 vulnerabilità del sistema operativo Android e 31 miglioramenti per la sicurezza introdotti da Samsung per l’interfaccia One UI e alcune sue app.

L’update di Samsung migliora la connessione Bluetooth dei dispositivi, applica tre correzioni per Samsung DeX e risolve una potenziale vulnerabilità di Samsung Knox, inoltre apporta miglioramenti per Smart View e per l’ app Telefono.

Ecco l’elenco dei dispositivi Samsung che presto riceveranno l’update, poiché vengono aggiornati mensilmente:

Galaxy S22 / S22 Plus / Galaxy S22 Ultra (già pervenuto)

Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 Lite

Galaxy Fold

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 10 / Note 10 Plus

Nota 10 Lite

Galaxy A53

Galaxy A52

Galaxy Xcover Pro / Xcover 5

A tempo debito l’aggiornamento raggiungerà anche i dispositivi Samsung che vengono aggiornati trimestralmente come Samsung Galaxy S10 e S10+ e in teoria anche Samsung Galaxy Note 9 in quanto i quattro anni di supporto terminano dopo l’estate.

I tablet Android delle serie Samsung Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S6 Lite dovrebbero ricevere nuove patch di sicurezza questo mese, inoltre molti smartphone Samsung di fascia media come Galaxy A41, A51 e A71 sono parte dell’elenco dei dispositivi che ricevono un aggiornamento due volte l’anno, ma per questi smartphone è difficile prevedere quando arriverà l’update.

Samsung non ha un programma logico di implementazione per gli aggiornamenti di sicurezza mensili, quindi capita non di rado che un dispositivo ottiene l’update prima di un altro.

